Echipele trimise în teren sunt următoarele:

BOSNIA-HERŢEGOVINA: 22. Zlomislić – 4. Muharemović-cpt., 6. Tahirović, 7. Dedić, 11. Bajraktarević, 13. Bašić, 15. Memić, 16. Lukić, 19. Alajbegović, 20. Mahmić, 23. Smajlović. Selecţioner: Sergej Barbarez

Rezerve: 1. Jurkas, 12. Hamzić – 2. Mujakić, 3. Malić, 5. Kolašinac, 8. Gigović, 9. Baždar, 10. Demirović, 14. Šunjić, 17. Burnić, 18. Katić, 21. Radeljić

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 6. Screciu, 9. Bîrligea, 10. Hagi-cpt., 11. Bancu, 18. R. Marin, 20. Man, 22. Dragomir. Selecţioner: Gheorghe Hagi

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. L. Popescu – 5. Ghiţă, 7. Coman, 8. Cicâldău, 13. M. Ilie, 14. R. Ilie, 15. Eissat, 17. Cîrjan, 19. Corbu, 21. Moruţan, 23. Strata

După 5 runde şi victoria obţinută pe teren propriu în faţa Poloniei, scor 2-1, tricolorii încă speră să poată urca pe locul al treilea în clasament şi să evite un baraj de menţinere în Liga B.

Clasamentul actual arată astfel: 1. Suedia 13p (10-5), 2. Bosnia-Herţegovina 8p (8-6), 3. Polonia 4p (8-6), 4. România 3p (5-14). De la aceeaşi oră, 21:45, în grupă se mai joacă şi partida Polonia – Suedia.

Organizatorii anunţă sold out pe stadionul de 13.000 de locuri pe care se joacă diseară Bosnia-Herţegovina – România! În tribune vor fi şi 110 suporteri români.

Meciul va fi arbitrat de spaniolul José María Sánchez, care va fi ajutat de Raúl Cabañero şi Iñigo Prieto, în timp ce rezervă va fi Juan Martínez Munuera.

În Camera VAR se vor afla Cesar Soto Grado şi Alejandro Muñiz Ruiz.