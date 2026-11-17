„Tricolorii” lui Gică Hagii au încheiat grupa a 4-a din Liga B pe ultimul loc. Naționala noastră urmează să joace un baraj pentru a se menține în cea de-a doua ligă.

Pe cine întâlnește România la baraj

În meciul de baraj, România se va confrunta cu una dintre echipele clasate pe locul doi în celelalte patru grupe ale Ligii C a Ligii Națiunilor. Este vorba despre Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia.

Adversarul țării noastre va fi stabilit în urma unei trageri la sorți. Tragerea la sorți este programată pentru vineri, 20 noiembrie, la ora 13:00, la sediu din Elveția al UEFA.

Meciurile din barajul de menținere/promovare în Liga Națiunilor se vor disputa la finalul lunii martie.

UEFA a apelat la schimbarea de format, cu introducerea barajelor de menținere/promovare pentru că pregătește ”revoluția” în Liga Națiunilor, care se aplică de ediția viitoare, când vor fi doar trei ligi, primele două cu câte 18 echipe și a treia cu 19 formații.

Potrivit organizatorilor, meciul de marți seara, desfășurat pe Stadionul Zenica, s-a disputat cu casa închisă. Organizatorii au anunțat sold out pentru stadionul cu 13.000 de locuri. Potrivit Federației Române de Fotbal, în tribune s-au aflat și 110 suporteri români.