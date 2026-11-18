La nivel de economii, Ilie Bolojan susținea că „diferența dintre fondul de salarii necesar inițial, de 93,9 milioane de lei anual, și cel pentru posturile reduse, de 76,4 milioane de lei anual, este de 17,5 milioane de lei – adică aproximativ 3,5 milioane de euro”.

„Aceasta este suma care va fi economisită într-un an, ca urmare a acestei reorganizări – o economie de peste 18% din fondul de salarii”, mai declara Ilie Bolojan.

Tot el susținea că „reducerea de personal s-a făcut prin normarea corectă a personalului și prin reducerea posturilor de consilieri de pe lângă comisii și cabinetele demnitarilor”.

Ce am solicitat Senatului

Doar că Senatul s-a apucat de angajări chiar după reorganizare. O arată mai multe răspunsuri din partea Senatului pentru Cotidianul. Mai exact, am cerut reprezentanților Senatului să ne transmită câte angajări a făcut începând cu data de 1 iunie 2025.

Potrivit datelor furnizate, vorbim despre zeci de persoane angajate pe perioadă determinată sau nedeterminată. Ceea ce este și mai important este faptul că o singură persoană a dat concurs. Celelalte nu.

Anul 2025

În perioada 1 iunie – 31 decembrie 2025, Senatul a angajate 33 de persoane. Toate fără concurs.

Șase dintre ele au fost angajate pe perioadă nedeterminată:

3 la grupul parlamentar PSD

1 la grupul parlamentar AUR

1 la cabinet chestor

1 la cabinet vicepreședinte

Restul de 27 de persoane au fost angajate pe perioadă determinată:

5 la cabinet chestor

5 la cabinet secretar

4 la grupul parlamentar AUR

3 la cabinet vicepreședinte

3 la grupul de consilieri ai președintelui Senatului

3 la grupul parlamentar PACE

2 la cabinetul președintelui Senatului

1 la grupul parlamentar UDMR

1 la grupul parlamentar PSD

Am solicitat Senatului să ne furnizeze și numele acestor persoane, însă a refuzat, pe motiv că „aceste date nu se încadrează în categoria informațiilor publice”.

Întrebați dacă persoanele angajate au susținut un concurs sau nu, reprezentanții Senatului ne-au transmis că „cele 6 angajări/numiri pe perioadă nedeterminată şi cele 27 angajări/numiri pe perioadă determinată au fost efectuate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar”.

Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/2006 prevede că „persoanele care desfăşoară activităţi de specialitate la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare pot fi încadrate ca funcţionar public parlamentar pe perioadă nedeterminată, funcţionar public parlamentar pe perioadă determinată sau personal contractual”.

În traducere, persoanele respective nu au susținut concurs, ci au fost angajate direct.

Anul 2026

Angajările au continuat și anul acesta, în 2026. Datele furnizate de Senat sunt pentru perioada 1 ianuarie – 30 octombrie. Ele arată că în total au fost angajate 37 de persoane.

16 dintre ele sunt pe perioadă nedeterminată:

7 la grupul parlamentar PSD

5 la grupul parlamentar PNL

1 la grupul parlamentar AUR

1 la grupul parlamentar USR

1 la grupul parlamentar PACE

1 la DGAP – Direcția Generală Administrare Patrimoniu

Alte 13 persoane au fost angajate pe perioadă determinată:

4 la cabinet vicepreședinte

3 la grupul parlamentar AUR

3 la cabinet secretar

1 la grupul parlamentar UDMR

1 la cabinet chestor

1 la Cancelaria Președintelui Senatului

De asemenea, alte opt persoane au fost angajate pe perioadă determinată prin detașare. Toate au fost încadrate la Direcția Generală Administrare Patrimoniu – Direcția Transporturi.

Dintre toate cele 37 de persoane, doar una a dat concurs. Senatul nu a precizat, însă, care dintre ele. A menționat doar că este vorba despre o persoană angajată pe perioadă nedeterminată, care a susținut un concurs în 2025 și a fost încadrată în ianuarie 2026.

Restul au fost angajate tot „în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar”.

Întrebări pentru Mircea Abrudean și Mario Oprea. Răspunsuri la comun

Am solicitat puncte de vedere de la liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, și Mario Oprea, secretarul general al Senatului și fost senator PNL. Le-am solicitat acestora să ne transmită dacă reorganizarea de anul trecut mai are efectul scontat în contextul în care Senatul angajează gradual persoane.

Pe Mircea Abrudean l-am mai întrebat dacă Ilie Bolojan știa de cele cinci persoane angajate la grupul PNL pe perioadă nedeterminată fără concurs, dar și de ce a fost nevoie de angajări pe perioadă determinată la cabinetul său.

Totodată, pe Mario Oprea l-am mai întrebat de ce nu s-a dat concurs pentru posturile ocupate pe perioadă nedeterminată de la reorganizare și până acum, cu excepția unuia.

Cei doi nu au răspuns separat la întrebările adresate de Cotidianul, însă am primit un răspuns din partea Biroului de relații publice al Senatului. În ceea ce privește angajările, Senatul a reluat răspunsul.

Mai exact, că „acestea au fost realizate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, care reglementează posibilitatea încadrării personalului care desfășoară activități de specialitate la Cancelaria președintelui Senatului, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare și la grupurile parlamentare, în una dintre următoarele forme:

funcționar public parlamentar pe perioadă nedeterminată;

funcționar public parlamentar pe perioadă determinată;

personal contractual”, se arată în răspunsul Senatului.

Reprezentanții Senatului mai precizează că „în perioada 2025–2026, nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea acestora, ca urmare a măsurilor legislative de suspendare a ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante, instituite prin art. VII alin. (1) din OUG nr. 156/2024, pentru anul 2025, respectiv art. XXII alin. (1) din Legea nr. 141/2025, pentru anul 2026, cu excepțiile prevăzute de actele normative menționate”.

Senatul mai transmite că toate numirile și angajările au fost realizate cu respectarea numărului de posturi aprobat în urma reorganizării și în limita fondurilor bugetare alocate Senatului României.

„Prin urmare, existența unor încadrări de personal după reorganizarea din 2025 nu reprezintă o revenire asupra măsurilor adoptate, ci reflectă necesitatea asigurării funcționării instituției, în condițiile noii structuri organizatorice și cu respectarea cadrului legal aplicabil”, se mai arată în răspunsul Senatului.

Întrebări și pentru Bolojan

I-am adresat mai multe întrebări și lui Ilie Bolojan, însă acesta nu a răspuns. Întrebările pe care i le-am transmis sunt următoarele: