O „încălcare flagrantă a legii”. Undă verde pentru Rusia în sportul mondial, dar cinci țări europene refuză să joace împotriva echipelor sale. Reacția lui Putin

Putin susține că sportivii ruși ar trebui să poată participa din nou la competițiile internaționale, deoarece Comitetul Internațional Olimpic (CIO), mai multe federații sportive și Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) au luat deja decizii în favoarea revenirii lor.

Astfel, Putin acuză unele țări că ignoră aceste hotărâri și continuă să impună restricții din motive politice.

„Unele țări continuă să aplice restricții care sunt mai degrabă politice decât juridice. Aceasta este o încălcare flagrantă a legii şi a deciziilor instanţelor şi, prin urmare, a instituţiilor democratice în sine”, a declarat președintele rus, fără să numească statele la care se referă, potrivit AFP.

TAS permite Rusiei să revină la Campionatul Mondial de hochei, dar cinci țări refuză să joace la meciurile cu echipa rusă

La 30 octombrie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis că Rusia poate reveni la Campionatele Mondiale de hochei pe gheață, după ce echipele și sportivii ruși au fost excluși din competițiile Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF) în urma invaziei Ucrainei din 2022. Federația a criticat hotărârea, iar mai multe țări au anunțat că nu sunt dispuse să joace împotriva echipei ruse. Finlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca și Republica Cehă au transmis că vor refuza meciurile cu Rusia la Campionatele Mondiale programate în luna mai, în Germania.O poziție asemănătoare a venit și din Canada, unde premierul Mark Carney a declarat marți că nu va permite participarea Rusiei și Belarusului la Campionatul Mondial de hochei pe gheață pentru juniori, organizat în următoarele săptămâni.

13 sportivi ruși participă la Jocurile Olimpice de Tineret cu simbolurile naționale

În alte competiții, sportivii ruși au început deja să participe din nou sub steagul țării. Comitetul Internațional Olimpic a ridicat în iulie suspendarea Comitetului Olimpic Rus (ROC), iar mai multe federații internaționale au luat decizii care permit revenirea sportivilor ruși.

În urma acestor hotărâri, 13 sportivi ruși participă la Jocurile Olimpice de Tineret din 2026, organizate în Senegal până pe 13 noiembrie. Ei pot concura purtând culorile naționale, iar în cazul unei victorii pot fi intonate imnul Rusiei și arborat steagul țării.

Este prima competiție olimpică de la începutul anului 2022 în care sportivii ruși pot participa cu simbolurile naționale.