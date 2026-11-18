Românii care au panouri fotovoltaice pot primi până la 15.000 de lei de la stat pentru instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice. Înscrierile în programul derulat de Administrația Fondului pentru Mediu încep vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 10:00. Spre deosebire de alte programe de finanțare, banii nu vor fi acordați pe principiul „primul venit, primul servit”, ci în funcție de un punctaj. Cei care investesc mai mult din propriul buzunar și aleg baterii cu o capacitate mai mare vor avea șanse mai bune să obțină finanțarea.

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care dețin sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, potrivit Știrile ProTV.

Cine poate primi cei 15.000 de lei de la stat

Finanțarea este destinată prosumatorilor, adică persoanelor care produc energie electrică, de regulă prin panouri fotovoltaice, și pot livra surplusul în rețeaua națională. Statul va acoperi maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclusă. Restul cheltuielilor trebuie suportate de beneficiar.

De exemplu, pentru un proiect în valoare de 20.000 de lei, contribuția statului poate ajunge la 15.000 de lei, iar proprietarul trebuie să achite diferența de 5.000 de lei, dacă toate cheltuielile sunt eligibile.

Programul permite inclusiv participarea persoanelor care au deja baterii de stocare și doresc să își extindă capacitatea. Condiția este ca noua investiție să fie distinctă de cea pentru care au primit eventuale finanțări anterioare.

Cine are prioritate la finanțare

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem de selecție pe bază de punctaj. Fiecare solicitant poate obține maximum 100 de puncte, calculate în funcție de trei criterii:

Capacitatea bateriei: maximum 40 de puncte. Pentru un sistem de 10 kWh se acordă 20 de puncte, iar pentru unul de cel puțin 15 kWh se obține punctajul maxim.

Contribuția proprie: maximum 35 de puncte. Persoanele care contribuie cu cel puțin 15.000 de lei pot obține punctajul maxim la acest criteriu.

Finanțările anterioare: 25 de puncte pentru cei care nu au mai primit fonduri publice destinate sistemelor de stocare.

Proiectele vor fi selectate după încheierea perioadei de înscriere, în ordinea punctajelor obținute și în limita bugetului disponibil. Astfel, depunerea rapidă a cererii nu mai garantează obținerea banilor.

Cât costă o baterie de stocare a energiei

Prețul unui sistem de stocare diferă în funcție de capacitate, producător și costurile instalării. O baterie de stocare poate costa între 24.000 și 35.000 de lei, cu TVA și montaj incluse.

Într-o simulare realizată pentru un prosumator care deține panouri fotovoltaice de 5 kW și dorește instalarea unei baterii de 10 kWh, investiția totală ajunge la aproximativ 27.000 de lei. Dacă proprietarul primește o subvenție de aproximativ 13.600 de lei, contribuția proprie ar fi de circa 13.400 de lei.

În ipoteza în care gospodăria consumă zilnic 8 kWh din energia stocată, la un preț de 1,20 lei/kWh, economia anuală ar putea ajunge la aproximativ 3.500 de lei. În acest scenariu, investiția proprie ar putea fi recuperată în aproape patru ani. Economiile reale depind însă de consum, producția panourilor și prețul energiei electrice.

Înscrierile încep pe 20 noiembrie

Persoanele interesate pot depune cererile de finanțare în perioada 20 noiembrie, ora 10:00, până pe 25 noiembrie 2026, ora 23:59. Anterior, între 16 și 20 noiembrie, are loc etapa de validare a instalatorilor care vor participa la program.

Sistemele finanțate trebuie să aibă o capacitate minimă de 10 kWh, iar costul maxim eligibil este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclusă. Potrivit datelor ANRE, în România există peste 385.000 de prosumatori. Dintre aceștia, mai mult de 150.000 dețin deja baterii de stocare.

Prin noul program, autoritățile urmăresc să încurajeze folosirea energiei produse în timpul zilei și neconsumate imediat. Aceasta poate fi păstrată în baterii și utilizată seara sau noaptea, când panourile fotovoltaice nu mai produc electricitate.