După 3 ani, Guvernul va relua indexarea pensiilor pentru începutul anului 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole susține o majorare de 7,3% — bazată pe inflația prognozată de BNR — propunând reducerea costurilor administrative prin virarea plăților pe card. În schimb, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îndeamnă la prudență și subliniază că orice decizie va depinde de sustenabilitatea bugetară și de cifrele finale, după o perioadă de doi ani în care pensiile au fost înghețate.

Conform surselor Cotidianul, PSD insistă pentru indexarea pensiilor cu 7,3%, conform legii. Procentul reprezintă rata inflației prognozată de Banca Națională a României pentru sfârșitul anului în curs. În acest moment, rata inflației este de 7,4 %.

De cealaltă parte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține, conform acelorași surse, o indexare care să țină cont de bugetul disponibil, în așa fel încât să nu se creeze un dezechilibru bugetar.

Florin Manole susține că există soluții pentru indexarea pensiilor cu 7,3%

De altfel, într-un interviu acordat aseară, pentru Euronews, ministrul Muncii, Florin Manole, a lăsat de înțeles faptul că pensiile ar trebui indexate conform legii. Mai mult, Manole a venit și cu soluții pentru a aduce, la buget, banii necesari.

„Sunt cel puțin două domenii. Despre unul vă pot vorbi, iar despre altul sunt prudent până nu închidem discuția cu ministrul de Finanțe și cu premierul. Despre cel despre care pot vorbi în avans, este o zonă de cheltuieli în Ministerul Muncii și în Casa de Pensii, și în Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială care poate fi redusă consistent în anul următor.

Este vorba despre cheltuielile pe care le avem acum atunci când timitem beneficii-plăți sociale către cetățeni. Atunci când ele merg pe card, avem consturi de zece ori mai mici decât atunci când merg cu Poșta, din motive obiective, până la urmă, pentru că Poșta folosește oameni care merg și asta costă, asta înseamnă resursă umană, etc. Este un exemplu. Am avut discuții foarte ample cu toate conducerile de bănci din România încă de la începutul acestui an, dar dincolo de o grămadă de chestiuni tehnice, vă dau un exemplu din practică: dacă s-a putut execuție bugetară aproape perfectă pe cardurile pentru alimente, înseamnă că se poate și cu altfel de carduri”, a declarat Florin Manole, potrivit sursei citate.

Ministrul Finanțelor îndeamnă la cumpătare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, anterior, că indexarea pensiilor trebuie să țină cont de capacitățile și perspectivele bugetare.

„Vom lua această decizie după ce vom avea toate datele de buget introduse în rețea. Îmi doresc să facem o indexare a pensiilor sustenabilă. Am mai avut creșteri de pensii cu 40% care au dus la dezechilibru bugetar care s-a transformat în inflație mai mare și asta i-a afectat tot pe cei vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru și împreună, în Guvern, e o decizie politică vom decide cum abordăm toate aceste decizii, nu doar pensiile”, a declarat Alexandru Nazare, conform Digi24.

Întrebat dacă valoarea indexării pensiilor va depăși procentul de 5%, ministrul Finanțelor a răspuns: „Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”, potrivit aceleiași surse.

Pensiile nu au mai fost indexate din 2024

După recalcularea din toamna anului 2024, pensiile din România au intrat într-o perioadă de îngheț, nefiind indexate nici la 1 ianuarie 2025 și nici la 1 ianuarie 2026, în ciuda prevederilor legale care impuneau ajustarea anuală a punctului de referință cu rata inflației și o parte din creșterea salariului mediu brut.

Justificată de autorități prin necesitatea consolidării fiscale și a reducerii deficitului bugetar excesiv, această suspendare a indexării generale a dus la pierderea unei majorări cumulate estimate la aproximativ 20% pe parcursul celor doi ani.

În termeni nominali, veniturile a milioane de vârstnici au rămas blocate la nivelul din 2024, în timp ce discuțiile privind o eventuală reluare a indexării au fost amânate abia pentru 1 ianuarie 2027.

Impactul direct al acestei stagnări este o erodare severă a puterii de cumpărare a pensionarilor, care a scăzut cu circa 14,6% între septembrie 2024 și septembrie 2026, pe fondul creșterii prețurilor de consum cu peste 17% în același interval.

În funcție de cuantumul pensiei, pierderile lunare suferite de beneficiari variază între aproximativ 256 de lei pentru cei cu pensia minimă de 1.281 de lei și până la 1.000 de lei pentru cei cu pensii de 5.000 de lei, ceea ce a accentuat vulnerabilitatea socială în fața scumpirilor la alimente, utilități și medicamente.