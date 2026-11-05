Emil Boc se delimitează de Alin Tișe, după ce șeful CJ Cluj și-a anunțat candidatura la președinția PNL. Ce spune primarul despre criticile la adresa lui Bolojan

Emil Boc: „Nu am fost și nu sunt un susținător al postărilor publice ale domnului Tișe”
Întrebat despre candidatura lui Alin Tișe și mesajele sale critice la adresa conducerii PNL, Emil Boc a început prin a-și preciza poziția față de declarațiile publice ale președintelui Consiliului Județean Cluj.
„În primul rând, e de notorietate faptul că nu am fost și nu sunt un susținător al postărilor publice ale domnului Tișe”, a declarat primarul Clujului.
Până la această intervenție, Boc evitase să comenteze criticile repetate ale colegului său de partid la adresa conducerii naționale a liberalilor și a lui Ilie Bolojan.
Boc nu spune dacă îl va susține pe Tișe la congresul PNL
În privința candidaturii, Emil Boc a invocat statutul PNL și dreptul fiecărui membru de a candida pentru orice funcție în partid, evitând să spună dacă îi va acorda sprijinul la viitorul congres.
„În al doilea rând, Statutul Partidului Național Liberal este foarte clar și foarte simplu. Orice membru de partid are dreptul să se candideze la orice funcție în Partidul Național Liberal. Dar despre acestea vom discuta la momentul și la timpul potrivit în partid. Cred că aceste lucruri sunt suficiente pentru momentul de față”, a mai punctat Emil Boc.
Alin Tișe vrea să preia conducerea PNL și îl critică pe fostul premier, Ilie Bolojan
Alin Tișe și-a anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la următorul congres al formațiunii. Președintele Consiliului Județean Cluj a criticat în repetate rânduri conducerea națională a partidului și pe Ilie Bolojan, postările sale alimentând în spațiul public discuțiile despre tensiunile din interiorul PNL.
„PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru!
PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câștigat alegeri, al președinților de consilii județene, al parlamentarilor și al organizațiilor care țin partidul în viață.
PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună.
Sunt de 25 de ani în Partidul Național Liberal. Cu susținerea colegilor din organizația PNL Cluj și prin vot direct, am câștigat cinci competiții electorale: patru mandate de președinte al Consiliului Județean Cluj și un mandat de senator.
Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd.
Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic.
Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar și antreprenor și asociat în mediul privat.
Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât și realitățile mediului privat.
Sunt unul dintre cei care muncesc, investesc, plătesc salarii, taxe și impozite, achită lunar rate bancare și creează locuri de muncă.
Un mediu de afaceri prosper înseamnă o țară prosperă. O țară în care salariile și pensiile românilor reprezintă drepturi de care nimeni nu trebuie să se atingă.
Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii.
PNL, prin noi înșine!
Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid.
În urma susținerii colegilor liberali, îmi asum candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres.
Îmi doresc un partid autentic și puternic, care nu își negociază principiile și care îi reprezintă cu adevărat pe antreprenori, mediul de afaceri și pe toți cei care cred în aceste valori!
Îmi doresc o politică a iubirii, nu a dezbinării, în care toți liberalii să își găsească locul, chiar dacă nu sunt de acord cu mine!
Îmi doresc ca partidul să înceapă alegerile de la bază spre vârf, pentru ca fiecare să știe că opțiunea lui contează!
Îmi doresc un partid care să susțină continuitatea proiectelor primarilor, președinților de Consilii Județene, administrațiilor publice locale.
PNL
NAȚIONAL LIBERAL CONSERVATOR
Pentru calea dreaptă. Pentru o direcție corectă. Pentru un PNL național, unit, puternic, credibil și cu frică de Dumnezeu!
Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna.
Împreună vom câștiga, dragi liberali!
Vă aștept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Național Liberal viitorul pe care îl merită!”, a scris acesta, miercuri, pe rețelele sociale.
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– susțin Emil, susțin Ilie