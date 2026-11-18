Președintele partidului Forța Dreptei a analizat marți seară conflictul politic al momentului. Ludovic Orban a respins ipoteza unor neînțelegeri pur economice. Tensiunile dintre președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu privesc doar taxele. El a precizat că atacurile au o miză personală de putere.

Fostul premier a explicat motivele reale ale acestui conflict la nivel înalt. Liderul politic susține că președintele statului se teme de popularitatea lui Bolojan.

„La baza ostilităţilor declanşate de Nicuşor Dan împotriva lui Ilie Bolojan nu stă creşterea TVA-ului, ci stă frica lui Nicuşor Dan de Ilie Bolojan, pe care îl consideră un concurent. Dacă îl lăsa premier, îşi vedea de guvernare, probabil mai şi pierdea din puncte. Dar nu a fost lăsat să finalizeze ce şi-a propus. Ostilităţile au fost declanşate de Nicuşor Dan şi din teama de Ilie Bolojan, şi din dorinţa de a controla PNL-ul. Asta şi-a dorit şi ştia că atât timp cât PNL este condus de un om care are personalitate, care nu se lasă dus de nas… nu s-a simţit bine neavând controlul asupra PNL”, a declarat Ludovic Orban la Prima News, citat de news.ro.

Tensiuni vechi și negocieri pentru fuziunea dreptei

Declarațiile liderului vin într-un context politic agitat între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Relația dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan a cunoscut multe schimbări de-a lungul timpului. În 2020, Orban a susținut puternic candidatura lui Dan la Primăria Capitalei. Acum, el apără poziția actualului lider liberal în fața șefului statului.

Aceste atacuri au loc pe fondul negocierilor avansate pe partea dreaptă. PNL și Forța Dreptei pregătesc o fuziune istorică. Ludovic Orban a fost exclus din rândurile liberalilor în septembrie 2021. Ruptura s-a produs după victoria lui Florin Cîțu la șefia partidului.

Recent, Orban și Ilie Bolojan au anunțat oficial reunificarea forțelor politice. Președintele Forța Dreptei a precizat că nu a negociat o funcție personală. Discuțiile actuale vizează exclusiv condițiile statutare ale marii fuziuni.

Ilie Bolojan a stabilit deja un calendar oficial pentru acest demers. Echipele politice vor finaliza negocierile până la începutul lunii decembrie. Ulterior, procedurile oficiale se vor încheia în primul trimestru al anului viitor. Ludovic Orban a concluzionat că foștii liberali trebuie să revină alături de Ilie Bolojan.