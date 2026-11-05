Conflictul dintre Simion și cofondatorul AUR, Marius Lulea, ajunge la tribunal. Ce acuzații îi aduce liderul partidului

Simion îl acuză pe Lulea că i-a adus injurii

Pe 23 octombrie 2026, George Simion a deschis un proces la Tribunalul București împotriva lui Marius Lulea și a publicației 60m.ro. Pe lista pârâților se mai află o publicație și trei jurnaliști: Mihail Miron, Matei Alexandru și Adrian Cimpoi.

Dosarul are ca obiect „acțiune în răspundere delictuală – constatarea caracterului ilicit” și nu avea încă stabilit un prim termen de judecată la momentul publicării informațiilor de către G4Media.

Întrebat de publicație de ce a intentat procesul, Simion a răspuns: „Pentru injuriile aduse pe 60m.ro și pe cohorta de site-uri”.

Sursa citată mai relatează că disputa dintre cei doi s-a intensificat în ultimele luni, inclusiv pe fondul unor poziții diferite privind raportarea AUR la PSD în Parlament. Unul dintre episoadele conflictului a fost reclamația lui Lulea că la poarta locuinței sale a fost aruncat un cap de porc.

Un împrumut de 2,3 milioane de lei face obiectul celui de-al doilea proces

Pe 26 octombrie 2026, Mirela Daniela Irindea i-a dat în judecată pe Marius Lulea și Maricel Ionuț Păcuraru, dosarul având ca obiect „acțiune în declararea simulației”.

Potrivit G4Media, în 2024, Irindea a împrumutat 2,3 milioane de lei de la Păcuraru, după care a dat aceeași sumă partidului AUR pentru finanțarea campaniei electorale. Lulea era responsabilul financiar al campaniei. Prin această metodă, partidul ar fi primit împrumuturi de 11,5 milioane de lei prin intermediul lui Păcuraru, relatează publicația.

Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat rambursarea banilor, motivând că AUR a primit și folosit împrumuturi de la persoane fizice peste plafoanele prevăzute de lege. Procesele deschise pentru recuperarea sumelor au fost pierdute în primă instanță, potrivit G4Media.

Între timp, Păcuraru a început executarea silită a Mirelei Irindea, care a contestat măsura în instanță. Prin noul proces, femeia încearcă să demonstreze că împrumutul acordat în realitate partidului ar fi provenit direct de la Păcuraru, iar ea ar fi figurat doar în acte drept creditor al AUR, explică sursa citată.

Judecător: Procesul ar putea avea implicații penale în cazul unei declarații false

Un judecător consultat de sursa citată anterior a explicat că procesul ar putea avea și consecințe penale, dacă instanța va stabili că Irindea a fost folosită doar pentru a figura în acte drept persoana care a împrumutat bani partidului, deși suma provenea în realitate de la Păcuraru. Într-o asemenea situație, dacă AUR știa cine era adevăratul creditor, dar a declarat Autorității Electorale că banii proveneau de la Irindea, ar putea fi vorba despre fals în declarații.

Judecătorul a precizat însă că simpla constatare a unei astfel de înțelegeri de către instanța civilă nu înseamnă automat că persoanele implicate au comis o infracțiune. Ar trebui stabilite toate împrejurările și motivul pentru care ar fi fost folosită o persoană interpusă.

G4Media mai scrie că Mirela Irindea nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere, iar Marius Lulea nu a răspuns apelurilor și întrebărilor trimise de publicație prin WhatsApp.