O navă specializată în transportul gazelor petroliere lichefiate, care se îndrepta spre Portul Midia din România, s-a scufundat marți, 17 noiembrie, în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei, potrivit informațiilor transmise de televiziunea publică bulgară. Autoritățile au mobilizat două avioane militare Su-25 și un elicopter pentru căutarea și salvarea echipajului. În apropierea locului incidentului a fost identificată o plută de salvare cu mai multe persoane.

Nava, identificată drept GAS HUSKY, naviga sub pavilionul Liberiei și venea din portul Alexandria, Egipt. Destinația era Portul Midia, unde ar fi trebuit să ajungă marți, în jurul prânzului, scrie maritime.bg.

Incidentul s-a produs în largul coastei bulgare, în apropierea Capului Kaliakra, într-o regiune în care, cu o zi înainte, un alt vas comercial s-a scufundat după un presupus atac cu drone maritime.

Nava a dispărut de pe radar în timpul nopții

Potrivit publicației specializate Maritime.bg, GAS HUSKY a încetat să mai transmită date prin sistemul automat de identificare a navelor (AIS) în cursul nopții de luni spre marți. Ultima poziție cunoscută a vasului era la aproximativ 14,5 mile marine, echivalentul a aproape 27 de kilometri, de locul unde se răsturnase anterior nava comercială BETUL 8.

Marți dimineață, la ora 8:02, baliza de urgență a navei GAS HUSKY s-a activat automat. Dispozitivul este conceput pentru a transmite poziția unui vas aflat în pericol și pentru a facilita intervenția echipelor de salvare.

Semnalul a determinat mobilizarea autorităților maritime bulgare, care au solicitat sprijinul Forțelor Aeriene. Inițial, informațiile disponibile nu permiteau stabilirea cu certitudine a situației navei și a membrilor echipajului. Ulterior, televiziunea publică bulgară a relatat despre scufundarea vasului, citând informații ale Ministerului Apărării.

Două avioane Su-25 și un elicopter, trimise în zona incidentului

Autoritățile militare bulgare au organizat o operațiune de căutare și salvare în zona ultimei poziții cunoscute a navei. La ora 10:25, un avion Su-25 a decolat de la baza aeriană Balcic pentru a efectua o misiune de recunoaștere.

În timpul operațiunii, echipajul aeronavei a identificat o plută de salvare pe care se aflau mai multe persoane. După această descoperire, autoritățile au trimis în zonă un elicopter militar Cougar, pentru recuperarea celor aflați în pericol.

Un al doilea avion Su-25 a fost mobilizat la scurt timp după ora 11:00, pentru a sprijini operațiunea de căutare. Intervenția s-a desfășurat la solicitarea structurilor responsabile cu salvarea maritimă și în baza ordinelor conducerii militare bulgare. Deocamdată, nu există un bilanț oficial complet privind numărul persoanelor aflate la bord și situația fiecărui membru al echipajului.

Nava transporta propan? Informații contradictorii despre încărcătură

GAS HUSKY este o navă specializată în transportul gazelor petroliere lichefiate, inclusiv al propanului. Vasul ar fi fost încărcat cu propan în momentul incidentului. Publicația bulgară Maritime.bg prezintă însă o informație diferită, potrivit căreia nava naviga sub balast, adică fără încărcătură comercială.

Suspiciuni privind un posibil atac cu drone

Cauza incidentului nu a fost stabilită oficial. Printre ipotezele vehiculate în primele relatări se numără o explozie sau un posibil atac cu drone maritime. Nu există însă o confirmare din partea autorităților bulgare că GAS HUSKY ar fi fost lovită de o dronă.

Incidentul are loc la numai o zi după scufundarea navei comerciale BETUL 8, în aceeași regiune a Mării Negre. Vasul, care naviga sub pavilion somalez, transporta aproximativ 3.000 de tone de grâu din România către Egipt.

Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni la care au participat forțe maritime și aeriene din Bulgaria și din alte state din regiune. Membrii echipajului au relatat că nava ar fi fost atacată de două drone maritime, însă autoritățile bulgare nu au confirmat oficial cauza incidentului.