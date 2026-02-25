Cine e doamna Pescaru, finanțista găsită vinovată de Ciolacu, Boloș și Grindeanu pentru cumpătare

Supranumită „mama bugetelor” sau „noua Gherghina”, de la numele lui Gheorghe Gherghina, datorită influenței sale în distribuția banului public, Daniela Pescaru participă aproape la fiecare ședință de Coaliție din ultimii ani și este cea care a fost găsită vinovată pentru ideea de a elimina norma de hrană pentru militari și polițiști.

Porumbelul l-a scăpat însuși Kelemen Hunor, care a mărturisit săptămâna trecută că propunerea a venit din partea Ministerului Finanțelor. În contextul în care Alexandru Nazare nu se afla în țară, fiind la Bruxelles pentru Consiliul ECOFIN, ea a fost cea care l-a înlocuit pe ministrul Finanțelor la ședința Coaliției.

Luni, 23 februarie, în ședința Coaliției, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut o remarcă ironică atunci când Daniela Pescaru lua cuvântul.

„Aveți grijă ce spuneți că iar o să aflați că sunteți pusă de PSD și că veniți dvs. cu propuneri de tăieri”, a fost replica liderului PSD, potrivit unor surse politice.

„Vinovata” de serviciu

Numele Danielei Pescaru a mai apărut în presă în timpul Guvernului Ciolacu. Mai precis în anul 2023. Atunci, în încercarea de a mai aduce bani la buget, mai marii decidenți ai puterii discutaseră în Coaliție naționalizarea pilonului II de pensii.

Cum nimeni nu și-a asumat paternitatea pentru acea propunere controversată, „vinovată” a fost găsită și atunci, ca și acum, „doamna de la Finanțe”, Daniela Pescaru.

Atunci, fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, arăta cu degetul tot spre Daniela Pescaru pentru amendamentul apărut la pachetul de măsuri fiscale pe care Marcel Ciolacu și-a angajat răspunderea în Parlament în luna septembrie a anului 2023.

„Gândindu-mă la atribuțiile și responsabilitățile pe care le are un secretar de stat, nu știu cum a ajuns să facă amendament”, spunea Marcel Boloș la Antena 3 CNN.

„Nu a fost nicio discuție nici de la PSD, nici de la PNL cu privire la Pilonul II. Eu cu Nicolae Ciucă nu am vorbit vreodată la Coaliție despre Pilonul II”, a fost și replica lui Marcel Ciolacu, potrivit HotNews.

Un adevărat dinozaur al finanțelor românești

Daniela Pescaru și-a început cariera la vârful instituțiilor publice de finanțe în 1989, la Ministerul Industriei Metalurgice. La Ministerul Finanțelor lucrează din zorii democrației. Mai precis din 1991, potrivit CV-ului disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor.

A fost pe rând în multiple funcții la Direcția Generală de Programare Bugetară, coordonatoare a Departamentului Buget, până în 2021, când a ajuns să ocupe funcția de secretar de stat.

Este absolventă a Academiei de Studii Economice din Capitală, dar și a celebrului Colegiu Național de Apărare.

Venituri la jumătate mai mici la MF, decât la EximBank

Daniela Pescaru are două terenuri intravilane de peste 3.200 mp în Câmpulung, o casă de vacanță în aceeași localitate și un apartament în București de 92 mp, potrivit ultimei declarații de avere depuse în 2024 și aferente anului fiscal 2023.

La capitolul investiții, Daniela Pescaru are titluri de stat în valoare de 833.580 lei la Trezoreria Sectorului 5.

Din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor, Daniela Pescaru a obținut un venit anual de 117.378 lei, adică aproape 10.000 lei lunar.

Pescaru este și membru președinte al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) al EximBank, considerat multă vreme unul dintre cele mai bine plătite job-uri la stat, până la reforma lui Ilie Bolojan, care a stabilit reducerea numărului de membri de la 17 la 5 și scăderea nivelului indemnizației lunare a acestora de la 20% la 5% din indemnizația președintelui Traian Halalai.

Astfel, în anul fiscal 2023, pe procentul de 20% din indemnizația președintelui EximBank, Daniela Pescaru a obținut un venit de 257.916 lei, dublu față de cel din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Asta înseamnă un venit de aproximativ 21.500 de lei lunar.

În prezent, pe nivelul de 5% din indemnizația președintelui EximBank, indemnizația obținută de Daniela Pescaru în CIFGA ajunge la aproximativ 6.000 de lei, potrivit estimărilor Cotidianul.

În prezent, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 5 membri, dintre care un președinte – reprezentant al Ministerului Finanțelor – un vicepreședinte – președintele executiv al Exim Banca Românească -, și trei membri – secretarul general al Guvernului, șeful Cancelariei Prim-Ministrului și un reprezentant al Ministerului Finanțelor -.