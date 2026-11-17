„Practic, noi am plecat din PNL atunci când Iohannis a impus conducerii PNL să ia o decizie în opoziţie totală cu mandatul care a fost dat de alegători: votează PNL ca să scapi de PSD. Pe mine Biroul Executiv m-a dat afară din partid pentru că am îndrăznit să critic public această grosolană trădare săvârşită de Klaus Iohannis şi impusă fidelilor din conducerea PNL care ascultau orbeşte orice ordin primit de la Cotroceni.

Astăzi în fruntea PNL se află oameni care, ca şi mine, în noiembrie 2021 nu au fost de acord cu alianţa cu PSD. În forul de conducere în care s-a săvârşit această mizerie politică, nici Ilie Bolojan, nici Dan Motreanu, nici Ciprian Ciucu nu au votat alianţa cu PSD”, a declara Ludovic Orban marţi seara, în cadrul emisiunii „România, de Rîpă”, de la Prima News.

Ludovic Orban a anunţat recent că discuţiile privind fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei cu Partidul Naţional Liberal vor fi demarate săptămâna viitoare. Fostul premier a explicat că revenirea liberalilor în PNL va fi reglementată printr-un protocol care va include toate condiţiile necesare reintegrării. Documentul va trebui ulterior aprobat de congresele celor două formaţiuni politice.

Orban a precizat că, în acest moment, nu a purtat negocieri privind funcţia pe care ar urma să o deţină în PNL după finalizarea fuziunii, discuţiile urmând să se concentreze mai întâi asupra condiţiilor reunificării.

Revenirea fostului lider liberal ar marca încheierea unei rupturi politice produse în toamna anului 2021. Pe 12 noiembrie, Biroul Executiv al PNL a votat propunerea de excludere a lui Ludovic Orban, după tensiunile dintre acesta şi conducerea partidului, în contextul conflictului cu Florin Cîţu şi al criticilor formulate la adresa direcţiei politice a formaţiunii. Decizia a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru”, două „împotrivă” şi două voturi nule.