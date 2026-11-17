Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a vorbit în exclusivitate pentru Cotidianul despre Polul Modernizator. Care sunt obiectivele, când ar putea fi parafat și cum se vor înțelege PNL și USR. Motreanu a răspuns și la o întrebare dificilă: ce scor va avea acest pol și cum va reuși să evite colaborarea cu PSD și AUR.

Cotidianul: Care sunt etapele formării Polului Modernizator? Cât va dura și când se va concretiza?

Dan Motreanu: În primul rând, aș face o precizare. „Polul Modernizator” este, deocamdată, o denumire generică. Nu am stabilit încă numele acestei construcții politice. Dar termenul surprinde foarte bine obiectivul nostru principal: modernizarea României.

Nu ne propunem doar să adunăm mai multe partide sub aceeași siglă electorală. Vrem să construim o alternativă politică și de guvernare, în jurul unor principii și obiective clare.

Acest pol nu se construiește peste noapte și nici printr-o simplă fotografie de grup a unor lideri politici. Este un proiect care trebuie să aibă consistență, obiective clare și, mai ales, capacitatea de a câștiga încrederea membrilor și pe cea a românilor.

Dan Motreanu vede trei etape de construire a unui pol de dreapta

Dan Motreanu: Prima este consolidarea PNL și reunirea forțelor politice care împărtășesc valorile liberal-conservatoare și proeuropene.

A doua presupune construirea unui program comun de modernizare a României, în jurul unor teme precum reforma statului, eliminarea privilegiilor, respect față de contribuabil, educația și responsabilitate individuală, inițiativă privată și competitivitate.

A treia etapă este identificarea formulei politice sau electorale prin care aceste forțe pot acționa împreună.

Când ar trebuie să se contureze Polul Modernizator

Dan Motreanu: Nu cred că trebuie să ne grăbim să anunțăm termene doar pentru a produce o știre. Important este ca proiectul să fie suficient de solid pentru a rezista nu doar până la alegeri, ci și după alegeri.

Obiectivul nostru trebuie să fie ca această construcție să fie funcțională și credibilă cu mult înaintea primului scrutin din 2028.

Cotidianul: Ce fuziuni sau alianțe mai urmează, cu ce partide, după Forța Dreptei?

Dan Motreanu: Cred că trebuie să facem o distincție între reunificarea liberalilor și construirea unor parteneriate politice.

Reunificarea liberalilor este un proces firesc. Sunt oameni care au făcut parte din PNL, care împărtășesc aceleași valori și care se pot regăsi din nou în aceeași construcție politică.

„Putem avea identități politice diferite și, în același timp, obiective comune”

Dan Motreanu: În schimb, colaborarea politic, electorală cu alte partide nu presupune o fuziune. Putem avea identități politice diferite și, în același timp, obiective comune despre viitorul României . PNL trebuie să rămână un partid cu o identitate liberal-conservatoare clară.

Nu cred că modernizarea României presupune ca toate partidele să gândească la fel sau să renunțe la propriile valori.

Dimpotrivă, cred că o asemenea construcție poate fi mai puternică dacă reușește să aducă împreună energii, tradiții politice diferite, în jurul unor reforme necesare.

Cotidianul: Ce rol va avea Ludovic Orban în PNL?

Dan Motreanu: Nu cred că trebuie să reducem revenirea lui Ludovic Orban la negocierea unei funcții.

Ludovic Orban este un politician cu experiență, care a condus PNL și Guvernul României și care cunoaște foarte bine partidul și organizațiile sale.

Ludovic Orban, parte din reunificarea liberalilor

Dan Motreanu: Revenirea sa, alături de colegii din Forța Dreptei, este importantă pentru reunificarea liberalilor și consolidarea PNL.

Rolul său concret va fi stabilit prin discuțiile dintre conducerile celor două partide și prin procedurile statutare, dar repet nu funcția este importantă.

Experiența sa politică și administrativă este utilă în consolidarea partidului și în construcția viitoarei alternative de guvernare. Important este că Ludovic Orban revine într-un proiect politic, nu doar într-o structură de conducere.

Cotidianul: Sub ce forma se va concretiza aceasta colaborare dintre forțele ce vor compune Polul Modernizator, la alegerile din 2028, 2029 și 2030? Va fi o colaborare la toate alegerile, inclusiv europarlamentare și prezidențiale, sau la acestea se va merge separat?

Dan Motreanu: Cred că ar fi o greșeală să începem această construcție discutând despre liste, candidaturi și împărțirea locurilor.

Mai întâi trebuie să vedem ce reforme vrem să facem și care este programul comun pe care îl propunem românilor.

Cred că, în acest moment, trebuie să ne concentrăm asupra alegerilor din 2028. Acestea vor reprezenta primul test electoral important al viitoarei construcții politice, iar rezultatul lor va fi esențial pentru credibilitatea și consolidarea unui proiect pe termen lung.

„Alegerile din 2028 vor fi testul”

Dan Motreanu: Fiecare tip de alegeri are particularitățile sale. La alegerile locale contează foarte mult candidații și realitățile din fiecare comunitate. La alegerile parlamentare, miza este obținerea unei majorități capabile să susțină un program de modernizare a României.

Alegerile din 2028 vor fi testul care va arăta dacă putem transforma un obiectiv politic comun într-un proiect electoral credibil, cu susținere în societate. Un rezultat bun va crea încrederea și premisele necesare pentru consolidarea acestei colaborări pe termen lung.

De aceea, nu aș anticipa acum formulele electorale pentru 2029 sau 2030. Aceste decizii trebuie luate la momentul potrivit, în funcție de evoluția proiectului și cu respectarea identității fiecărui partid.

