Emil Boc se delimitează de Alin Tișe, după ce șeful CJ Cluj și-a anunțat candidatura la președinția PNL. Ce spune primarul despre criticile la adresa lui Bolojan

Emil Boc: „Nu am fost și nu sunt un susținător al postărilor publice ale domnului Tișe”

Întrebat despre candidatura lui Alin Tișe și mesajele sale critice la adresa conducerii PNL, Emil Boc a început prin a-și preciza poziția față de declarațiile publice ale președintelui Consiliului Județean Cluj.

„În primul rând, e de notorietate faptul că nu am fost și nu sunt un susținător al postărilor publice ale domnului Tișe”, a declarat primarul Clujului.

Până la această intervenție, Boc evitase să comenteze criticile repetate ale colegului său de partid la adresa conducerii naționale a liberalilor și a lui Ilie Bolojan.

Boc nu spune dacă îl va susține pe Tișe la congresul PNL

În privința candidaturii, Emil Boc a invocat statutul PNL și dreptul fiecărui membru de a candida pentru orice funcție în partid, evitând să spună dacă îi va acorda sprijinul la viitorul congres.

„În al doilea rând, Statutul Partidului Național Liberal este foarte clar și foarte simplu. Orice membru de partid are dreptul să se candideze la orice funcție în Partidul Național Liberal. Dar despre acestea vom discuta la momentul și la timpul potrivit în partid. Cred că aceste lucruri sunt suficiente pentru momentul de față”, a mai punctat Emil Boc.

Alin Tișe vrea să preia conducerea PNL și îl critică pe fostul premier, Ilie Bolojan

Alin Tișe și-a anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la următorul congres al formațiunii. Președintele Consiliului Județean Cluj a criticat în repetate rânduri conducerea națională a partidului și pe Ilie Bolojan, postările sale alimentând în spațiul public discuțiile despre tensiunile din interiorul PNL.