Un sat din Marea Britanie care se confruntă cu un trafic infernal de generații întregi va trebui să mai aștepte până la finalizarea unei centuri ocolitoare, proiectul atingând acum o durată record de aproape un secol de la primele propuneri oficiale.

Cel mai longeviv proiect rutier din Regatul Unit a suferit o nouă amânare, ceea ce înseamnă că așteptarea comunității localizate în North Somerset va depăși oficial pragul de 100 de ani de la primele discuții oficiale. Localitatea Banwell este recunoscută de generații pentru blocajele masive de trafic și congestiile rutiere severe care transformă zona într-un adevărat coșmar atât pentru șoferii locali, cât și pentru vehiculele de intervenție rapidă și serviciile de urgență, potrivit metro.co.uk.

Un secol de promisiuni și blocaje rutiere constante

Prima propunere oficială pentru construirea unei rute ocolitoare în jurul satului Banwell a fost înregistrată încă din anul 1927. De atunci, zeci de generații de locuitori au asistat la nesfârșite dezbateri administrative, studii de fezabilitate blocate în birocrație și schimbări politice succesive, fără ca această problemă cronică de trafic să își găsească o rezolvare concretă.

Într-o zonă unde două drumuri naționale majore (A-roads) se unesc brusc înainte de a trece printr-o stradă îngustă cu o singură bandă, ambuteiajele zilnice au sufocat economia locală și au afectat grav calitatea vieții.

Noi costuri și întârzieri suplimentare anunțate

Cea mai recentă decizie administrativă arată că finalizarea mult-așteptatei centuri ocolitoare va întârzia cu încă șase luni față de calendarul anterior. În plus, costul total al proiectului a înregistrat o creștere semnificativă de aproape 9,5 milioane de lire sterline, bugetul general ridicându-se acum la impresionanta sumă de aproximativ 114,6 milioane de lire sterline.

Consilierii locali din North Somerset urmează să se întrunească pentru a aproba împrumutul necesar acoperirii acestor fonduri suplimentare, considerate esențiale pentru finalizarea infrastructurii rutiere de 3,5 kilometri, structurată în formă de M la nord de sat.

Impactul economic asupra micii comunități

Consecințele lipsei unei centuri ocolitoare s-au resimțit în mod dezastruos în centrul istoric al localității Banwell. Potrivit mărturiilor adunate de la localnici, între 30 și 40 de magazine mici, ateliere de fierari, mori tradiționale și fabrici de bere care odinioară susțineau o viață economică efervescentă s-au închis de-a lungul decadelor. Șoferii aflați în tranzit preferă să evite complet zona din cauza blocajelor permanente, lăsând centrul satului pustiit.

Roy Rice, un istoric local și rezident pe viață în sat, a explicat transformările dramatice prin care a trecut comunitatea: „Banwell a pierdut o mulțime de magazine deoarece oamenii nu pot opri acolo, poate în jur de 30-40 de magazine în centru. Există speranța că noua centură va readuce viața în centrul satului. Nu ne facem iluzii că va rezolva totul, dar va face din Banwell un loc mult mai bun pentru a trăi, a munci și a te plimba.”

Un alt locuitor cu rezonanță în istoria locală, Wally Rice, își amintește că discuțiile despre construirea unei ocolitoare au început încă de pe vremea când era elev de școală, la vârsta de 17 ani:

„Am văzut decenii de ședințe și discuții sterile în care conducerea consiliului părea că nu își dorește cu adevărat acest proiect. Nu este o soluție perfectă, dar este cu mult mai bună decât situația cu care ne confruntăm în prezent.”

Studiile de trafic realizate în sprijinul noului proiect estimează că noua centură ocolitoare va putea reduce volumul mașinilor din interiorul satului cu până la 78%, redând străzile pietonilor și facilitând în mod decisiv accesul ambulanțelor și al pompierilor.

Deși pragul de 100 de ani de la primele propuneri consemnate marchează un record negativ în istoria infrastructurii rutiere din Marea Britanie, comunitatea locală își păstrează speranța că acest nou termen va fi cel final și că traficul infernal va deveni în sfârșit o amintire îndepărtată.