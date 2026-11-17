„La baza ostilităţilor declanşate de Nicuşor Dan împotriva lui Ilie Bolojan nu stă creşterea TVA-ului, ci stă frica lui Nicuşor Dan de Ilie Bolojan, pe care îl consideră un concurent. Dacă îl lăsa premier, îşi vedea de guvernare, probabil mai şi pierdea din puncte. Dar nu a fost lăsat să finalizeze ce şi-a propus. Ostilităţile au fost declanşate de Nicuşor Dan şi din teama de Ilie Bolojan, şi din dorinţa de a controla PNL-ul. Asta şi-a dorit şi ştia că atât timp cât PNL este condus de un om care are personalitate, care nu se lasă dus de nas… nu s-a simţit bine neavând controlul asupra PNL”, a declarat Ludovic Orban marţi seara, în cadrul emisiunii „România, de Rîpă”, de la Prima News.

Ludovic Orban a fost exclus din Partidul Naţional Liberal în septembrie 2021, în urma conflictului politic cu conducerea formaţiunii, după ce Florin Cîţu a câştigat competiţia pentru preşedinţia PNL. Ulterior, Orban a fondat partidul Forţa Dreptei, alături de mai mulţi foşti liberali. Recent, Orban a anunţat că a negociat cu Ilie Bolojan pentru întoarcerea în partid şi pentru o fuziune între PNL şi Forţa Dreptei.

Orban a precizat că, în acest moment, nu a purtat negocieri privind funcţia pe care ar urma să o deţină în PNL după finalizarea fuziunii, discuţiile urmând să se concentreze mai întâi asupra condiţiilor reunificării.