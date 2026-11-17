Un avion de transport militar rusesc An-12 s-a prăbușit pe 17 noiembrie, ucigând toate cele 17 persoane aflate la bord, au relatat autoritățile locale și postul de televiziune de stat rus Ren TV.

Accidentul a avut loc în apropierea satului Yagunovo din regiunea Kemerovo, în sud-vestul Siberiei, scrie The Moscow Times.

Guvernatorul regiunii Kemerovo, Ilia Serediuk, a confirmat că aeronava s-a prăbușit în apropierea satului Yagunovo, la aproximativ 5 kilometri sud de capitala regională, Kemerovo. El a raportat accidentul în jurul orei 21:30, ora locală.

În înregistrările video, guvernatorul este surprins la faţa locului, având în fundal vehicule de intervenţie şi lumini albastre intermitente. Nu au fost oferite detalii suplimentare.

Un centru de intervenție în caz de urgență a fost înființat la locul accidentului, cu personal medical, poliție, servicii de urgență și trupe ale Gărzii Naționale, a declarat Seredyuk.

Cauza accidentului

Echipajul ar fi încercat să direcționeze avionul în flăcări departe de clădirile rezidențiale până în ultimul moment, a relatat Ren TV.

Aeronava se afla în drum spre Novosibirsk, Siberia, și se îndrepta spre Kansk, în regiunea Krasnoiarsk.

Cauza accidentului nu a fost încă dezvăluită.

Canalul de Telegram Baza invocă drept cauză pierderea combustibilului.

Mai multe avioane ale armatei ruse s-au prăbușit în ultimii ani pe fondul lipsei pieselor de schimb, mentenanței deficitare, infrastructurii precare și vechimii aeronavelor de concepție sovietică, precum An-12. Ce este Antonov An-12

Antonov An-12 este o aeronavă de transport militar cu patru motoare turbopropulsoare, de proiectare sovietică, dezvoltată în anii 1950. În argoul domeniului, este considerată un „sicriu zburător”.

A fost utilizată pe scară largă pentru transportul de trupe, echipamente militare și mărfuri.

Avioanele militare rusești au fost implicate în mai multe accidente în timpul zborurilor de tranzit și al exercițiilor de antrenament, unele dintre ele fatale.

În octombrie, un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament programat în regiunea Kaliningrad, o enclavă rusească puternic militarizată de la Marea Baltică, la granița cu Polonia și Lituania.