Comparația cu Alianța D.A. și cu USL

Nici Alianța D.A., nici USL nu au avut la bază o unitate ideologică deplină. Și totuși, ambele au reușit să câștige alegerile și să ajungă la guvernare. Diferențele doctrinare nu au fost însă principalul motiv pentru care aceste construcții politice nu au rezistat un ciclu electoral complet.

Dincolo de compatibilitatea ideologică, contează maturitatea politică, capacitatea liderilor de a-și tempera orgoliile, de a construi încredere reciprocă, de a respecta angajamentele asumate și de a pune obiectivele comune deasupra intereselor personale sau de partid.

Experiența acestor alianțe ne arată că nu este suficient să câștigi alegerile împreună. Trebuie să ai și capacitatea de a guverna împreună.

Cotidianul: Ce scor va așteptați să obțină Polul Modernizator? Mulți spun 35%? E plauzibil, ar putea fi mai mult?

Dan Motreanu: Cred că există un electorat destul de mare care își dorește un stat mai eficient, mai puțină birocrație, mai puține privilegii și mai mult respect pentru cei care muncesc, investesc și plătesc taxe.

Unii dintre acești votanți tradiționali ai partidelor de dreapta, dar care au fost dezamagiti din diferite motive trebuie convinși să revină la vot.

Rezultate peste estimări, dacă „vom fi o forță politică care schimbă modul în care funcționează statul român”

Dan Motreanu: Dar pentru asta nu este suficient să le prezentăm o alianță electorală. Trebuie să le prezentăm un proiect credibil.

Nu vreau să construim o alianță care să obțină doar un scor bun la alegeri. Vreau să construim o forță politică suficient de puternică pentru a schimba modul în care funcționează statul român.

Dacă vom reuși să convingem oamenii că putem face acest lucru, putem obține un rezultat foarte bun, inclusiv peste estimările de astăzi.

Cotidianul: Care e strategia dacă Polul va câștigă alegerile, dar nu va obține 50% + 1? Dacă va avea nevoie pentru majoritate de PSD și AUR, ce veți face?

Dan Motreanu: Cred că trebuie să pornim de la obiectivul nostru politic – construirea unei majorități care să poată guverna România, fără să fie dependentă de cei care se opun schimbării.

Experiența ultimilor ani ne-a arătat cât de greu este să faci reforme atunci când partenerii de guvernare au interese și viziuni fundamental diferite despre rolul statului, respectul și cheltuirea banului public și responsabilitatea fiscală.

„AUR este partenerul ideal pentru PSD”

Dan Motreanu: Colaborarea guvernamentală recentă cu PSD, și nu doar recenta, ne obligă cel putin la multă reținere, dacă nu la respingerea ei.

Nu putem promite reducerea privilegiilor și, în același timp, să depindem de partide care vor să le conserve.

Nu putem ajunge la o administrație suplă și eficientă dacă majoritatea parlamentară este condiționată de păstrarea unor structuri clientelare.

În ceea ce privește AUR, diferențele sunt fundamentale, inclusiv în raportarea la proiectul european și la instituțiile democratice. Iar AUR , așa cum se comporta acum, demonstrează ca este partenerul ideal pentru PSD și vedem premizele unei colaborări solide pe împărțirea funcțiilor.

Motreanu setează o misiune dificilă: majoritate fără PSD și AUR

Dan Motreanu: Nu putem cere votul românilor pentru a schimba un sistem și apoi să guvernăm cu unii care doresc să conserve sistemul respectiv.

De aceea, prioritatea noastră trebuie să fie obținerea unei majorități care să susțină cu adevărat reformele.

Cotidianul: Cum veți reuși să domoliți asperitățile dintre PNL și USR? Există riscul ca orgoliile să distrugă proiectul?

Dan Motreanu: Sigur că există diferențe între PNL și USR. Sunt două partide cu istorii, identități și tradiții politice diferite.

Unele dintre aceste diferențe țin de valori culturale, de raportarea la tradiție, la familie sau la anumite teme sociale.

„Nu trebuie să pretindem că diferențele dintre PNL și USR nu există”

Dan Motreanu: Cred că trebuie să recunoaștem deschis acest lucru, nu să pretindem că diferențele nu există.

PNL are o identitate liberal-conservatoare. Credem în libertatea individuală, în economia de piață, dar și în rolul instituțiilor durabile, al tradițiilor și al valorilor care asigură continuitatea unei societăți. USR are propria identitate și propriile abordări asupra unor asemenea teme.

Dar putem avea diferențe pe teme culturale și, în același timp, să lucrăm împreună pentru reforma statului. Iar această distincție este foarte importantă.

Pentru că există numeroase teme culturale asupra cărora putem avea opinii diferite fără ca aceste diferențe să împiedice reforma administrației, respectul față de cetățean, reducerea risipei bugetare sau dezvoltarea economiei.

În schimb, modul în care funcționează statul ne afectează pe toți. Un stat ineficient înseamnă bani publici risipiți, taxe mai mari, servicii mai slabe, investiții întârziate și oportunități pierdute.

„Orgoliile există în politică, dar maturitatea politică înseamnă să nu le lași să blocheze obiectivele comune”

Dan Motreanu: De aceea, cred că nu trebuie să căutăm o compatibilitate absolută între PNL și USR pe toate temele, ci o compatibilitate solidă în privința reformării statului. Putem fi diferiți în privința unor valori culturale și putem fi parteneri în ceea ce privește modernizarea României.

În plus, trebuie să înțelegem că niciun partid nu poate pretinde că deține singur toate soluțiile. Orgoliile există în politică, dar maturitatea politică înseamnă să nu le lași să blocheze obiectivele comune.