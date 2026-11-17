Multe dintre serviciile online ale Apple sunt supuse unor pene majore. Apple Music, App Store și alte servicii iCloud au fost afectate de probleme tehnice, iar unii utilizatori au raportat și probleme cu Apple Pay. Apple spune că nu este un atac cibernetic.

Problemele iCloud au afectat capacitatea de conectare, inclusiv pe dispozitive noi, ceea ce înseamnă că acestea nu au putut fi activate după achiziționare ca de obicei, și au împiedicat utilizatorii să se înscrie la serviciul AppleCare pentru a proteja aceste dispozitive, scrie The Independent.

Alte platforme Apple, cum ar fi serviciul său de streaming Apple TV, păreau să funcționeze normal. Și alte servicii cheie care depind de serverele Apple – cum ar fi iMessage – păreau să funcționeze în continuare.

Nu toate serviciile afectate par să fi fost nefuncționale în întreaga lume.

Servicii lente sau indisponibile

Părți ale unor produse afectate de întrerupere au continuat să funcționeze normal: întreruperea Apple Pay pare să fi însemnat doar că utilizatorii nu au putut plăti online, de exemplu, dar dispozitivele lor au continuat să funcționeze pentru plăți în magazinele fizice.

Apple a declarat pe pagina sa oficială de stare că serviciile afectate „ar putea fi lente sau indisponibile”. Nu a oferit nicio indicație despre cauza problemei sau când va fi remediată.

Luminile de avertizare se schimbă încontinuu pe pagina de stare Apple.

Pagina de stare a serviciilor Apple s-a modificat din nou. Acum arată că achizițiile din App Store și AppleCare sunt din nou nefuncționale, iar iCloud are probleme. Se pare că se schimbă, pe măsură ce Apple lucrează la remedierea problemelor.

Nu este atac cibernetic

Compania Apple a declarat într-un comunicat că problema nu este un atac cibernetic, ci una legată de o „actualizare internă”.

Unele dintre probleme au fost rezolvate, iar compania lucrează la remedierea celorlalte.

„Multe dintre sistemele noastre și-au reluat funcționarea după ce o actualizare internă a provocat câteva întreruperi”, se arată în comunicat.

„Lucrăm pentru a repune în funcțiune restul sistemelor cât mai curând posibil”, promite Apple în comunicatul citat.