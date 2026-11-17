Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, critică PSD pentru schimbarea de poziție în privința reformei administrativ-teritoriale. Acesta susține că social-democrații au blocat proiectul în timpul fostului guvern, iar acum vor să îl adopte în doar câteva luni, prin angajarea răspunderii Executivului. Jurca acuză PSD că urmărește mai degrabă să își îmbunătățească imaginea decât să realizeze o reformă în interesul cetățenilor.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Jurca a amintit de discuțiile purtate în coaliție în perioada în care Ilie Bolojan conducea Guvernul. Potrivit acestuia, propunerile de reorganizare administrativă urmăreau reducerea cheltuielilor și folosirea banilor publici pentru servicii și investiții.

„Am fost la masa coaliției când Ilie Bolojan a pus pe masă reforma administrativă. Nu cu județe desenate pe ascuns, ci cu o problemă reală: unele primării strâng taxe ca să-și plătească angajații, nu ca să ofere servicii sau investiții”, a scris Jurca.

Jurca susține că PSD a blocat reformele propuse de Bolojan

Fostul șef al Cancelariei premierului afirmă că social-democrații au respins reorganizarea administrației, inclusiv varianta în care măsurile ar fi urmat să intre în vigoare abia în 2032. El susține că aceeași opoziție a existat și în cazul reformei finanțării partidelor politice.

„Răspunsul PSD a fost atunci că nu se poate. Nu în legislatura asta. Nici măcar cu aplicare din 2032. La fel și cu reforma finanțării partidelor. PSD a frânat tot, iar apoi, împreună cu AUR, a dat jos Guvernul.”

Jurca consideră că schimbarea de atitudine a PSD nu este determinată de nevoia unei reforme, ci de interese politice.

„Acum, același PSD anunță reforma în trei luni și jumătate și vrea s-o treacă prin asumarea răspunderii, ca Parlamentul să nu se poată atinge de ea. Ce s-a schimbat? Nu nevoia României de reformă, ci nevoia PSD de a părea reformator.”

PSD pregătește reorganizarea administrației. Jurca avertizează asupra numirilor politice

Criticile vin în contextul în care PSD a anunțat un nou plan de reorganizare administrativ-teritorială, construit în jurul a șase criterii de evaluare a localităților. Social-democrații propun și înființarea unor comitete de reorganizare la nivelul fiecărui județ.

Separat, vicepremierul Marian Neacșu a prezentat un calendar pentru reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat. Potrivit acestuia, Guvernul ar urma să finalizeze etapele de consultare și avizare până pe 20 februarie 2027. Proiectul ar urma să ajungă în procedura parlamentară, prin angajarea răspunderii, până la 1 martie 2027.

Mihai Jurca pune însă la îndoială rezultatele reformei anunțate de PSD. Acesta critică lipsa unei viziuni unitare și avertizează că reorganizarea ar putea fi folosită pentru împărțirea funcțiilor publice pe criterii politice.

„Nu cred că e o reformă reală. Fiecare vine cu altă hartă, alt număr de județe, alt prag pentru comune. Iar o asemenea reformă se face cu consultare, nu prin notificare. Altfel, e doar o reformă ca partidul să-și pună oamenii pe funcții.”

În finalul mesajului, fostul oficial guvernamental susține că România are nevoie de schimbări în administrație, dar acestea trebuie să urmărească interesele cetățenilor.

„România are nevoie de reforma administrativă. Pentru cetățeni, nu pentru partidul-stat.”