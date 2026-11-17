Gazele rusești continuă să intre în sud-estul Europei prin Turcia și Bulgaria și ar putea ajunge și în România, Republica Moldova și Ucraina.

Una dintre principalele concluzii ale raportului este că prin Coridorul Vertical continuă să se transporte gaz rusesc, în „contradicție fundamentală” cu misiunea pentru care a fost conceput, de a reduce dependența regiunii de gazul rusesc, scrie Hotnews.ro care citează raportul Atlantic Council, intitulat „O nouă viziune pentru Coridorul Vertical: securitatea energetică europeană prin optimizarea infrastructurii”.

Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical (CV) este o rețea interconectată de infrastructură de gaze existente și planificate care se întinde pe sud-estul și estul Europei.

Acesta conectează strategic conductele de tranzit tradiționale, sistemele naționale de transport, noile interconexiuni transfrontaliere, infrastructura de import GNL și accesul la stocare la multiple rute pentru transportul gazelor între Grecia, Bulgaria, România, Moldova, Ucraina, Slovacia, Ungaria, Serbia și Macedonia de Nord.

Scopul său principal este de a crea un sistem regional mai flexibil și redundant, care poate transporta gaze în mai multe direcții pentru a reduce dependența de un singur furnizor, o singură rută sau un singur model de flux și pentru a consolida securitatea și reziliența împotriva perturbărilor.

În ce constă valoarea Coridorului Vertical

Valoarea strategică a Coridorului Vertical nu constă în cantitatea de gaze pe care o transportă spre nord pe an, ci în capacitatea de a redirecționa aprovizionarea cu gaze și de a crea opționalitate atunci când este nevoie.

Noii interconectori, capacitatea de flux invers și multiplele surse de aprovizionare au creat o rețea de gaze mai flexibilă într-o regiune care anterior avea doar un sistem de tranzit unidirecțional al gazelor rusești. GNL-ul, gazul azer și alte surse pot circula spre nord, către piețe anterior deconectate, și pot accesa vastul sistem de stocare subteran al Ucrainei – pentru a fi retrase atunci când cererea regională este mare.

Cum se pierde originea gazelor rusești din documente

Autorii atrag atenția că, după amestecarea gazelor în conducte, originea fizică a moleculelor nu mai poate fi urmărită, chiar dacă documentele comerciale indică un furnizor american sau azer.

Raportul avertizează că intermediarii și reexporturile prin state din afara UE pot deveni o cale de ocolire a interdicției europene privind importurile de gaze rusești. Aceasta în condițiile în care din 2027 va fi interzis complet importul de gaze rusești de către UE.

Volume importante de gaze rusești continuă să intre în regiune prin TurkStream și Balkan Stream, iar acestea se amestecă în rețelele interconectate cu gaze provenite din alte surse.

Gazul rusesc poate fi transportat și prin România

„Chiar și atunci când gazele care se îndreaptă spre nord sunt achiziționate ca GNL american sau gaze azere, originea fizică a moleculelor individuale nu poate fi urmărită odată ce aprovizionarea este amestecată. Prin urmare, achiziționarea de gaze non-rusești nu înseamnă că prin conducte circulă doar gaze non-rusești”, spune raportul.

Potrivit acestuia, „în funcție de direcția fluxurilor și de modul în care este operat sistemul, moleculele de gaz rusesc pot fi transportate și spre nord, prin România, Moldova și Ucraina”.