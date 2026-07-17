Dan Dungaciu: Există o tovărășie de drum între PSD și Nicușor Dan. A existat una și între AUR și PSD – PODCASTURILE COTIDIANUL

„Tovărășie de drum a fost și între noi și PSD când am dat jos guvernul. Noi am vrut să dăm jos un proiect de guvernare și un guvern, PSD a vrut să dea jos un guvern. Probabil că și domnul Nicușor Dan a vrut să dea jos un om. Pentru că strategia domnului Nicușor Dan are două picioare. Unul, dihotomia. Și noi am fost identificați ca răul absolut.

Cum vă explicați că a fost chemată lidera unui partid politic la negocieri la Cotroceni, lidera respectivă întâlnindu-se cu Vladimir Putin și frecventând ambasada Rusiei. Noi nu am fost niciodată acolo. Dar a fost invitată la Cotroceni pentru negocieri. Noi nu am fost invitați, pentru că noi suntem defecți, suntem pro-ruși etc. Nu, noi nu am fost invitați pentru că pericolul al AUR e real din perspectiva Nicușor Dan. Pericolul politic al partidului respectiv nu este real”, a spus Dan Dungaciu.

De fapt, AUR a fost chemat la negocierile oficiale convocate de președintele Nicușor Dan. La una dintre runde a participat inclusiv Dan Dungaciu.

„Domnul Nicușor a ratat debarcarea politică a lui Bolojan”

Liderul AUR a mai precizat că o altă miză a președintelui Nicușor Dan este „să curețe terenul propriu de potențiali contracandidați”.

„Și atunci sigur că tovărășia aceasta sau interesele s-au intersectat. PSD vrea să îl dea jos pe domnul Bolojan, Nicușor Dan spunea foarte bine că până la urmă să punem premier care nu emite funcția de candidat la președinție. Și atunci sigur că lucrurile s-au întâlnit bine.

Numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și domnul Nicușor a ratat debarcarea politică a lui Bolojan. A ratat-o așa cum va rata și relația cu AUR. Deci, a fost o tovărășie de drum, dar, din păcate pentru Nicușor Dan sau PSD, lucrurile nu au ieșit așa cum și le-au dorit”, a precizat Dan Dungaciu.

„Sugestii de genul care au însoțit nominalizarea domnului Veștea nu trebuie să mai existe”

În ceea ce privește declarația lui George Simion, care a cerut șefia Senatului ca un prim pas spre o colaborare cu PSD, Dan Dungaciu susține că AUR a vrut să le transmită un mesaj social-democraților.

„Am spus că dacă PSD declară și este în opoziție, noi suntem în opoziție, hai să discutăm ca partide din opiziție și să schimbăm dacă putem ierarhiile de putere din statul român, respectiv din Senat. După ce facem această acțiune politică, putem eventual să discutăm să mergem mai departe, cu linia roșie pe care am tot fixat-o: nu vorbim despre niciun guvern din care nu facem parte.

Prin urmare, nu s-a schimbat nimic, din punctul nostru de vedere, dar am vrut să transmitem un mesaj foarte limpede inclusiv PSD-ului, că sugestii sau proiecții sau gânduri de genul care au însoțit nominalizarea domnului Veștea nu trebuie să mai existe, pentru că nu au nicio eficacitate politică”, a adăugat Dan Dungaciu.

Întrebat dacă se referă la faptul că după preluarea șefiei Senatului ar putea să existe o discuție pentru o guvernare PSD-AUR, Dan Dungaciu a răspuns că „ne referim la orice negociere politică care poate să apară”.

„În politică totul se negociază și nu există nimic din ceea ce nu se negociază. Dar în condițiile pe care noi le-am sugerat. Președintele partidului a spus asta pentru că e cel puțin iritant să tot auzi că lumea vrea să vorbească cu noi, dar, pe de altă parte, declarațiile din presă care se fac la adresa AUR sunt cel puțin negative, ca să mă exprim elegant. Nu poți atunci când ieși în presă să spui ceva despre AUR și apoi să încerci pe sub mese sau pe lângă ziduri să iei voturile partidului AUR. Așa ceva nu funcționează, nu există, și mesajul președintelui în sensul acesta a fost: dacă vreți să colaborăm politic, începem cu asta”, a mai precizat Dan Dungaciu.

„În actuala conjunctură politică, nu va fi nicio coaliție cu PSD”

În contextul în care nu a exclus varianta unei guvernări PSD-AUR, Cotidianul l-a întrebat pe liderul AUR dacă acest scenariu nu ar însemna o trădarea a principiilor propriului partid, care s-a lansat ca un partid antisistem și anti PSD. „Indiscutabil”, a fost răspunsul acestuia.

„Noi nu am spus despre guvernare cu PSD. Am spus că orice discuție politică cu PSD trebuie să înceapă de la un gest pe care PSD să îl facă. În rest, se negociază, suntem în Parlament, suntem partide, așa funcționează politica. Dar nu am pus problema unei guvernări cu PSD. Am spus doar că orice discuție cu PSD trebuie să înceapă de la asta. Noi nu credem că o să înceapă de la asta. Dar am vrut să închidem această discuție. Dacă PSD vrea ceva, să facă un gest. Dacă nu îl face, să închidem discuția, inclusiv legat de PSD sau alte partide.

