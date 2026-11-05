România îi deschide Albaniei ușa spre Bruxelles. Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu ministrul albanez de Externe

Albania vrea să intre în marea familie europeană, iar România îi transmite că are un susținător pe drumul spre Bruxelles.

Madalina Bahrim
România îi deschide Albaniei ușa spre Bruxelles. Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu ministrul albanez de Externe

Sursă foto: Luca Niculescu/X

Albania vrea să intre în marea familie europeană, iar România îi transmite că are un susținător pe drumul spre Bruxelles.

România susține aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și vrea să extindă cooperarea economică dintre cele două țări. Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe ministrul albanez de Externe, Fer Hoxha, iar discuțiile au vizat relațiile economice bilaterale, extinderea Uniunii Europene și contribuția Albaniei la apărarea flancului estic al NATO. Niculescu a anunțat întâlnirea într-o postare publicată joi seara pe pagina sa de X, în care a prezentat principalele teme discutate.

„Discuția noastră s-a concentrat pe modalitățile de aprofundare și diversificare a cooperării noastre economice și pe avansarea agendei bilaterale”, a scris premierul.

Niculescu: România susține pe deplin parcursul Albaniei către UE

Extinderea Uniunii Europene a fost un alt subiect abordat de Luca Niculescu în mesajul său. Premierul a enumerat Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina printre regiunile și statele către care UE ar trebui să se extindă și a precizat că România susține un proces de aderare bazat pe merit. În ceea ce privește Albania, Niculescu a transmis că Bucureștiul sprijină fără rezerve drumul țării către Uniunea Europeană.

„România susține ferm extinderea UE către Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina, ca parte a unui proces bazat pe merit, și sprijină pe deplin parcursul Albaniei către aderarea la UE”, a scris premierul pe X.”

Albania contribuie la brigada multinațională NATO din România

Un alt subiect al discuției a fost contribuția Albaniei la apărarea NATO. Militari albanezi participă la Brigada Multinațională Sud-Est a Alianței, o structură militară aflată în România.

Premierul Luca Niculescu a mulțumit Albaniei pentru această contribuție și a spus că participarea sa arată sprijinul reciproc dintre aliați și preocuparea comună pentru apărarea flancului estic al NATO.

„Mi-am exprimat aprecierea pentru contribuția Albaniei la Brigada Multinațională Sud-Est a NATO din România. Este o dovadă importantă de solidaritate și de angajament comun pentru consolidarea descurajării și apărării pe flancul estic al NATO”, a scris premierul.

Așadar, vizita ministrului albanez de Externe la București a fost un prilej de discuție despre relațiile economice dintre cele două țări și despre posibilitățile de extindere a cooperării în acest domeniu. Pe agenda întâlnirii afându-se atât parcursul european al Albaniei, pe care România îl susține, precum și contribuția celor două țări la securitatea regională prin cooperarea în cadrul NATO. La finalul mesajului său, prim-ministrul Luca Niculescu a reafirmat angajamentul României de a colabora cu Albania pentru stabilitatea, securitatea și prosperitatea regiunii.

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