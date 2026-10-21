EXCLUSIV Cristina Trăilă, prima reacție după ce a fost trimisă în judecată

„E ceva la care în mod inevitabil mă așteptam, pentru că atât timp cât schimbi de pe o săptămână pe alta calitatea și după încă o săptămână faci procedural demersurile necesare, era clar direcția în care mergea acest dosar.

Un lucru, dacă vreți să spun așa, pozitiv, este că s-a trimis mai repede spre instanță, pentru că, nu-i așa, justiția se înfăptuiește de instanță, nu de altcineva. Ca atare, nu e nimic de comentat sau de adăugat.

Au fost câteva declarații ale martorilor aduși de mine. Pentru că cei pe care mulți i-au văzut la DNA au fost propuși de mine. Era ceva previzibil, în contextul în care acest dosar a fost foarte mediatizat”, a declarat Cristina Trăilă pentru Cotidianul.

Procurorii o acuză pe aceasta de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Alături de Cristina Trăilă au mai fost trimiși în judecată Mihai Barbu și Fănel Bogos.

Ce spun procurorii

DNA susține că fosta secretară generală a guvernului l-ar fi ajutat pe Mihai Barbu să intervină asupra șefului ANSVSA pentru schimbarea directorului DSVSA Vaslui.

Procurorii susțin că persoana care trebuia să îl înlocuiască pe șeful DSVSA Vaslui ar fi trebuit să fie o persoană agreată de Fănel Bogos.

„Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. (n.r. Bogos Fănel) și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, au mai transmis procurorii.

Fănel Bogos deține mai multe ferme avicole în județul Vaslui. În 2024, la nivelul uneia dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, iar Făne Bogos ar fi întocmit și depus la DSVSA Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor, „în condițiile în care societatea nu ar fi fost vinovată de producerea acesteia”, transmit procurorii.

„Valoarea despăgubirilor solicitate ar fi fost de aproximativ 13 milioane de lei. Pe fondul neregulilor constatate în cadrul fermei, DSVSA Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate, în număr de aproximativ 226.000 de păsări, și ar fi refuzat aprobarea dosarului de despăgubire”, se mai arată în comunicatul DNA.

DNA: „Inculpatul Barbu Mihai ar fi fost ajutat de inculpata Trăilă Cristina”

Anchetatorii mai transmit că Fănel Bogos ar fi întreprins, „cu sprijinul mai multor persoane influente, demersuri pentru schimbarea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui”.

„În concret, în perioada februarie – noiembrie 2025, inculpatul B.F., urmărind facilitarea obținerii sumei de aproximativ 13 milioane de lei de la DSVSA Vaslui, l-ar fi determinat pe inculpatul Barbu Mihai să își exercite influența și autoritatea politică pentru obținerea acestui beneficiu, sens în care ultimul menționat ar fi intermediat întâlniri ale inculpatului B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul ANSVSA, precum și cu diferiți oameni politici.

Totodată, în contextul acțiunilor întreprinse pentru atingerea respectivului deziderat, inculpatul Barbu Mihai ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A. pentru demiterea din funcție a directorului DSVSA Vaslui.

De asemenea, în același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul DSVSA Vaslui să anuleze măsurile dispuse de funcționarii instituției în legătură cu neregulile constatate în cadrul fermelor administrate de societatea respectivă sau, în cazul în care acest lucru nu ar fi fost posibil, că va întreprinde demersuri pentru demiterea directorului din funcție.

În cadrul acestor demersuri, în perioada 3–4 noiembrie 2025, inculpatul Barbu Mihai ar fi fost ajutat de inculpata Trăilă Cristina, care, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi susținut acțiunile acestuia”, mai transmit procurorii.