Un premiu literar va fi acordat operelor scrise cu ajutorul AI, în Franța. Ce criterii trebuie să îndeplinească concurenții

Scandal în lumea literară

Din septembrie, lumea literară franceză a fost zguduită de afacerea Thélyson Orélien, declanșată de acuzațiile potrivit cărora autorul canadiano-haitian ar fi folosit pe scară largă inteligența artificială în romanul său, „C’était ça ou mourir”.

Ieri, editura canadiană a lui Orélien a confirmat că inteligența artificială fusese într-adevăr folosită în cartea autorului și a renunțat la colaborarea cu acesta. Orélien continuă să nege acuzațiile și a vorbit cu jurnalistul de la Libération, Rachid Laïreche, spunându-i că a apelat la surse externe pentru cercetarea istorică.

„Am spus că eu am scris cartea; nu cumva să se creadă că AI-ul a scris-o”, insistă el. „La fel cum, atunci când traduc din alte limbi, am folosit instrumente”, adaugă el, menționând că „nu mă așteptam la nimic din toate astea”.

Acum, Prix Pascal încurajează în mod deschis utilizarea AI-ului, menținând totodată pe site-ul său că premiul „nu este o competiție tehnologică”.

„AI-ul este deja prezent în atelierele de scris, în manuscrise și în librării, adesea fără a fi observat”, precizează site-ul. „Prix Pascal pune întrebarea cu voce tare: ce anume constituie o operă literară atunci când autorul și mașina colaborează?”

Procedura de înscriere

Concurenții trebuie să depună un manuscris, precum și un dosar tehnic care să precizeze asistența algoritmică utilizată. Sunt permise toate modelele lingvistice majore, inclusiv ChatGPT, Claude, Gemini și LLaMA.

„În timp ce alții vânează AI-ul cu instrumente de detecție contradictorii, Prix Pascal le cere autorilor să își declare utilizarea: fără prozelitism, fără procese – transparența ca fundament pentru dezbatere și inteligență colectivă”, spun organizatorii premiului.

Premiul este deschis oricui scrie în limba franceză, oriunde în spațiul francofon, indiferent de naționalitate sau loc de reședință, fără a fi nevoie de un editor, anunță fondatorii săi, Philippe Rodriguez, Albin Serviant și Gilles Mentré – toți antreprenori în domeniul tehnologiei.

Rodriguez este partener fondator al firmei de consultanță pentru fuziuni și achiziții Avolta; Serviant a fost președintele revistei LGBTQ+ Têtu; iar Mentré predă la Harvard și la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

„Juriul caută o operă nepublicată care să fie utilă sau să invite la reflecție”, au adăugat aceștia.

Un apel pentru înscrieri a fost lansat ieri, iar componența „juriului format din cinci personalități de marcă” urmează să fie anunțată la sfârșitul lunii.

Premiul, un omagiu pentru filozoful Blaise Pascal

Câștigătorul ediției din 2026 va fi anunțat la mijlocul lunii decembrie. Nu există o recompensă bănească, deși va fi oferit sprijin pentru publicare.

Având în vedere că legislația franceză nu reglementează și nici nu interzice utilizarea AI-ului pentru a scrie o operă literară, premiul rămâne legitim. Totuși, a fost lansat într-un moment în care creatorii de conținut se exprimă împotriva utilizării AI-ului și cer introducerea de reglementări și măsuri de protecție.

Noul premiu poartă numele matematicianului și filozofului francez Blaise Pascal, iar site-ul Prix Pascal subliniază că Pascal „este singurul gânditor occidental care a fost, în același timp, pionier al dispozitivelor mecanice și maestru al limbajului”.

Este citat și afirmația sa: „À mesure qu’on a plus d’esprit, on trouve qu’il y a plus d’hommes originaux” – „Cu cât ai mai mult spirit, cu atât îți dai seama că există mai mulți oameni originali.”

”Care sunt șansele ca celebrul polimat și autor al lucrării Pensées să se învârtă în mormânt chiar acum?”, scriu jurnaliștii.

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