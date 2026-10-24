Locuințele de lux din Spania s-au scumpit cu până la 9,5% în ultimul an. Cine sunt cumpărătorii străini care caută un refugiu departe de război

Investitorii în căutare de siguranță

Coasta mediteraneeană a Spaniei a fost multă vreme destinația preferată a britanicilor și germanilor atrași de clima însorită. În ultimii ani însă, profilul cumpărătorilor s-a lărgit, piața fiind abordată de investitori care urmăresc să își împartă activele și să se pună la adăpost de instabilitate, au declarat pentru Reuters mai mulți agenți imobiliari, analiști ai pieței imobiliare europene și un avocat specializat în proprietăți.

Rebeca Caballero, care conduce departamentul internațional al agenției imobiliare Gilmar, a explicat ce îi leagă pe acești cumpărători, indiferent de țara din care vin: „Fie că vorbim de ucraineni sau polonezi care se stabilesc pe Costa del Sol, fie de americani care vin în Spania, factorul comun este situația geopolitică”, spune ea.

Aproape două din cinci locuințe vândute, către străini

Tendința se regăsește și în datele oficiale. Anul trecut, cumpărătorii străini au fost implicați în peste 39% dintre vânzările de locuințe din principalele provincii turistice ale Spaniei, printre care Malaga, pe Costa del Sol, Alicante, pe Costa Blanca, și Insulele Baleare, arată registrul spaniol al proprietăților, potrivit profit.ro.

Potrivit acelorași date, de la începutul deceniului, numărul tranzacțiilor la care participă americani, polonezi, ucraineni și olandezi a crescut de trei ori.

Cererea venită din afara țării a împins prețurile brusc în sus, într-un context în care locuințele reprezintă una dintre marile teme politice ale Spaniei. Banca centrală a cerut eforturi politice coordonate pentru creșterea ofertei, în condițiile în care deficitul de locuințe este estimat la 750.000 de unități.

Polonezii, tot mai prezenți pe coasta spaniolă

Cumpărătorii din Polonia, țară cu una dintre cele mai rapide creșteri economice din Europa, investesc în proprietăți pe litoralul spaniol din 2020. De la pandemia de COVID-19, volumul achizițiilor lor s-a triplat, iar anul trecut ponderea lor a ajuns la 4% din totalul cumpărărilor făcute de străini, față de 1,6% în 2019.

Printre ei se numără Marlena Bartkowiak, o femeie de 46 de ani care deține o firmă de transport în Polonia. La izbucnirea războiului, ea și-a cumpărat un apartament în Benalmadena, pe Costa del Sol, în Andaluzia, gândit ca plan de rezervă, deși continuă să locuiască în cea mai mare parte a timpului în Polonia.

„Spania mi-a venit în minte, deoarece era cumva cea mai puțin implicată în tot felul de manevre politice pe scena europeană”, explică ea.

Interesul polonezilor se vede și în marile proiecte rezidențiale. Din complexul premium Santa Clara, cu 102 locuințe, finalizat anul trecut în Marbella, Neinor, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari ai Spaniei, a vândut 70% unor clienți din Polonia. Tot cumpărătorii polonezi sunt majoritari și la apartamentele dintr-un zgârie-nori de 64 de etaje, aflat în construcție în Benidorm, o altă zonă de coastă foarte căutată.

Spania, ca alternativă la Dubai

Pentru Paloma Perez Bravo, CEO al firmei imobiliare Dils-Lucas Fox, motivația investitorilor ține în primul rând de siguranță: „Spania reprezintă, în acest moment, o strategie de diversificare din motive de securitate”, explică ea.

Așa cum conflictul de la granița estică a Poloniei a stimulat cumpărările poloneze, războiul din Iran a început să aducă în Spania cerere din partea investitorilor din Golf, observă agenții imobiliari spanioli.

Trei firme imobiliare au declarat pentru Reuters că se află în negocieri pentru proprietăți de lux pe Costa del Sol cu cumpărători din Dubai, pe fondul afectării imaginii Emiratului de refugiu pașnic pentru cei bogați. Cel puțin două dintre aceste tranzacții au fost deja încheiate. Marciniak-Kostrzewa a vândut recent o proprietate unui client polonez stabilit în Dubai, care căuta pentru familia sa o variantă mai sigură.

Dacă Dubaiul i-a atras pe străini prin lipsa impozitului pe proprietate, Madridul și Costa del Sol au propriul atu, potrivit avocatei imobiliare Maria Ruiz Lopez: scutirile sau facilitățile privind impozitul pe avere, acordate în anumite regiuni, care le fac mai atractive pentru cumpărătorii înstăriți decât alte zone ale Spaniei.

Neinor a finalizat deja o tranzacție cu un cumpărător din Dubai, iar directorul executiv adjunct al companiei, Mario Lapiedra Vivanco, vede o oportunitate mai largă: „Credem că va exista o oportunitate de a-i atrage pe cei care caută o alternativă la Dubai”. Potrivit acestuia, conflictele fac ca Spania să pară o opțiune mai calmă.

Americanii, noii lideri ai cumpărătorilor străini

Pe lângă conflictele violente, și presiunea politică și socială îi împinge pe investitori spre Spania, a explicat Caballero, de la Gilmar, referindu-se la numărul în creștere al americanilor, mulți de origine hispanică, care investesc în Spania de când președintele Donald Trump a revenit anul trecut la putere.

Potrivit acesteia, o parte dintre ei cumpără proprietăți ca investiție, iar alții văd în Spania un Plan B, pentru că nu știu ce se va întâmpla în Statele Unite.

În tranzacțiile intermediate de Gilmar, ponderea investițiilor americane a urcat de la 0,5% în 2024 la 6,2% în 2025, iar americanii au ajuns să îi depășească pe britanici în topul cumpărătorilor străini de pe Costa del Sol.

La nivelul întregii Spanii, cumpărătorii americani au realizat 2% dintre achizițiile făcute de străini, iar prețul mediu plătit de ei a fost al treilea ca mărime, după cel al suedezilor și al germanilor, arată datele Consiliului General al Notarilor Publici.

Peninsula Iberică, în fruntea scumpirilor din Europa de Vest

În ultimii doi ani, Spania și Portugalia au avut cele mai mari creșteri medii anuale ale prețurilor locuințelor dintre statele vest-europene, potrivit unei analize Reuters bazate pe datele Eurostat privind indicele prețurilor locuințelor, ajustat la inflație.

România a fost, în schimb, printre puținele țări din UE unde prețurile ajustate pentru inflație au scăzut.

Pe măsură ce s-a extins cercul cumpărătorilor străini, a crescut și valoarea locuințelor. Agenții imobiliari care lucrează cu proprietăți de 1 până la 20 de milioane de euro susțin că această apreciere transformă locuințele din Spania într-o investiție atractivă, ceea ce întărește tendința și distinge piața spaniolă de altele. Cumpărătorii sunt atrași, totodată, de clima caldă și de stabilitatea economiei.

Piața de lux crește mai repede decât în Franța și Italia

Jack Harris, partener la Londra în echipa rezidențială internațională a Knight Frank, a arătat că locuințele de lux din Spania s-au scumpit cu până la 9,5% într-un an, un ritm mai rapid decât pe alte piețe europene, precum Franța și Italia.

„Spania a fost oarecum o excepție în ceea ce privește performanța în Europa în ultimele 12 luni”, conchide Harris.