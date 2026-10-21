Evaluarea Națională 2027 vine cu reguli noi. Cum vor fi corectate lucrările elevilor de clasa a VIII-a

Elevii care vor susține Evaluarea Națională în 2027 vor avea parte de reguli noi privind corectarea lucrărilor. Ministerul Educației introduce o procedură suplimentară pentru situațiile în care profesorii evaluatori acordă note cu diferențe mari, astfel încât punctajele să fie verificate înainte de stabilirea rezultatului final. La Matematică, pragul care declanșează această verificare este mai mic decât la Limba română și Limba maternă.

Noile prevederi sunt incluse în metodologia-cadru aprobată prin ordinul ministrului Educației și publicată în Monitorul Oficial pe 20 octombrie 2026. Regulile vizează atât evaluarea inițială a lucrărilor, cât și situațiile în care diferențele dintre notele acordate de profesori impun o reevaluare, scrie HotNews.

Ce se schimbă la corectarea lucrărilor

Lucrările elevilor vor fi evaluate în continuare de doi profesori, prin intermediul platformei de evaluare digitalizată, care le repartizează aleatoriu.

Schimbarea apare atunci când notele acordate de cei doi evaluatori sunt prea diferite. În loc ca lucrarea să fie trimisă direct către alți profesori, evaluatorii inițiali vor fi notificați automat și vor trebui să își reanalizeze punctajele.

Pragurile stabilite sunt diferite în funcție de disciplină:

Limba și literatura română: dacă diferența dintre cele două note este mai mare de un punct, profesorii sunt notificați pentru reanalizarea punctajelor.

dacă diferența dintre cele două note este mai mare de un punct, profesorii sunt notificați pentru reanalizarea punctajelor. Limba maternă: se aplică același prag, de peste un punct.

se aplică același prag, de peste un punct. Matematică: verificarea suplimentară este declanșată dacă diferența dintre note depășește 0,50 puncte.

Dacă, după reanalizare, diferența se menține peste pragul prevăzut, lucrarea este transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori.

Cum se stabilește nota finală

În cazul în care lucrarea ajunge la alți doi evaluatori, nota finală nu va fi calculată doar pe baza punctajelor acordate de aceștia. Metodologia prevede luarea în considerare a celor patru note, după eliminarea celor două note extreme.

Rezultatul va fi media aritmetică a celor două note rămase, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Procedura urmărește să reducă impactul diferențelor mari de notare și să ofere o evaluare mai precisă a răspunsurilor elevilor.

Când are loc Evaluarea Națională 2027

Examenul pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în perioada 22-25 iunie 2027. Calendarul prevede următoarele date pentru probele scrise:

22 iunie 2027: Limba și literatura română;

24 iunie 2027: Matematică;

25 iunie 2027: Limba și literatura maternă, pentru elevii care susțin această probă.

Înscrierea candidaților este programată în perioada 7-11 iunie 2027, iar cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a se încheie pe 11 iunie.

Primele rezultate urmează să fie afișate pe 30 iunie 2027, până la ora 12:00. În aceeași zi, elevii vor putea începe să își vizualizeze lucrările și să depună contestații, conform calendarului publicat. Perioada de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor continuă și în zilele de 1 și 2 iulie.

Elevii își vor putea vedea lucrările înainte de contestații

O altă prevedere menținută în calendar este posibilitatea elevilor de a-și vizualiza lucrările după publicarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Vizualizarea lucrării nu este însă obligatorie pentru contestarea notei. Elevii care consideră că rezultatul obținut nu reflectă răspunsurile oferite pot depune contestație și fără să fi solicitat în prealabil accesul la lucrare.