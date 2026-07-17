Dan Dungaciu: Există o tovărășie de drum între PSD și Nicușor Dan. A existat una și între AUR și PSD – PODCASTURILE COTIDIANUL

„Tovărășie de drum a fost și între noi și PSD când am dat jos guvernul. Noi am vrut să dăm jos un proiect de guvernare și un guvern, PSD a vrut să dea jos un guvern. Probabil că și domnul Nicușor Dan a vrut să dea jos un om. Pentru că strategia domnului Nicușor Dan are două picioare. Unul, dihotomia. Și noi am fost identificați ca răul absolut.
Cum vă explicați că a fost chemată lidera unui partid politic la negocieri la Cotroceni, lidera respectivă întâlnindu-se cu Vladimir Putin și frecventând ambasada Rusiei. Noi nu am fost niciodată acolo. Dar a fost invitată la Cotroceni pentru negocieri. Noi nu am fost invitați, pentru că noi suntem defecți, suntem pro-ruși etc. Nu, noi nu am fost invitați pentru că pericolul al AUR e real din perspectiva Nicușor Dan. Pericolul politic al partidului respectiv nu este real”, a spus Dan Dungaciu.
De fapt, AUR a fost chemat la negocierile oficiale convocate de președintele Nicușor Dan. La una dintre runde a participat inclusiv Dan Dungaciu.
„Domnul Nicușor a ratat debarcarea politică a lui Bolojan”
Liderul AUR a mai precizat că o altă miză a președintelui Nicușor Dan este „să curețe terenul propriu de potențiali contracandidați”.
„Și atunci sigur că tovărășia aceasta sau interesele s-au intersectat. PSD vrea să îl dea jos pe domnul Bolojan, Nicușor Dan spunea foarte bine că până la urmă să punem premier care nu emite funcția de candidat la președinție. Și atunci sigur că lucrurile s-au întâlnit bine.
Numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și domnul Nicușor a ratat debarcarea politică a lui Bolojan. A ratat-o așa cum va rata și relația cu AUR. Deci, a fost o tovărășie de drum, dar, din păcate pentru Nicușor Dan sau PSD, lucrurile nu au ieșit așa cum și le-au dorit”, a precizat Dan Dungaciu.
„Sugestii de genul care au însoțit nominalizarea domnului Veștea nu trebuie să mai existe”
În ceea ce privește declarația lui George Simion, care a cerut șefia Senatului ca un prim pas spre o colaborare cu PSD, Dan Dungaciu susține că AUR a vrut să le transmită un mesaj social-democraților.
„Am spus că dacă PSD declară și este în opoziție, noi suntem în opoziție, hai să discutăm ca partide din opiziție și să schimbăm dacă putem ierarhiile de putere din statul român, respectiv din Senat. După ce facem această acțiune politică, putem eventual să discutăm să mergem mai departe, cu linia roșie pe care am tot fixat-o: nu vorbim despre niciun guvern din care nu facem parte.
Prin urmare, nu s-a schimbat nimic, din punctul nostru de vedere, dar am vrut să transmitem un mesaj foarte limpede inclusiv PSD-ului, că sugestii sau proiecții sau gânduri de genul care au însoțit nominalizarea domnului Veștea nu trebuie să mai existe, pentru că nu au nicio eficacitate politică”, a adăugat Dan Dungaciu.
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Întrebat dacă se referă la faptul că după preluarea șefiei Senatului ar putea să existe o discuție pentru o guvernare PSD-AUR, Dan Dungaciu a răspuns că „ne referim la orice negociere politică care poate să apară”.
„În politică totul se negociază și nu există nimic din ceea ce nu se negociază. Dar în condițiile pe care noi le-am sugerat. Președintele partidului a spus asta pentru că e cel puțin iritant să tot auzi că lumea vrea să vorbească cu noi, dar, pe de altă parte, declarațiile din presă care se fac la adresa AUR sunt cel puțin negative, ca să mă exprim elegant. Nu poți atunci când ieși în presă să spui ceva despre AUR și apoi să încerci pe sub mese sau pe lângă ziduri să iei voturile partidului AUR. Așa ceva nu funcționează, nu există, și mesajul președintelui în sensul acesta a fost: dacă vreți să colaborăm politic, începem cu asta”, a mai precizat Dan Dungaciu.
„În actuala conjunctură politică, nu va fi nicio coaliție cu PSD”
În contextul în care nu a exclus varianta unei guvernări PSD-AUR, Cotidianul l-a întrebat pe liderul AUR dacă acest scenariu nu ar însemna o trădarea a principiilor propriului partid, care s-a lansat ca un partid antisistem și anti PSD. „Indiscutabil”, a fost răspunsul acestuia.
„Noi nu am spus despre guvernare cu PSD. Am spus că orice discuție politică cu PSD trebuie să înceapă de la un gest pe care PSD să îl facă. În rest, se negociază, suntem în Parlament, suntem partide, așa funcționează politica. Dar nu am pus problema unei guvernări cu PSD. Am spus doar că orice discuție cu PSD trebuie să înceapă de la asta. Noi nu credem că o să înceapă de la asta. Dar am vrut să închidem această discuție. Dacă PSD vrea ceva, să facă un gest. Dacă nu îl face, să închidem discuția, inclusiv legat de PSD sau alte partide.
