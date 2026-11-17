„Coaliția de guvernare PSD-AUR a găsit rapid 70 de voturi în Parlament să înființeze o comisie de anchetă care să scormonească prin drumurile făcute de SPP weekendul trecut la Bihor. Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă”, a scris Dominic Fritz, într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Dominic Fritz, reacție la inițiativa privind comisia de anchetă

În același mesaj, Dominic Fritz a amintit de demersurile partidului pe care îl conduce cu privire la modalitatea prin care serviciile secrete din România cheltuie fondurile publice.

Acesta atrage atenția și cu privire la faptul că rapoartele de activitate ale SRI nu au mai fost prezentate Parlamentului de 5 ani.

„USR cere aceeași mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informații. Că nu nunta fiicei lui Bolojan e problema (Casă de piatră!), ci faptul că România cheltuie peste 1,5 miliarde de euro anual pe servicii secrete, fără ca ele să dea socoteală nimănui. Câinele de pază al democrației noastre a rămas fără lanț.

De 13 ani, directorul SRI nu a mai venit în Parlament să răspundă la întrebări. De 5 ani, rapoartele anuale ale SRI nu au mai fost dezbătute în plen”, a adăugat președintele USR.

Ce spune Fritz despre PSD și AUR

Reamintim faptul că, potrivit HotNews, deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a solicitat Parlamentului înființarea unei comisii de anchetă care să verifice modul în care a fost utilizată o mașină a SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Până acum, demersul a strâns 70 de semnături, PSD, AUR, SOS și parlamentari neafiliați semnând pentru această acțiune.

Având în vedere implicarea reprezentanților PSD și AUR în a-și exprima acordul cu privire la înființarea comisiei de anchetă, liderul USR a criticat cele două formațiuni politice.

„PSD tace mâlc, probabil pentru că au prea multe schelete în dulap. Iar AUR e anti-sistem cam cum o pisică de stradă e periculoasă: sâsâie și zgârie pe toată lumea, dar toarce în poala celui care îi umple castronul”, susține liderul USR.