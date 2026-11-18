Anul 2027 vine cu schimbări importante pentru angajații și companiile din România. Două impozite plătite de firme urmează să dispară, însă salariații remunerați cu salariul minim riscă să piardă o facilitate fiscală. Guvernul susține că vrea să evite noi majorări de taxe, dar o decizie finală va depinde de situația bugetului. În același timp, ANAF ar trebui să colecteze mai mulți bani, iar angajații instituției ar urma să fie evaluați în funcție de rezultate.

Unele dintre modificările fiscale programate pentru anul viitor sunt deja prevăzute în legislație. Alte măsuri rămân în discuție și vor depinde de deciziile Guvernului, scrie Libertatea.

Angajații cu salariul minim ar putea pierde o facilitate fiscală

Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe românii plătiți cu salariul minim pe economie. În prezent, aceștia beneficiază, în anumite condiții, de o facilitate fiscală prin care 200 de lei din salariul brut lunar nu sunt supuși impozitului pe venit și contribuțiilor sociale.

Facilitatea este valabilă până la 31 decembrie 2026, conform OUG nr. 89/2025. Dacă Guvernul nu decide prelungirea acesteia, începând cu 1 ianuarie 2027 întreaga sumă a salariului brut va intra în calculul taxelor.

Această modificare ar putea duce la scăderea salariului net, chiar dacă salariul brut rămâne neschimbat. La un salariu minim brut de 4.325 de lei, pierderea facilității ar putea însemna aproximativ 83 de lei mai puțin lunar, potrivit unui calcul orientativ realizat în condițiile fiscale actuale.

Două taxe pentru companii urmează să fie eliminate

În schimb, pentru mediul de afaceri sunt prevăzute unele măsuri de relaxare fiscală. De la 1 ianuarie 2027 este programată eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, cunoscut sub denumirea de IMCA.

Taxa a fost criticată de reprezentanții unor companii, care au susținut că afectează investițiile și pune presiune asupra firmelor cu marje reduse de profit. O altă modificare privește eliminarea impozitului pe construcții, cunoscut și sub denumirea de „taxa pe stâlp”.

Aceasta se aplică anumitor construcții speciale aflate în patrimoniul companiilor și urmează să fie abrogată începând cu anul fiscal 2027. Ambele modificări sunt prevăzute în legislația existentă, însă pot interveni schimbări înainte de începutul anului viitor.

Guvernul nu exclude complet modificarea taxelor

Premierul Luca Niculescu a declarat că Executivul își dorește să evite introducerea unor taxe și impozite noi în 2027. Totuși, acesta a recunoscut că o asemenea promisiune depinde de evoluția veniturilor bugetare și de capacitatea statului de a reduce cheltuielile.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că autoritățile analizează situația fiscală înainte de definitivarea bugetului pentru anul viitor. Printre subiectele aflate în atenția Ministerului Finanțelor se numără TVA și impozitul pe profit. Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie definitivă privind majorarea acestor taxe.

ANAF ar trebui să aducă mai mulți bani la buget

Guvernul urmărește și creșterea sumelor colectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Programul de guvernare prevede introducerea unui sistem de evaluare a performanței, prin care conducerea ANAF și structurile operative să fie recompensate sau penalizate în funcție de rezultate.

Mecanismul, denumit bonus-malus, ar urma să se aplice din 2027. Bonusurile ar fi acordate în cazul depășirii planului de încasări, în timp ce penalizările ar urma să fie stabilite pe baza unor indicatori de performanță.

Totodată, autoritățile au în vedere îmbunătățirea controalelor fiscale, digitalizarea sistemelor și combaterea evaziunii. Scopul declarat este creșterea veniturilor statului fără introducerea unor taxe suplimentare pentru populație și companii.

Când vom afla ce taxe plătim în 2027

Regulile fiscale definitive vor depinde de proiectul bugetului pentru anul viitor și de eventualele modificări legislative adoptate până la sfârșitul lui 2026. În prezent, eliminarea celor două impozite pentru companii este prevăzută de lege, în timp ce facilitatea fiscală de 200 de lei pentru angajații cu salariul minim expiră la 31 decembrie.