Deci nu se va întâmpla așa ceva. Nu va fi o guvernare cu PSD. Nu vreau să repet banalități că în politică niciodată să nu spui niciodată. Dar ce pot să vă garantez este că în aceste momente, în actuala conjunctură politică, nu va fi nicio coaliție cu PSD. Vom vedea ce va fi după anticipate. După ce vor fi anticipatele, sigur că vom începe negocierile, de pe poziția celui mai important partid din România. Noi suntem convinși că vom câștiga”, a completat Dan Dungaciu.
„Ar fi un semnal că partidele suveraniste nu mai pot fi oprite”
O altă declarație făcut de liderul AUR în cadrul podcastului a fost că „și Bruxelles-ul este bariera” pentru ca partidul său să ajungă la guvernare. Întrebat la cine se referă mai exact, Dan Dungaciu a precizat că „la anumite zone de putere de la Bruxelles, care au transmis aceste tipuri de mesaje de cordon sanitar la nivelul Comisiei, la nivelul Parlamentului Europene”.
„Semnalul pentru alegeri anticipate ar fi o deschidere sau o slăbire a cordonului sanitar, pentru că un AUR cu 40% în Parlament în contextul viitoarelor alegeri care sunt strategice pentru Europa, adică alegerile prezidențiale din Franța, ar fi un semnal politic prost la Bruxelles. Ar fi un semnal că partidele suveraniste nu mai pot fi oprite și cordonul sanitar începe să fie tot mai șubred.
Nu se va rupe această viziune politică nici din Bulgaria, nici din Ungaria, nici din România. Se va rupe de la centru. Dar semnalele pe care periferia le poate transmite sunt destul de puternice. Și sigur că lumea, din această perspectivă, n-ar dori să sugereze sau să se sugereze la nivel european că acest cordon sanitar nu mai funcționează. Și acest lucru ar putea să fie transmis nu doar prin participarea nemijlocită a AUR la guvernare, dar inclusiv prin alegeri anticipate care să ducă AUR la 40%”, a spus Dan Dungaciu.
„Dacă ar fi să am un dialog cu președintele, semnalul pe care i l-aș transmite ar fi mai degrabă de cumpătare”
Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că nu va desemna un guvern din care să facă parte AUR sau care să fie învestit cu voturile AUR. Întrebat dacă există posibilitatea ca în timpul mandatului lui Nicușor Dan partidului AUR să îi fie imposibil să ajungă la guvernare, Dan Dungaciu a precizat că „n-aș folosi cuvântul imposibil în politica românească”.
„N-aș folosi cuvântul imposibil pentru că politica românească se întâmplă într-un context. Și contextul acesta este imprevizibil, așa cum sunt toate contextele care preced o schimbare majoră inclusiv de ordine mondială. Eu cred că cel mai important eveniment care s-a desfășurat la Paris cu ocazia vizitei președintelui Nicușor Dan acolo pe 14 iulie a fost publicarea în Le Figaro a sondajului menit să verifice în ce măsură decizia juridică împotriva doamnei Le Pen i-a șansele la președinție. Și sondajele au spus așa: doamna Le Pen câștigă în turul II indiferent cu cine intră în turul II.
Deci, acolo nu va fi o schimbare de putere, de președinte. Va fi o schimbare a modului de a se face politică. Atunci evident că cordonul sanitar va deveni o poveste. Evident că tot ce știam până acum de politică nu va mai funcționa, pentru că Europa va intra într-o reamenajare. Pentru că astăzi Europa are un proiect politic, dar când centrul începe să dea asemenea tipuri de mesaje, deja lucrurile se modifică.
Alegerile din Franța vor fi strategice. Ce se va întâmpla acolo va fi, cred eu, un moment de cotitură. Deci noi suntem într-o schimbare politică la nivel european, așa că ce spune domnul Nicușor Dan, «niciodată AUR, niciodată AUR», eu cred că le-aș lua cu mai multă precauție. Și sincer vă spun, dacă aș fi președinte sau dacă ar fi să am un dialog cu președintele, semnalul pe care i l-aș transmite ar fi mai degrabă de cumpătare. Pentru că încrâncenarea domniei sale de a face politică menținând această dihotomie între cei buni și cei răi ca să câștige electoral e foarte riscantă”, a declarat Dan Dungaciu.
„Nu avem un guvern din umbră”
În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, liderul AUR susține că partidul nu a discutat despre o posibilă nominalizare a sa premier.
„Percepția în AUR este că domnul Călin Georgescu a candidat la președinția României. Poziția pe care și-a asumat-o este de, mă rog, președinte al României. Ideea de premier Călin Georgescu nu a fost niciodată discutată și asumată, în sensul unei decizii politice la nivelul conducerii AUR.
