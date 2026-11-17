Resursele statului român vor trebui direcționate către câteva domenii critice: apărare, educaţie, infrastructură, a transmis marţi consilierul prezidenţial Radu Burnete, antreprenorilor prezenţi la Topul Naţional al Firmelor Private din România, la cea de a 34-a ediţie.

La eveniment au fost premiați antreprenorii care s-au remarcat prin rezultate de excepţie, evaluate în funcţie de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate şi performanţă globală în afaceri. Premiile au fost acordate la nivel naţional, regional şi judeţean, precum şi pe domenii de activitate.

Pentru ca banii să poată fi orientați spre domenii critice, statul român „nu va mai avea atât de mulţi bani de subvenţii, scheme de sprijin, vouchere”, a spus Burnete.

„I se cere statului român lucruri pe care trebuie să le ofere: să debirocratizeze, să combată mai eficient evaziunea fiscală sau să îi sancţioneze pe cei care vă fac concurenţă neloială, să reformeze legislaţia alambicată din achiziţiile publice şi să reducă corupţia din achiziţiile publice”, a declarat consilierul prezidenţial, citat de Agerpres.

„Să nu credeți în tentația naționalismului economic”

Burnete spune că antreprenorii români trebuie să aibă acces nediscriminat la contractele publice, dar nnumai dacă sunt competitivi, nu pentru că sunt români.

„Vă rog să nu credeţi în tentaţia naţionalismului economic, pentru că Europa este indispensabilă pentru noi. Cereţi statului român să vă ofere o justiţie corectă şi rapidă, ca să nu mai staţi ani de zile prin tribunale. Cereţi-i să-şi eficientizeze propriile investiţii şi să nu mai risipească bani pe ştim noi ce, şi să-şi concentreze resursele în investiţii publice care generează creştere economică (…) Şi un ultim gând, pentru că venim şi sunteţi într-o lume a patronatului şi a dialogului social, cred că trebuie să fiţi atenţi şi la salariaţii dumneavoastră”, a mai spus Burnete.

Nu o să mai vină nimeni cu zeci de miliarde de la Bruxelles

El a avertizat că transferul de fonduri europene dinspre Vest spre Est o să scadă, „pentru că România e o ţară mai dezvoltată, n-o să mai vină nimeni cu zeci de miliarde de la Bruxelles”.

„Şi e un lucru cu care trebuie să ne obişnuim”, spune Burnete.

„De asemenea, vedeţi situaţia financiară complicată în care suntem. Am creat deficite destul de mari în ultimul deceniu şi acum trebuie să le achităm. Sigur, deficitele astea au mers către multe investiţii publice, ne apropiem de 2.000 km de autostradă, dar datoriile trebuie plătite”, a arătat consilierul prezidenţial.