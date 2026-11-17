Mai multe site-uri cunoscute la nivel mondial, printre care CNN, IKEA, Zoom și HSBC, au fost vizate de un atac cibernetic prin care hackerii au încercat să fure criptomonede, date bancare și să infecteze telefoanele iPhone. Codul malițios a ajuns pe paginile unor organizații prin intermediul unei platforme de optimizare a site-urilor.

Atacul a fost identificat de cercetătorul în securitate cibernetică Scott Helme. Potrivit Reuters, hackerii au folosit platforma Optimizely pentru a distribui cod JavaScript malițios către vizitatorii site-urilor a 178 de organizații din diferite domenii. Printre companiile și instituțiile vizate se numără Salesforce, Equifax, HSBC, Zoom, IKEA și CNN, unele dintre acestea având milioane de utilizatori la nivel mondial.

Hackerii au încercat să fure date bancare și criptomonede

Codul malițios avea mai multe funcții, toate orientate către furtul de informații sau compromiterea dispozitivelor utilizatorilor. Una dintre metode presupunea înlocuirea adreselor folosite pentru plățile în criptomonede cu adresele portofelelor digitale controlate de atacatori. Astfel, banii transferați de utilizatori ar fi putut ajunge direct în conturile hackerilor.

O altă metodă urmărea interceptarea numerelor cardurilor bancare, chiar în momentul în care utilizatorii introduceau datele pentru efectuarea unei plăți online. Atacatorii au încercat, de asemenea, să obțină fișiere cookie și capturi de ecran. În cazul dispozitivelor Apple, codul urmărea exploatarea unor vulnerabilități ale sistemului de operare iOS, pentru a compromite telefoanele iPhone.

Compania de securitate cibernetică HudsonRock a confirmat că a identificat dovezi potrivit cărora site-urile vizate au distribuit cod malițios către vizitatori.

Cum au reacționat companiile vizate de atac

În urma descoperirii atacului, mai multe companii au început verificări pentru a stabili dacă sistemele sau utilizatorii lor au fost afectați. Salesforce a anunțat că investighează modificările neautorizate ale scripturilor Optimizely. Ca măsură de precauție, compania a dezactivat aceste scripturi.

La rândul său, Equifax a analizat situația și a decis să nu mai utilizeze platforma Optimizely. Compania a precizat că nu a descoperit dovezi care să indice compromiterea propriilor sisteme.

Reprezentanții IKEA au transmis că încearcă să stabilească dacă incidentul a avut vreun impact asupra serviciilor digitale și a clienților companiei. Optimizely, Apple, Zoom, HSBC și CNN nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.