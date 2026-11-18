O nouă alertă de securitate a pus în mișcare autoritățile pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Zborul Wizz Air 3248 pe ruta Chișinău – București a fost vizat de o amenințare cu bombă. Aeronava a aterizat în condiții de maximă siguranță la ora 21:43. La bordul avionului se aflau 102 pasageri.

Echipele de intervenție au preluat imediat aeronava. Călătorii au fost debarcați conform protocoalelor stricte. După parcurgerea tuturor procedurilor specifice de control, amenințarea s-a dovedit a fi complet falsă.

Alarme false pe bandă rulantă în luna noiembrie

Acest incident nu este unul izolat. Pe 5 noiembrie, traficul aerian pe aeroportul Otopeni a fost perturbat de două alarme similare. Prima alertă a vizat cursa Wizz Air WMT3064 pe ruta Milano – București. Avionul cu 182 de pasageri și 7 membri ai echipajului a aterizat la ora 11:09. SRI a activat imediat o celulă de criză.

Câteva ore mai târziu, o aeronavă Air Serbia a declanșat o alertă identică. Zborul ASL 102 circula pe ruta Belgrad – București și a aterizat la ora 15:20. Autoritățile au aplicat verificările standard în ambele cazuri. Toate amenințările au fost infirmate rapid. Traficul aerian a revenit ulterior la normal.

Un val de amenințări pe cerul Europei

Alertele din România se înscriu într-un fenomen mult mai amplu. Europa se confruntă cu o campanie de panică falsă. În ultimele săptămâni au existat numeroase incidente similare pe continent. Doar în data de 5 noiembrie, autoritățile europene au înregistrat cel puțin 18 amenințări cu bombă.

Zborurile afectate au aparținut companiilor Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT și Aegean Airlines. În aceeași zi, un avion pe ruta Dublin – Roma a fost deviat în Franța din cauza unei alerte. În Varșovia, un aeroport a fost închis temporar.

La Roma, forțele aeriene au mobilizat avioane militare pentru escorta unor aeronave civile. Această practică de sabotaj provoacă pagube financiare uriașe companiilor aeriene. Pasagerii suportă întârzieri majore și verificări de securitate epuizante pe aeroporturi.