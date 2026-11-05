România îi deschide Albaniei ușa spre Bruxelles. Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu ministrul albanez de Externe

„Discuția noastră s-a concentrat pe modalitățile de aprofundare și diversificare a cooperării noastre economice și pe avansarea agendei bilaterale”, a scris premierul.

Niculescu: România susține pe deplin parcursul Albaniei către UE

Extinderea Uniunii Europene a fost un alt subiect abordat de Luca Niculescu în mesajul său. Premierul a enumerat Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina printre regiunile și statele către care UE ar trebui să se extindă și a precizat că România susține un proces de aderare bazat pe merit. În ceea ce privește Albania, Niculescu a transmis că Bucureștiul sprijină fără rezerve drumul țării către Uniunea Europeană.

„România susține ferm extinderea UE către Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina, ca parte a unui proces bazat pe merit, și sprijină pe deplin parcursul Albaniei către aderarea la UE”, a scris premierul pe X.”

Albania contribuie la brigada multinațională NATO din România

Un alt subiect al discuției a fost contribuția Albaniei la apărarea NATO. Militari albanezi participă la Brigada Multinațională Sud-Est a Alianței, o structură militară aflată în România.

Premierul Luca Niculescu a mulțumit Albaniei pentru această contribuție și a spus că participarea sa arată sprijinul reciproc dintre aliați și preocuparea comună pentru apărarea flancului estic al NATO.

„Mi-am exprimat aprecierea pentru contribuția Albaniei la Brigada Multinațională Sud-Est a NATO din România. Este o dovadă importantă de solidaritate și de angajament comun pentru consolidarea descurajării și apărării pe flancul estic al NATO”, a scris premierul.

Așadar, vizita ministrului albanez de Externe la București a fost un prilej de discuție despre relațiile economice dintre cele două țări și despre posibilitățile de extindere a cooperării în acest domeniu. Pe agenda întâlnirii afându-se atât parcursul european al Albaniei, pe care România îl susține, precum și contribuția celor două țări la securitatea regională prin cooperarea în cadrul NATO. La finalul mesajului său, prim-ministrul Luca Niculescu a reafirmat angajamentul României de a colabora cu Albania pentru stabilitatea, securitatea și prosperitatea regiunii.