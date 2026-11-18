Românii vor putea merge la medic fără să mai fie nevoiți să prezinte bilete de trimitere sau scrisori medicale pe hârtie. De la 1 ianuarie 2027, documentele vor fi disponibile în format electronic, iar medicii le vor putea accesa direct în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), folosind CNP-ul pacientului. O altă schimbare importantă este că fiecare bilet de trimitere va putea fi folosit pentru o singură programare.

Anunțul a fost făcut de Larisa Mezinu-Bălan, președinta interimară a CNAS, într-o intervenție la Medika TV.

Ce se schimbă pentru pacienți de la 1 ianuarie 2027

Noua platformă informatică va permite medicilor să consulte documentele medicale direct în sistem, fără ca pacienții să mai fie obligați să le transporte de la un cabinet la altul.

Printre documentele care vor deveni electronice se numără biletele de trimitere către medicii specialiști, trimiterile pentru analize și investigații, scrisorile medicale, concediile medicale și deciziile necesare pentru dispozitive medicale.

Toate aceste formulare au fost deja structurate electronic și urmează să fie utilizate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Astfel, un pacient care primește o trimitere pentru un consult de specialitate nu va mai trebui să păstreze documentul fizic până la programare. Medicul va putea identifica trimiterea direct în platformă, pe baza codului numeric personal.

Un bilet de trimitere, o singură programare

Una dintre cele mai importante modificări privește modul în care vor fi utilizate biletele de trimitere. În prezent, există situații în care pacienții folosesc același document pentru a face mai multe programări la diferite unități medicale.

Din 2027, platforma va bloca automat biletul imediat ce pacientul realizează o programare.

„În momentul în care te-ai programat, biletul este deja în starea de ocupat și nu îl mai poți folosi la programări multiple”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.

După efectuarea consultației sau a investigației, documentul va fi marcat ca utilizat în sistem. Măsura urmărește să ofere o evidență mai clară a serviciilor medicale și să împiedice rezervarea simultană a mai multor locuri pe baza aceleiași trimiteri.

Documentele pe hârtie nu dispar imediat

Deși noul sistem va deveni operațional de la începutul anului 2027, documentele medicale tipărite vor continua să fie acceptate pentru o perioadă de tranziție. Potrivit conducerii CNAS, formularele electronice și cele pe hârtie vor circula în paralel timp de șase luni, până la 1 iulie 2027.

Această perioadă este destinată adaptării medicilor, furnizorilor de servicii medicale și pacienților la noile proceduri. Digitalizarea face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a sistemului informatic al CNAS, pentru care au fost alocate aproximativ 100 de milioane de euro.

Platforma este utilizată pentru raportarea serviciilor medicale, validarea investigațiilor și decontarea acestora. Potrivit reprezentanților CNAS, sistemul asigură interconectarea cu aproximativ 77.000 de furnizori.