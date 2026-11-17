Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov anunţă marţi că a avertizat Parisul cu privire la prezenţa unor militari francezi care operează în Ucraina, o desfăşurare pe care o cataloghează drept o „participare directă” la război, relatează AFP.

„Nu doar francezi, ştim asta. Ne-am exprimat îngrijorarea (…). Nu mai este vorba despre o susţinere a Ucrainei, ci despre o participare directă la război”, le-a declarat unor jurnalişti Serghei Lavrov.

O sursă la curent cu dosarul a confirmat luni pentru BFMTV că „câteva zeci” de militari „formatori” francezi operează „de mai multe luni” în Ucraina în vederea pregătirii unor militari ucraineni şi participării la mentenanţa unor materiale militare.

Nicio misiune, nicio operațiune

Această sursă a dezminţit însă că ar fi vorba despre vreo „misiune” sau „operaţiune”, motivând că, încă din 2022, militarii francezi îi instruiesc pe cei ucraineni.

Franţa a dezminţit mereu prezenţa unor trupe de luptă – în Ucraina, invadată în februarie 2022 de Rusia şi susţinută de Occident, care-i furnizează material militar, ajutor financiar şi informaţii clasificate.

Autorităţile franceze au dezminţit mereu că vor să se angajeze în confruntări armate pe teritoriul Ucrainei în timpul războiului rus.

Ambasada Rusiei în Franța a făcut o postare în care a acuzat Franța de implicare activă în războiul din Ucraina

„Prin trimiterea în Ucraina nu doar a armelor folosite pentru a ataca orașele și infrastructura civilă rusească, ci și a propriului personal militar, Franța s-a implicat efectiv în conflictul armat de partea regimului de la Kiev.”

Operațiunea „Volia”

Parisul nu a confirmat niciodată prezența militarilor francezi pe teritoriul ucrainean. Totuși, potrivit informațiilor colectate și confirmate de RFI, militari francezi acționează în Ucraina încă din vara acestui an.

Nu este vorba despre participarea la acțiuni de luptă, ci despre acordarea de sprijin Forțelor Armate. Misiunea lor constă în supervizarea echipamentelor armatei ucrainene și instruire.

Numele acestei misiuni este Volia („Voința”), iar la conducerea ei se află un general francez.

„Volia” este un mecanism clasificat, care a rămas până acum în afara radarelor. Pentru a-i garanta confidențialitatea, potrivit mai multor surse apropiate dosarului cu care a discutat RFI, s-a luat decizia ca aceasta să se bazeze pe misiunea „Gerfaut”.

Cea din urmă este recunoscută oficial. Este vorba despre contingentul militar francez prezent în Polonia din februarie 2023 (în special în tabăra Wędrzyn, în nord-vestul Poloniei), în cadrul misiunii europene EUMAM-Ukraine, care a fost prelungită până la 15 noiembrie 2028.