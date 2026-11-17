Decizia NATO de a renunța la organizarea summitului liderilor planificat pentru anul 2027 la Tirana, Albania (cu posibilitatea mutării acestuia în 2028), confirmată în noiembrie 2026 de premierul albanez Edi Rama și minimalizată oficial de secretarul general Mark Rutte, marchează o cotitură majoră în funcționarea politică a Alianței.

Hotărârea face parte dintr-un „pachet de reorganizare” mai amplu prin care NATO își reduce frecvența reuniunilor la nivel înalt — inclusiv tăierea întâlnirilor ministeriale ale Apărării din octombrie și reducerea celor ale miniștrilor de Externe la una singură pe an.

De ce a fost amânat/anulat summitul de la Tirana

Dincolo de retorica oficială a Bruxelles-ului privind „flexibilitatea” calendarului („organizăm summituri atunci când este nevoie”, a declarat Mark Rutte pentru Associated Press), analiza factorilor diplomatici, financiari și geopolitici indică patru cauze principale.

Tensiunile din interiorul alianței

Summitul anterior, desfășurat la Ankara în iulie 2026, a scos la iveală fracturi profunde în interiorul Alianței.

Președintele american Donald Trump a folosit tribuna pentru a readuce în discuție preluarea controlului asupra Groenlandei (teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO) și pentru a acuza aliații de lipsă de loialitate în privința conflictului cu Iranul.

În acest climat volatil, în care și secretarul Apărării Pete Hegseth sau secretarul de stat Marco Rubio au boicotat ori părăsit prematur reuniuni ministeriale, conducerea NATO preferă să evite expunerea anuală a disensiunilor interne.

Neînțelegerile privind cheltuielile de apărare ale Albaniei

Deși Albania fusese desemnată gazdă încă din 2025, numele țării a fost eliminat discret din declarația finală a summitului de la Ankara din iulie 2026.

Potrivit relatărilor Associated Press, mai mulți aliați au fost reticenți în a recompensa Tirana cu prestigiul organizării unui summit în condițiile în care bugetul său de apărare este estimat la doar 2,15% din PIB — departe de noua țintă asumată de Alianță la Haga (3,5% din PIB pentru apărare de bază și 1,5% pentru infrastructură critică până în 2035).

Costurile logistice și financiare prohibitive

Organizarea unui summit cu 32 de state membre și parteneri din Indo-Pacific (Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă) necesită cel puțin un an de pregătiri și bugete uriașe.

Olanda a investit aproximativ 100 de milioane de dolari pentru summitul de la Haga din 2025, iar Turcia a mobilizat zeci de mii de forțe de securitate și a reabilitat un aeroport militar pentru reuniunea din 2026. Cum decizia finală pentru Albania ar fi trebuit luată cel târziu în octombrie 2026, fereastra logistică pentru 2027 s-a închis.

Saturația decizională după summiturile din 2025 și 2026

După stabilirea noului prag de investiții de 5% din PIB la Haga (2025) și adoptarea planurilor de producție industrială și sprijin pentru Ucraina la Ankara (2026), aliații consideră că obiectivele strategice majore pe termen mediu sunt deja trasate.

Istoricul summiturilor NATO (1957 – 2026)

De la înființarea Alianței în 1949 și până în prezent, au avut loc 35 de summituri oficiale (la care se adaugă reuniuni extraordinare, precum cea virtuală din februarie 2022). Frecvența acestora a evoluat în funcție de contextul geopolitic.

Perioadă Frecvență și dinamică Repere istorice cheie 1957 – 1989 (Războiul Rece) Sporadică (10 summituri în 32 de ani) Primul summit are loc abia în 1957 (Paris) , la 8 ani după fondare. Urmează reuniuni rare la Bruxelles, Londra, Washington și Bonn, dedicate doctrinei descurajării nucleare și dialogului Est-Vest. 1990 – 2012 (Post-Război Rece și extinderea) La fiecare 2–3 ani (13 summituri) Reuniuni definitorii pentru arhitectura europeană: Madrid (1997) și Praga (2002) (valurile de extindere spre Est), București (2008) (promisiunea aderării pentru Ucraina și Georgia) și Lisabona (2010) (Conceptul Strategic). 2014 – 2019 (Anexarea Crimeei) Aproape anuală (5 summituri) După invazia rusă din Crimeea ( Țara Galilor, 2014), NATO accelerează ritmul întâlnirilor: Varșovia (2016), Bruxelles (2017, 2018) și Londra/Watford (2019). 2021 – 2026 (Războiul din Ucraina) Strict anuală (6 summituri ordinare + 2 extraordinare) Invazia la scară largă a Ucrainei impune un ritm anual neîntrerupt: Bruxelles (2021) , Madrid (2022) , Vilnius (2023) , Washington (2024) , Haga (2025) și Ankara (2026) .

Este o decizie fără precedent?

Aici, răspunsul nu e atât de simplu și necesită nuanțări. Din punct de vedere politic, chiar este o decizie fără precedent. Nu însă și din punct de vedere calendaristic, pentru că, așa cum reiese și din datele de mai sus, nu există un calendar riguros al summiturilor, de care NATO ar trebui să țină cont.

De ce NU este un precedent calendaristic

Între 1957 și 2020, NATO a sărit frecvent peste ani fără să organizeze un summit. Până acum aproximativ un deceniu, norma neoficială a Alianței era organizarea unui summit o dată la doi ani (de exemplu, nu au existat summituri în 2011, 2013, 2015 sau în anul pandemic 2020). Revenirea la un ciclu bienal, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, ar reprezenta, tehnic, o întoarcere la practica tradițională a Alianței.

