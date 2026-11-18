Un val de defecțiuni informatice a provocat perturbări majore în Statele Unite, afectând transportul aerian, sistemul bancar, companii de tehnologie și chiar Agenția Națională de Securitate. Incidentele au avut loc în decurs de câteva zile și au ridicat semne de întrebare privind siguranța infrastructurii digitale americane. Administrația Donald Trump susține că nu există dovezi care să indice un atac cibernetic coordonat.

Problemele au afectat servicii folosite zilnic de milioane de persoane, de la platformele Microsoft și Apple până la operațiunile bancare și zborurile comerciale, potrivit Politico.

Rețeaua secretă a NSA, afectată de o defecțiune

Marți, 17 noiembrie, Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite a confirmat probleme la o rețea internă utilizată pentru transmiterea informațiilor clasificate. Sistemul, cunoscut sub numele de NSANet, permite angajaților agenției să comunice și să facă schimb de informații sensibile.

Reprezentanții NSA au explicat că defecțiunea a apărut în timpul unor lucrări de mentenanță programate. Instituția a precizat că activitățile esențiale pentru securitatea națională au continuat să funcționeze. Incidentul a atras atenția deoarece agenția gestionează unele dintre cele mai sensibile informații ale Statelor Unite.

Mii de zboruri afectate și probleme în sistemul bancar

Seria incidentelor a început joi, 12 noiembrie, când o defecțiune a serviciilor Microsoft a perturbat activitatea mai multor organizații, inclusiv accesul la e-mail. O zi mai târziu, Administrația Federală a Aviației a decis suspendarea la nivel național a decolărilor, după apariția unor probleme de comunicații.

Măsura a durat aproximativ patru ore și jumătate și a provocat întârzieri și anulări de zboruri. A fost cea mai lungă suspendare de acest tip din Statele Unite după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Problemele au continuat luni, 16 noiembrie, când compania United Airlines a raportat o defecțiune tehnologică ce a întârziat aproximativ 150 de zboruri.

În aceeași zi, banca JPMorgan Chase a înregistrat probleme de software care au afectat unele servicii bancare. Marți, Apple a anunțat întreruperi ale mai multor servicii, inclusiv iCloud și Apple Pay. Compania a explicat că problemele au apărut după o actualizare internă și a exclus un atac cibernetic.

Administrația Trump exclude, deocamdată, un atac coordonat

Succesiunea incidentelor a provocat îngrijorare în rândul politicienilor americani. Secretarul de stat Marco Rubio, care ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională, a declarat că autoritățile nu au identificat dovezi privind implicarea unor hackeri sau a unui stat străin.

Președintele Donald Trump a minimalizat situația, afirmând că asemenea defecțiuni se pot produce în sistemele tehnologice de mari dimensiuni. În schimb, senatorul republican Josh Hawley a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca toate incidentele să reprezinte simple coincidențe.

De ce cedează sistemele informatice din SUA

Directorul serviciilor naționale de informații, Jay Clayton, a explicat că multe dintre probleme ar putea avea legătură cu modernizarea unor sisteme informatice vechi.

Potrivit oficialului, instituțiile publice și companiile private încearcă să remedieze vulnerabilitățile de securitate și să instaleze actualizări. În unele cazuri, sistemele nu repornesc corespunzător sau apar probleme de compatibilitate între tehnologiile vechi și cele noi.

Experții în securitate cibernetică avertizează că infrastructura digitală a devenit atât de interconectată încât o singură defecțiune poate provoca perturbări în mai multe domenii.