Deci nu se va întâmpla așa ceva. Nu va fi o guvernare cu PSD. Nu vreau să repet banalități că în politică niciodată să nu spui niciodată. Dar ce pot să vă garantez este că în aceste momente, în actuala conjunctură politică, nu va fi nicio coaliție cu PSD. Vom vedea ce va fi după anticipate. După ce vor fi anticipatele, sigur că vom începe negocierile, de pe poziția celui mai important partid din România. Noi suntem convinși că vom câștiga”, a completat Dan Dungaciu.

„Ar fi un semnal că partidele suveraniste nu mai pot fi oprite”

O altă declarație făcut de liderul AUR în cadrul podcastului a fost că „și Bruxelles-ul este bariera” pentru ca partidul său să ajungă la guvernare. Întrebat la cine se referă mai exact, Dan Dungaciu a precizat că „la anumite zone de putere de la Bruxelles, care au transmis aceste tipuri de mesaje de cordon sanitar la nivelul Comisiei, la nivelul Parlamentului Europene”.

„Semnalul pentru alegeri anticipate ar fi o deschidere sau o slăbire a cordonului sanitar, pentru că un AUR cu 40% în Parlament în contextul viitoarelor alegeri care sunt strategice pentru Europa, adică alegerile prezidențiale din Franța, ar fi un semnal politic prost la Bruxelles. Ar fi un semnal că partidele suveraniste nu mai pot fi oprite și cordonul sanitar începe să fie tot mai șubred.

Nu se va rupe această viziune politică nici din Bulgaria, nici din Ungaria, nici din România. Se va rupe de la centru. Dar semnalele pe care periferia le poate transmite sunt destul de puternice. Și sigur că lumea, din această perspectivă, n-ar dori să sugereze sau să se sugereze la nivel european că acest cordon sanitar nu mai funcționează. Și acest lucru ar putea să fie transmis nu doar prin participarea nemijlocită a AUR la guvernare, dar inclusiv prin alegeri anticipate care să ducă AUR la 40%”, a spus Dan Dungaciu.

„Dacă ar fi să am un dialog cu președintele, semnalul pe care i l-aș transmite ar fi mai degrabă de cumpătare”

Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că nu va desemna un guvern din care să facă parte AUR sau care să fie învestit cu voturile AUR. Întrebat dacă există posibilitatea ca în timpul mandatului lui Nicușor Dan partidului AUR să îi fie imposibil să ajungă la guvernare, Dan Dungaciu a precizat că „n-aș folosi cuvântul imposibil în politica românească”.

„N-aș folosi cuvântul imposibil pentru că politica românească se întâmplă într-un context. Și contextul acesta este imprevizibil, așa cum sunt toate contextele care preced o schimbare majoră inclusiv de ordine mondială. Eu cred că cel mai important eveniment care s-a desfășurat la Paris cu ocazia vizitei președintelui Nicușor Dan acolo pe 14 iulie a fost publicarea în Le Figaro a sondajului menit să verifice în ce măsură decizia juridică împotriva doamnei Le Pen i-a șansele la președinție. Și sondajele au spus așa: doamna Le Pen câștigă în turul II indiferent cu cine intră în turul II.

Deci, acolo nu va fi o schimbare de putere, de președinte. Va fi o schimbare a modului de a se face politică. Atunci evident că cordonul sanitar va deveni o poveste. Evident că tot ce știam până acum de politică nu va mai funcționa, pentru că Europa va intra într-o reamenajare. Pentru că astăzi Europa are un proiect politic, dar când centrul începe să dea asemenea tipuri de mesaje, deja lucrurile se modifică.

Alegerile din Franța vor fi strategice. Ce se va întâmpla acolo va fi, cred eu, un moment de cotitură. Deci noi suntem într-o schimbare politică la nivel european, așa că ce spune domnul Nicușor Dan, «niciodată AUR, niciodată AUR», eu cred că le-aș lua cu mai multă precauție. Și sincer vă spun, dacă aș fi președinte sau dacă ar fi să am un dialog cu președintele, semnalul pe care i l-aș transmite ar fi mai degrabă de cumpătare. Pentru că încrâncenarea domniei sale de a face politică menținând această dihotomie între cei buni și cei răi ca să câștige electoral e foarte riscantă”, a declarat Dan Dungaciu.

„Nu avem un guvern din umbră”

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, liderul AUR susține că partidul nu a discutat despre o posibilă nominalizare a sa premier.

„Percepția în AUR este că domnul Călin Georgescu a candidat la președinția României. Poziția pe care și-a asumat-o este de, mă rog, președinte al României. Ideea de premier Călin Georgescu nu a fost niciodată discutată și asumată, în sensul unei decizii politice la nivelul conducerii AUR.

Nici nu am auzit că și-ar fi dorit vreodată. Nu am vorbit cu domnul Georgescu. Cred că domnul Georgescu ar trebui să se exprime în sensul acesta, dacă dorește sau nu. Dar repet, noi nu putem să ne antepronunțăm din această perspectivă. Ce spun fanii domniei sale, eu respect opiniile lor. Dar noi, ca partid, nu avem o asemenea decizie”, a precizat Dan Dungaciu.

Liderul AUR a mai adăugat că partidul nu are momentan nume pentru un posibil guvern din care să facă parte.

„Ne vom gândi cum trecem podul când ajungem la el. Deocamdată să ajungem la acel pod. Energiile noastre și mizele noastre nu sunt să facem un guvern din umbră. Eu cred că avem un om pregătit. Dar nu avem un guvern din umbră, în sensul de oameni nominalizați pentru funcția de premier sau miniștri. Avem o structură a guvernului mult diminuată”, a spus Dan Dungaciu.