Doi bărbați care l-au amenințat cu moartea pe Nicușor Dan, prin mesaje distribuite pe Facebook și TikTok, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Unul dintre ei l-a amenințat și pe Ilie Bolojan, premierul României la momentul respectiv. În cele două dosare, Parchetul General a stabilit o amendă penală de 900 de lei și o pedeapsă de opt luni de închisoare, ambele cu amânarea aplicării. Acordurile au fost trimise instanțelor pentru a fi analizate.

Potrivit celor două comunicate transmise marți de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), amenințările au fost lansate în mai și august 2025. În ambele cazuri, bărbații au acceptat pedepse care presupun un termen de supraveghere de doi ani.

L-a amenințat pe Nicușor Dan cu moartea, la o zi după alegerile prezidențiale

Primul caz a avut loc pe 19 mai 2025, la o zi după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, câștigat de Nicușor Dan. Un bărbat a trimis un mesaj de amenințare în mesageria unei pagini de Facebook care, la momentul audierii, avea peste 73.000 de urmăritori.

În mesaj, acesta îl amenința cu moartea pe Nicușor Dan și făcea referire inclusiv la deplasarea în București pentru a-l ataca.

„15 gloanțe îi dau”, a transmis bărbatul.

A doua zi, pe 20 mai, mesajul a fost publicat și pe pagina de Facebook respectivă. Ulterior, administratorul paginii a anunțat că Poliția a fost sesizată și că a fost apelat numărul de urgență 112. În urma anchetei, bărbatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru infracțiunea de amenințare. Procurorii au stabilit o amendă penală de 900 de lei, cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de doi ani. Printre obligațiile prevăzute în acord se numără și prestarea a 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Acordul a fost trimis Judecătoriei Baia Mare, care urmează să decidă dacă îl admite.

A amenințat că îi împușcă pe Bolojan și Nicușor Dan dacă va fi trimis la război

Cel de-al doilea dosar privește un bărbat care, în august 2025, a publicat pe TikTok un videoclip în care îi amenința pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan. În înregistrare, acesta susținea că a făcut armata și că a fost trecut în rezervă cu gradul de caporal. Bărbatul vorbea despre o posibilă mobilizare militară și amenința că va folosi arma împotriva celor care ar decide să îl trimită la război.

„Eu unu’, dac-am prins pistolu’ mitralieră în mână, pe tine ești primu’ care te împușc, pe Nicușor Dan și p’-ăla de la CCR, pe Enache ăla care a anulat alegerili. Îl caut pă Iohannis și-l caut și pă Ciolacu. Pe voi vă-mpușc primii, bă, dacă mă trimeteți în război!”, spunea bărbatul în videoclip.

Amenințările îi vizau și pe Marian Enache, fost președinte al Curții Constituționale, Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu.

Procurorii au stabilit că bărbatul i-a amenințat pe premierul și președintele României cu acte de violență, în încercarea de a-i intimida și de a se răzbuna pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu. Faptele au fost încadrate juridic ca două infracțiuni de ultraj.

În urma acordului de recunoaștere a vinovăției, a fost stabilită o pedeapsă rezultantă de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de doi ani. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Ploiești, care urmează să analizeze acordul.