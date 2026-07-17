„Partidul Verde European, membrii Parlamentului European din grupul Greens/EFA și SENS România solicită Guvernului României, Primăriei Oradea conduse de primarul Florin Birta și tuturor autorităților responsabile să asigure ca Oradea Pride 2026, programat pentru sâmbătă, 25 iulie, să poată avea loc în siguranță și pe un traseu vizibil prin oraș, așa cum a fost propus de organizatori.”, transmit aceștia în comunicat.

Autoritățile vor să respingă cele peste o sută de trasee propuse de organizatori

Aceștia precizează că timp de patru ani consecutivi, organizatorii au fost împiedicați să organizeze un marș Pride în oraș, iar rapoartele publice indică faptul că, în acest an, autoritățile locale intenționează să respingă cele peste o sută de trasee propuse de organizatori și să ofere în schimb doar un punct de adunare static.

„Persoanele LGBTQI+ nu vor accepta această reprimare a drepturilor lor în Oradea și nici nu ar trebui să o facă. Nicio municipalitate din Uniunea Europeană nu ar trebui să poată crea, de facto, ‘zone fără Pride’ prin obstrucție birocratică.

Drepturile omului, inclusiv dreptul la întrunire pașnică și nediscriminare, nu sunt opționale, ele trebuie respectate și protejate peste tot.”, transmit aceștia.

Obstrucționarea Oradea Pride, semn de „regres democratic”

Comunicatul transmis de cele trei formațiuni menționează că interzicerea Pride nu contravine doar unui număr mare de legi, Convenției Europene a Drepturilor Omului și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, ci este și un semn de regres democratic care nu își are locul în UE.

„În calitate de Intergrup LGBTI al Parlamentului European, am îndemnat Comisia Municipală din Oradea să se implice constructiv cu organizatorii, iar noi vom urmări îndeaproape situația pentru a ne asigura că toată lumea se poate bucura de dreptul la întrunire”, a declarat eurodeputata Greens/EFA și copreședintă a Intergrupului LGBTI din Parlamentul European, Kim van Sparrentak.

România, pe urmele Ungariei lui Orbán?

„România nu își poate permite să devină ceea ce era Ungaria pe vremea guvernării lui Viktor Orbán. Nu vom permite asta nici la nivelul Uniunii Europene, nici în România.

Condamn în totalitate decizia Primăriei Oradea, o decizie ruptă de realitatea europeană. Pride este o manifestare a libertății, iar niciun oraș din Europa nu poate deveni o insulă în care libertatea este interzisă.”, se arată în comunicat.

Totodată, eurodeputatul Greens/EFA din România și vicepreședinte al Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță îndeamnă autoritățile din Oradea să ofere spațiul și libertatea celor care vor să sărbătorească Pride în oraș.

SENS: „Un oraș nu poate beneficia de finanțare de la UE, ignorând valorile ei”

„Autoritățile locale din Oradea trebuie să înțeleagă că un oraș nu poate beneficia de solidaritate și finanțare din partea UE, ignorând în același timp valorile de bază ale Uniunii, și să se mai considere credibil un «oraș european». De aceea, ne așteptăm ca autoritățile române să acționeze în conformitate cu legislația națională și europeană pentru a proteja libertatea de întrunire.”, transmite Florina Presadă, vicepreședinta partidului SENS.

Aceasta transmite că o delegație a partidului va fi prezentă pe 25 iulie la Oradea Pride pentru a monitoriza conduita autorităților pe parcursul evenimentului.

Totodată, Verzii Europeni vor continua să urmărească îndeaproape evoluțiile și se așteaptă ca autoritățile române să își respecte pe deplin obligațiile în temeiul legislației naționale, europene și internaționale.

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