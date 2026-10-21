PSD a decis noul SGG. Este asistent la Curtea Supremă și soțul unei deputate

Ciprian Gabriel Ene, asistent-magistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, va fi noul secretar general al Guvernului (SGG), spun surse politice pentru Cotidianul. Funcția de SGG revine PSD în urma negocierilor pentru noul guvern condus de Luca Niculescu.

Ciprian Ene este soțul deputatei PSD Gabriela Corina Ene. Ea se află la primul mandat în Parlament. Ciprian Ene este originar din Buzău.

Surse politice spun că în cărți pentru șefia SGG a fost și Corneliu Mureșan, dar, în cele din urmă, a fost ales Ene. Corneliu Mureșan vine din filiala PSD Alba, condusă de Victor Negrescu, prim-vicepreședintele PSD.

Corneliu Mureșan va fi numit prefect al județului Alba, potrivit informațiilor Cotidianul.

În calcul pentru postul de secretar general adjunct (SGA) este Cătălin Oțel, spun surse politice. Oțel este magistrat de legătură cu Republica Moldova.

În septembrie 2023, ministrul Alina Gorghiu l-a numit pe Oțel în postul de secretar general adjunct în MJ. Oțel este cunoscut ca un colaborator apropiat al lui Gorghiu, el făcând parte din delegațiile cu care ministrul Justiției a făcut mai multe deplasări externe, inclusiv în Japonia și Brazilia, potrivit HotNews.

Ce atribuții are SGG

Secretariatul General al Guvernului este cel care se ocupă de operațiunile tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare. Este reprezentantul Guvernului în litigiile din justiție și organizează ședințele de Guvern.

În subordinea SGG se află Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAAPPS) sau Agenția Națională pentru Sport (ANS).

Secretariatul General al Guvernului asigură și coordonează realizarea activităților în cadrul raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament.

Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.