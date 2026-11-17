„De ani buni suntem guvernați pe avarii, adică partidele care pretind că ne reprezintă nu au o viziune pentru România și nu au un plan dincolo de următoarele alegeri. E clar că nu ne putem baza pe ele să livreze schimbări în mai bine, decât poate pentru ele. Colaborarea cu URSPDF pleacă de la ideile comune pe care le susținem. Trebuie o reformă a statului și administrației, ceva în profunzime, pentru că instituțiile momentan servesc unor speciali și le păzesc privilegiile”, a declarat președintele SENS, Andrei Macsut, expert în anticorupție.

SENS și URSPDF, alternativa la partidele actuale

Cele două formațiuni își doresc să devină o alternativă pentru actualele partide parlamentare. Misiunea lor va fi de a răspunde crizelor pe care le traversează România și să reducă inegalitățile sociale.

Totodată, cele două partide au în prim plan și apărarea democrației.

„Democrația românească e la răscruce și nevoia de reprezentare politică reală mai acută decât oricând. Colaborăm cu partenerii noștri de la SENS încă din primăvara 2024 și am trecut deja prin trei campanii electorale împreună. Atât reforma statului, cât și drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt nevoi de bază pentru supraviețuirea democrației românești și a direcției pro-europene a țării. Am fost de la bun început aliniați în această direcție și ne bucurăm să lucrăm împreună mai departe pentru setul de politici publice și viziunea verde progresistă de care România are nevoie pentru o dezvoltare sustenabilă și echitabilă și pentru a-și găsi cu adevărat locul în marea familie europeană”, a declarat președintele URSPDF, Tudor Benga.

Colaborarea va include propuneri comune de politici publice, campanii tematice, acțiuni publice și sprijin electoral reciproc. Organizațiile locale vor coopera în proiectele convenite de cele două formațiuni.

Forțele progresiste trebuie să își unească eforturile pentru a construi o alternativă politică puternică în România. Apărarea democrației și reducerea inegalităților cer cooperare între partidele, organizațiile civice și oamenii care împărtășesc aceste obiective. Colaborarea dintre SENS și URSPDF este un pas în această direcție și un apel la dialog în întregul spectru progresist.