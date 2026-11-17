Un moment din spectacolul susținut de Theo Rose, pe 12 noiembrie, la Sala Palatului, a stârnit controverse în mediul online. Mai mulți copii au urcat pe scenă îmbrăcați în uniforme de pionieri și au cântat piesa „Noi în anul 2000”. Germina Nagâț, membră a Colegiului CNSAS, a criticat momentul, considerând că minorii au fost transformați în instrumente de propagandă comunistă. În apărarea artistei au intervenit soțul ei, Anghel Damian, și Codin Maticiuc, care susțin că spectacolul transmitea, de fapt, un mesaj anticomunist.

Controversa a început după ce Germina Nagâț, membră a Colegiului CNSAS, a distribuit pe Facebook o filmare de aproape două minute din spectacolul „Acorduri ample”. În imagini apar mai mulți copii care poartă uniforme asemănătoare celor din organizația pionierilor, înființată în perioada comunistă. Aceștia interpretează piesa „Noi în anul 2000”. Germina Nagâț a amintit că, înainte de 1989, elevii nu aveau posibilitatea să refuze înscrierea în organizația de pionieri. Ea a povestit că a fost nevoită să poarte aceeași uniformă în copilărie.

„Am purtat-o și eu, ca toți colegii mei de generație, fiindcă era obligatorie. Dacă erai școlar între 7 și 14 ani, nu puteai refuza să fii pionier. Până intrai la liceu (și treceai, tot obligatoriu, la UTC – organizația de tineret a aceluiași partid comunist) trebuia să porți cravata roșie în fiecare zi”, a scris aceasta pe Facebook.

Cercetătoarea a pus la îndoială alegerea organizatorilor și a ridicat problema acordului dat de părinții copiilor implicați în spectacol.

„Așa stau lucrurile într-o dictatură – te îmbraci în ce ți se spune, nu în ce-ți dorește inima. Rezonurile estetice care stau la baza acestui final de „spectacol artistic” mă lasă rece. Singura mea întrebare este dacă adulții responsabili pentru acești copii și-au dat acordul pentru o costumație care-i transformă, practic, într-un instrument de propagandă comunistă”, a afirmat Germina Nagâț.

Anghel Damian spune că spectacolul condamna comunismul, nu îl celebra

În urma criticilor, Anghel Damian a intervenit public și a explicat că secvența distribuită pe internet nu reflectă mesajul întregii reprezentații. Potrivit acestuia, spectacolul, care a durat aproximativ două ore, a prezentat abuzurile regimului comunist și evenimentele care au dus la Revoluția din decembrie 1989. Regizorul a precizat că, în momentul apariției copiilor, pe ecranele din spatele scenei erau proiectate imagini de la Revoluție și mesaje despre victimele comunismului.

„In momentul respectiv, pe ecrane erau proiectate imagini de la Revolutie, insotite de un text despre victimele comunismului. Personajul Ceausescu era escortat, iar copiii care intrau pe scena, imbracati in uniforme de pionieri, aruncau simbolurile comuniste. Era un tablou despre eliberarea de un regim, nu despre celebrarea lui”, a explicat Anghel Damian.

Acesta a criticat persoanele care au tras concluzii despre spectacol fără să îl urmărească integral. El consideră că imaginile au fost interpretate greșit tocmai de oameni de la care s-ar fi așteptat la mai mult discernământ.

„Iar ceea ce ma intristeaza cel mai tare este ca aceasta deturnare absurda de sens vine inclusiv din partea unor oameni care se revendica din zona intelectualitatii. Oameni care n-au vazut spectacolul, dar care au suficiente certitudini incat sa judece un demers artistic de doua ore pe baza catorva secunde filmate din public”, a transmis acesta.

La rândul său, echipa de management a artistei a explicat, într-un punct de vedere transmis publicației Educație Privată, că producția urmărește istoria muzicii românești și condițiile în care artiștii au creat în timpul dictaturii. Reprezentanții cântăreței au respins interpretarea potrivit căreia spectacolul ar glorifica regimul comunist.

Codin Maticiuc îi ia apărarea artistei: „Este un spectacol manifest”

În controversă a intervenit și Codin Maticiuc, care a declarat că a contribuit la realizarea producției. Acesta a criticat reacția Germinei Nagâț și i-a reproșat că a judecat spectacolul fără să cunoască întreaga poveste prezentată pe scenă. Maticiuc a explicat că „Acorduri ample” nu a fost un simplu concert, ci un musical care a prezentat viața românilor în timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu.

„Nu este doar un concert, ci este un musical, este un spectacol extraordinar, este o mărturie de care avem nevoie și la care eu personal am plâns. Se numește „Pe acorduri ample”. A spus o poveste, o poveste care se întâmplă pe scenă și care îți arată, efectiv, cât de greu era pe vremea lui Ceaușescu. Acest spectacol este un spectacol manifest, Germino! Este un spectacol manifest”, a declarat Maticiuc.

Acesta a povestit și unul dintre momentele care l-au impresionat. Personajul care îl reprezenta pe Nicolae Ceaușescu s-a adresat publicului din sală, reproducând atmosfera discursurilor liderului comunist.