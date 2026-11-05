PRIMA NEWS Alin Stoica, reprezentant USR, după înfrângerea republicanilor în SUA: „Instituţiile democratice solide pot îndrepta lucrurile”

În opinia reprezentantului USR, indiferent cât de dificilă pare o anumită situaţie politică, existenţa unor instituţii democratice solide oferă posibilitatea unei schimbări prin vot.

Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Interese mari şi mici”, prezentată de Emma Zeicescu şi Mihai Radu la Prima News, în cadrul unei discuţii despre rezultatele alegerilor americane şi despre motivele care au determinat alegătorii să sancţioneze Partidul Republican.

Alin Stoica a spus că scrutinul din Statele Unite îi oferă motive de încredere în funcţionarea democraţiei, chiar dacă, în perioada administraţiei Trump, au existat decizii şi evoluţii pe care le consideră derapaje.

„Mie votul din Statele Unite îmi inspiră încredere în instituţiile democratice, chiar dacă pe termen scurt au existat unele derapaje. Iată, votul democratic şi instituţiile solide din cea mai veche democraţie modernă a lumii au corectat cursul greşit pe care îl luase Statele Unite sub conducerea administraţiei Trump”, a declarat reprezentantul USR.

De ce consideră Alin Stoica că alegătorii americani au sancţionat Partidul Republican

Acesta a explicat că nemulţumirea alegătorilor nu ar fi fost provocată doar de problemele interne ale Statelor Unite, ci şi de modul în care administraţia Trump a gestionat relaţiile cu aliaţii tradiţionali ai Washingtonului.

„Pentru că nu trebuie să ne ferim de lucrul ăsta şi să spunem lucrurilor pe nume. Administraţia Trump s-a întors împotriva propriilor aliaţi, împotriva propriilor prieteni şi părea mult mai apropiată de adversarii democraţiei în general”, a afirmat Alin Stoica.

Reprezentantul USR consideră că această orientare a contribuit la acumularea nemulţumirilor în rândul electoratului american, iar scrutinul a devenit o modalitate prin care alegătorii şi-au exprimat dezacordul faţă de direcţia politică a administraţiei.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 s-au încheiat cu o victorie importantă pentru democraţi, care au obţinut majorităţi atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senat.

Rezultatul le oferă acestora posibilitatea de a bloca o parte dintre iniţiativele legislative ale preşedintelui şi de a intensifica supravegherea activităţii administraţiei.

Ce lecţie ar trebui să înveţe România din rezultatul alegerilor americane

În intervenţia sa, Alin Stoica a pus accentul pe rolul instituţiilor democratice şi pe importanţa menţinerii unor mecanisme care permit corectarea deciziilor politice prin vot.

„Şi eu cred că lecţia pe care trebuie să o învăţăm aici este că indiferent cât de rele ar părea lucrurile într-un anumit moment sau că merg într-o direcţie greşită, dacă avem instituţii democratice solide, atunci avem speranţa că lucrurile se pot îndrepta”, a explicat reprezentantul USR.

Discuţia a pornit de la observaţia moderatoarei Emma Zeicescu, potrivit căreia temele care au influenţat votul americanilor pot avea relevanţă şi pentru România.

Printre acestea se numără costul vieţii, inflaţia, sănătatea, protecţia socială, nemulţumirea faţă de politicile administraţiei Trump şi dorinţa alegătorilor de a limita puterea preşedintelui.

Alin Stoica a susţinut că rezultatul scrutinului american transmite un mesaj important despre capacitatea alegătorilor de a sancţiona politicile cu care nu sunt de acord şi despre rolul instituţiilor în menţinerea echilibrului democratic.

În acest context, reprezentantul USR a prezentat votul din Statele Unite drept un exemplu al faptului că schimbarea direcţiei politice poate avea loc prin mecanisme democratice, chiar şi atunci când administraţia aflată la putere pare să aibă un control important asupra instituţiilor.