Trebuie subliniat, din nou, faptul că aceste norme sunt neoficiale, iar membrii alianței au libertatea de a decide când și unde se va organiza un summit.

De ce ESTE o decizie fără precedent politic

Acesta este lucrul cel mai important și, cu adevărat, punctul nevralgic al discuției, în ciuda încercării de minimizare a situației, dar și a posibilelor consecințe.

Niciodată în istoria modernă a NATO un stat membru nu a fost anunțat public drept gazdă a următorului summit, nu a demarat pregătirile instituționale, pentru ca ulterior numele său să fie șters din comunicatul oficial al Alianței, iar evenimentul să fie scos din calendarul anului respectiv pe fondul tensiunilor interne.

În plus, decizia rupe seria neîntreruptă de summituri anuale inaugurate după 2021 pentru a proiecta unitate și descurajare în fața agresiunii rusești, fiind dublată în premieră de tăierea simultană a reuniunilor ministeriale periodice.

De altfel, publicația Geopolits, își începe analiza pe această temă pe un ton care pune în discuție însăși existența, în viitor, a alianței.

„Uneori, cele mai importante evoluții din cadrul unei alianțe nu sunt anunțate cu surle și trâmbițe. Ele apar, în schimb, în ​​ceea ce este omis, amânat sau eliminat discret de pe agendă. Tocmai de aceea, decizia NATO de a anula un summit al liderilor, planificat pentru anul 2027 în Albania, este demnă de remarcat. Pe hârtie, această măsură ține mai degrabă de aspecte ce țin de calendar. În practică, însă, ea semnalează o alianță tot mai prinsă între priorități concurente, viziuni strategice divergente și o dezbatere tot mai amplă privind viitorul securității transatlantice.”

Ce spun experții și analiștii

Reacțiile din mediul analitic și diplomatic oscilează între pragmatismul gestionării resurselor și îngrijorarea privind erodarea coeziunii politice în interiorul alianței.

David Cattler

David Cattler (Senior Fellow la Center for European Policy Analysis – CEPA și fost oficial de rang înalt în structurile de informații ale NATO) consideră că pauza este justificată strategic, întrucât marile decizii privind țintele de capabilități și cheltuielile militare au fost deja luate la Haga și Ankara. Într-o declarație acordată agenției Associated Press (AP), acesta a explicat:

„Există un argument solid că, dacă nu sunt subiecte care să justifice aducerea laolaltă a 32 de lideri, atunci poate nu organizezi întâlnirea. Poți merge doi, poate chiar trei ani fără un summit.”

Cattler a subliniat, de asemenea, că Alianța dispune de mecanisme rapide de criză dacă situația o impune, amintind de primul summit virtual din istoria NATO, convocat în februarie 2022 imediat după invadarea Ucrainei.

Analiza publicației Geopolits („NATO’s Missing Summit”)

Analiza, deja citată, a publicației Geopolits privește amânarea printr-o lentilă geopolitică mai critică, avertizând că absența summitului din 2027 reflectă o schimbare de priorități la Washington și o criză de viziune comună.

„Aceasta nu este o criză a capabilităților militare ale NATO… Mai degrabă, problema este coeziunea politică. Provocarea centrală cu care se confruntă NATO nu mai este dacă membrii săi împărtășesc amenințări comune, ci dacă mai împărtășesc o viziune strategică comună pentru a le aborda.”

Aceeași analiză notează că, pentru un stat mai mic precum Albania, găzduirea summitului reprezenta o recunoaștere politică a contribuției sale la securitatea colectivă, iar amânarea arată că „viitorul NATO ar putea fi modelat nu de întâlnirile care au loc, ci de cele care nu au loc”.

Implicațiile pentru România

Pentru România, miza principală a summiturilor NATO din ultimii ani a fost impunerea regiunii Mării Negre drept zonă de importanță strategică vitală pentru securitatea euroatlantică, la egalitate cu zona Mării Baltice.

Diplomația de la București a reușit, prin negocieri susținute purtate înaintea reuniunilor de la Madrid, Vilnius și Washington, să introducă referiri explicite la securitatea bazinului pontic în documentele fundamentale ale Alianței și să obțină consolidarea prezenței militare aliate pe teritoriul național, prin intermediul grupului de luptă condus de Franța ca națiune-cadru la Cincu și al detașamentelor aeriene și terestre dislocate la Mihail Kogălniceanu.

Lipsa unui summit în anul 2027 creează însă un vid de agendă politică la nivel înalt, în care dosarul Mării Negre riscă să își piardă din vizibilitate în favoarea altor teatre de operațiuni și competiții geopolitice care absorb atenția administrației americane și a marilor cancelarii europene.

Washingtonul își concentrează tot mai mult resursele strategice asupra competiției sistemice din regiunea Indo-Pacific și asupra gestionării crizelor din Orientul Mijlociu, în timp ce statele vest-europene se confruntă cu propriile dificultăți economice și politice interne. Mai mult, anularea reuniunii de la Tirana privează Europa de Sud-Est de un eveniment simbolic de prim rang, care ar fi adus întreaga conducere politico-militară a Alianței în peninsula balcanică, la mică distanță de flancul sud-estic și de Marea Neagră.

Găzduirea summitului de către Albania ar fi oferit automat regiunii balcanice și pontice o pondere sporită în dezbaterile strategice ale anului 2027, facilitând abordarea integrată a amenințărilor hibride, a securității energetice și a libertății de navigație. Fără acest catalizator diplomatic, România va fi nevoită să depună un efort mult mai susținut pentru a menține Marea Neagră în prim-planul preocupărilor aliate, mutând greutatea demersurilor sale către formatele regionale de cooperare și către canalele bilaterale directe.