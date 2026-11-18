Facturile mari la încălzire nu sunt provocate întotdeauna de consumul ridicat de energie. În multe locuințe, o parte din căldură se pierde prin ferestre, uși, pereți sau chiar prin spațiile din jurul prizelor. Problemele pot trece neobservate luni întregi, iar proprietarii ajung să plătească mai mult pentru a menține o temperatură confortabilă. Există însă câteva soluții simple care pot reduce pierderile de căldură, fără renovări costisitoare.

Specialiștii în eficiență energetică recomandă verificarea locuinței înainte de venirea temperaturilor foarte scăzute. Unele probleme pot fi identificate prin simpla observare a curenților de aer sau a suprafețelor reci.

În funcție de vechimea clădirii și de calitatea izolației, pierderile de căldură pot apărea în mai multe zone, scrie Adevărul.

Ferestrele și ușile, printre principalele surse de pierdere a căldurii

Ferestrele reprezintă unele dintre cele mai vulnerabile puncte ale unei locuințe, în special atunci când sunt vechi sau nu se mai închid corespunzător.

Garniturile deteriorate, ramele deformate și spațiile dintre geam și toc permit pătrunderea aerului rece. Problema poate apărea inclusiv la ferestrele termopan, dacă sistemele de etanșare nu mai funcționează corect. Un semn că există pierderi de căldură este senzația de curent rece în apropierea ferestrei, chiar dacă aceasta este închisă.

În multe cazuri, înlocuirea garniturilor sau reglarea mecanismelor de închidere poate îmbunătăți confortul termic. Și ușile de la intrare sau cele care fac legătura cu balconul pot permite pătrunderea frigului. Spațiile de sub uși și cele dintre toc și perete pot fi acoperite cu benzi de etanșare sau opritoare speciale pentru curenții de aer.

Pereții exteriori și acoperișul pot provoca pierderi importante

O altă problemă apare în cazul locuințelor care nu beneficiază de izolație termică adecvată. Pereții exteriori permit transferul căldurii către mediul exterior, iar situația se poate agrava în zonele unde există punți termice.

Acestea apar frecvent în colțurile camerelor, în apropierea stâlpilor de rezistență sau la îmbinările dintre pereți și planșee. Semnele care pot indica o problemă sunt pereții foarte reci, condensul și apariția mucegaiului. În cazul caselor, acoperișul și podul reprezintă alte zone care trebuie verificate.

Dacă planșeul podului nu este izolat corespunzător, o cantitate importantă de energie termică poate fi pierdută prin partea superioară a clădirii. Materialele termoizolante deteriorate, tasate sau montate neuniform pot reduce eficiența întregului sistem.

Căldura poate ieși chiar și prin prize sau pardoseală

Printre locurile mai puțin cunoscute prin care poate pătrunde aerul rece se numără prizele, întrerupătoarele și spațiile din jurul instalațiilor. În special în clădirile vechi, golurile din jurul cablurilor și țevilor care traversează pereții exteriori pot permite infiltrarea aerului.

Aceste zone pot fi etanșate cu materiale adecvate, însă intervențiile asupra instalațiilor electrice trebuie realizate în condiții de siguranță, fără improvizații. Pardoseala este o altă suprafață care poate contribui la răcirea locuinței, mai ales în cazul caselor construite direct pe sol sau al apartamentelor situate deasupra unor spații neîncălzite.

Covoarele groase pot îmbunătăți confortul, însă nu înlocuiesc o izolație termică eficientă. De asemenea, gurile de ventilație neutilizate și elementele neetanșate ale coșurilor de fum pot favoriza pierderile de căldură. Totuși, sistemele de ventilație necesare funcționării centralelor și sobelor nu trebuie blocate, deoarece acest lucru poate pune în pericol siguranța locatarilor.

Cum poți reduce factura la încălzire fără renovări costisitoare

Există mai multe intervenții simple care pot îmbunătăți eficiența energetică a locuinței. Înlocuirea garniturilor uzate, montarea unor benzi de etanșare și folosirea foliilor termoizolante pentru ferestre pot limita pătrunderea aerului rece.

Draperiile groase pot reduce senzația de frig din apropierea geamurilor, în special pe timpul nopții. Acestea nu trebuie însă să acopere caloriferele, deoarece pot împiedica distribuirea căldurii în cameră. O altă recomandare este aerisirea locuinței pentru perioade scurte, prin deschiderea completă a ferestrelor, în locul menținerii lor întredeschise timp îndelungat.