Nici nu am auzit că și-ar fi dorit vreodată. Nu am vorbit cu domnul Georgescu. Cred că domnul Georgescu ar trebui să se exprime în sensul acesta, dacă dorește sau nu. Dar repet, noi nu putem să ne antepronunțăm din această perspectivă. Ce spun fanii domniei sale, eu respect opiniile lor. Dar noi, ca partid, nu avem o asemenea decizie”, a precizat Dan Dungaciu.
Liderul AUR a mai adăugat că partidul nu are momentan nume pentru un posibil guvern din care să facă parte.
„Ne vom gândi cum trecem podul când ajungem la el. Deocamdată să ajungem la acel pod. Energiile noastre și mizele noastre nu sunt să facem un guvern din umbră. Eu cred că avem un om pregătit. Dar nu avem un guvern din umbră, în sensul de oameni nominalizați pentru funcția de premier sau miniștri. Avem o structură a guvernului mult diminuată”, a spus Dan Dungaciu.
23 comentarii
@ Probabil unul dintre ”beneficiarii importanți” ai ,,luptei anticorupție”, Dungaciu, ca ,,nototrietate” ?
@Dacă ați observat sau nu ați observat, sistemul reia ”temele infracționale”, există o ”ciclicitate a infracțiunilor”, până când cei cei ce folosesc funcționarea sistemului nelegal sunt îndepărtați din funcții ?
Există tovarășii de puci-uri. Când vine vorba de bani, toți sunt de aceeași religie. Bovaristii, Brutusii, conjuncturistii nu dau o rubla pe România „La raspantie de drumuri”.
Cine are minte sa ia aminte: nu mor caii, când vor câinii. Cu alte cuvinte, gAURa nu va ajunge in veac la guvernare. De fapt, transeea lor de lupta este sarlatania. Orice s-ar spune, dar cu vrăjeală stau bine. Doar ati văzut ce artiști mor in ei.
O analiza , cum s-ar spune in popor, cam intr-o dunga.
Dr Horror cosa Nostra, Dan Dughinaciu, al treilea din gAURă, a făcut și de asta dată o treaba scârboasa.
formularea corecta :Există o tovărășie de drum între PSD și PS Dan
Ce tot intervievați toate nimicurile cu ochi? Nu aveți ce scrie?
Va doresc sa-l vedeti de 3x pe zi, din sculare in culcare, pe incruntatul acesta suparat pe sine insusi. Asta este pedeapsa pentru cine voteaza asa calamitate priceput la nimic. Seful lui e cofetar, macar, taie felii de tort Greenland la tv.
AUR NU VREA SA VOTEZE NICI CU PNL NICI CU PSD IN PARLAMENT PENTRU UN NOU GUVERN ! URMEAZA ALEGERI ANTICIPATE !
Si ce veti face Dongsciule cu 40%?Daca nu se va alia nimeni cu voi?Nu va duce mintea?Credeti ca ne lasam condusi de un membru de galerie?(nici macar sef,un scandalagiu cu ochii injectati).
Are balta peste!
Problema este la pe s e d e. Din partid de pe locul 1 ajunge partid balama, ori cu AUR, ori a treia roata la caruta coalitiei.
40% astea sunt povești. Au luat vreo 10 procente de la PSD și cam cu atât or să rămână 30-32%
Conform Miruță, doua blocuri au fost construite la 100 m de un depozit militar lângă Craiova în loc de 200 m! Numai la olteni se poate împarte la doi! Doi olteni trecură râul înapoi trecu Rădoi,câți olteni trecură râul înainte și napoi! Să fie demolate pe cheltuia celor care au dat aprobarea! Jos mafia și incompetenții din vârf!
Corect!
Dungaciule, iar bați câmpii, NU înțelegerile între partide este problema în România ci înțelegerile între partide si anumite servicii secrete plătite din banul public, aflate în serviciul altor state! Asta-i mare problemă în România de azi!
Te crezi desteapta, dar tot cotofana ramai. Dl, profesor nu e pentru tine Dungaciule, poaye d-le profesor.
Nu exista intelegeri intre partide si secoritate, exista doar, la diverse secoo, dosare de URMARITOR ale sefilor din toate partidele prin care se produce santajul. Nenumitea de conduceri civile obligatorii la SRI/SIE de atatia ani, dovedeste ca Joha si Dan sunt santajati la greu. Alti idi cred ca SSimion (SRI) si Georgescu (SIE) sunt suverani, de capul lor pe acolo. Care n-a raspuns la santaj a fost demascat (Marga, i s-au publicat turnatoriile, vezi CNSAS), sau a fost la puscarie fara vina penala (Dragnea).
Foarte deștept dungaciu ăsta. Are o mutră mereu crispată, toată fața îi este contractată, probabil îi trebuie niște chiloți mai mari, nu știu? Niște unii care s au văzut băgați în seamă.
Esti un mare zero El este dl. Profesor, tu un ilustru necunoscut.
Cautatorul avid de tot ce e cenușiu, are o mutra de spart borcane.
Despre tovărășia psd-aur, fostul prim ministru Ciolacu Covrigaru are alta varianta. Și e publica domnule dungaciu. Știți povestea, voturi date de psd către Simion , la prezidențiale.