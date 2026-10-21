DIICOT vine cu explicații după noul sechestru din dosarul Nordis. Ce trebuie să știe cumpărătorii

DIICOT a explicat sechestrul impus asupra a 184 de imobile și 14 terenuri în dosarul Nordis. Procurorii susțin că măsura urmărește recuperarea prejudiciului produs cumpărătorilor și nu împiedică predarea apartamentelor. Sechestrul ar putea fi ridicat pentru anumite locuințe, astfel încât acestea să ajungă la persoanele care le-au plătit.

Explicațiile DIICOT vin după ce, pe 19 octombrie, procurorii au anunțat că au pus din nou sechestru pe mai multe proprietăți din dosarul Nordis. Potrivit anchetatorilor, noua măsură a fost luată în urma extinderii urmăririi penale pentru alte presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

DIICOT precizează că sechestrul actual nu vizează aceleași fapte pentru care fusese impusă măsura anterioară, anulată ulterior de instanță.

„Măsura sechestrului asigurator față de societățile suspecte a fost instituită pentru faptele noi reținute ca urmare a extinderilor urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și nu pentru faptele față de care, anterior, s-a instituit aceeași măsură, ridicată de judecătorul de drepturi și libertăți urmare a admiterii contestației”, a transmis DIICOT.

În ce condiții pot cumpărătorii să primească apartamentele

Procurorii au transmis că noul sechestru nu are rolul de a bloca transferul locuințelor către clienții Nordis. Dimpotrivă, măsura a fost luată pentru a proteja interesele persoanelor păgubite și pentru a permite recuperarea prejudiciilor.

Astfel, în situațiile în care un cumpărător poate încheia contractul final de vânzare-cumpărare, sechestrul ar putea fi ridicat individual. Pentru acest lucru este nevoie de o solicitare din partea societății vizate și a persoanei păgubite.