UPDATE Premierul Luca Niculescu a susținut o conferință de presă după întâlnirea cu membrii Cabinetului, prima din mandatul pentru care a fost învestit marți de Parlament și pentru care a depus jurământul la Cotroceni.

„Am venit aici la Guvern. Am avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, căruia îi mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o. Apoi am avut prima ședință de guvern scurtă”, a declarat Luca Niculescu.

„Ne vom întâlni alături de miniștrii din PSD și zona independentă, pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolv urgent: rectificarea, bugetul, pregătirea pentru iarnă. După șase luni de criză politică s-au adunat multe probleme care trebuie rezolvate”, a mai spus Niculescu.

Întrebări și răspunsuri:

Cum se simte, ca fost jurnalist din redacții de dreapta, să lucreze alături de PSD: „Președintele mi-a lăsat o plajă largă de alegere. Contează mai puțin ce simt eu, contează rezultatul. Contează că după 6 luni avem guvern”. El le-a mulțumit și partidelor care, deși au decis să nu intre la guvernare, au susținut învestirea. „Vreau să le mulțumesc. Sentimentele mele contează mai puțin.”

Mulțumiri speciale adresate ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru eforturile pe care le-a făcut de a ține deficitul în frâu.

Întrebat dacă va introduce taxe noi: „Urmează să vedem cum stăm cu cifrele până la final de an. Nu este dorința nimănui să introducem taxe noi”.

Resurse pentru măsurile PSD? „Nu vă ascund că aderarea la OCDE va debloca fonduri”

Întrebat de unde va găsi bani pentru măsurile PSD a spus că „vom face tot ce putem să găsim resurse” și că „nu vă ascund că aderarea României la OCDE va debloca fonduri”.

Cum va aborda problema evaziunii: „Evaziunea este o problemă serioasă. Este o diferență între TVA-ul pe care trebuie să-l încasăm și ce încasăm efectiv”, a spus premierul Luca Niculescu. „Digitalizarea este o soluție. Avem un ministru delegat”, a adăugat el.

A dat garanții că „pilonul 2 de pensii nu este ceva de care vrem să ne atingem”.

Prelungirea accizei la combustibil: „Ne gândim dacă vom răspunde în zilele următoare. Problema este una majoră și nu doar în România”.

Va fi un Guvern de doi ani

Despre acordul cu PNL și termenul limită din martie 2027, întrebat dacă este o îngrădire, dacă este un guvern cu un termen limitat – „Un guvern este judecat și evaluat în fiecare zi de jurnaliști, nici nu ne-am instalat în funcție și am văzut deja evaluări. Guvernul este de doi ani.”

Întrebat de Cotidianul dacă este un premier „de paravan” pentru PSD:

„Sunt un premier care a fost desemnat de președintele României, care a negociat timp de două săptămâni cu toate partidele politice. După cum spuneam, Partidul Social Democrat este cel care a acceptat să intre la guvernare. Mi-ar fi plăcut ca această coaliție să fie mai largă. În același timp, mă bucur de faptul că am avut un vot substanțial în Parlament. Voi avea o colaborare, conlucrare cât mai bună cu Partidul Social Democrat pentru că este partid aflat la guvernare. De asemenea, voi discuta cu toți colegii care sunt în în acest guvern și care nu sunt membri de partid.”

UPDATE Întâlnirea premierului Luca Niculescu cu membrii Guvernului s-a încheiat. Momentul a fost marcat de o poză de grup.

UPDATE Luca Niculescu, către colegi, la începutul primei sale ședințe de Guvern: „Bună seara, dragi colegi. Bine v-am găsit la prima ședință. Vreau să vă mulțumesc. Votul de azi ne învestește nu doar cu încrederea în acest guvern. Prioritatea este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor. Avem câteva priorități: bugetul, pregătirea pentru iarnă, probleme care pot apărea în sectorul energetic.”

UPDATE Momentul plecării fostului premier Ilie Bolojan după 16 luni și jumătate de mandat, din care 11 de mandat plin și 5 luni și două săptămâni de la demiterea Guvernului prin moțiunea de cenzură a PSD+AUR.

UPDATE Membrii Cabinetului Luca Niculescu se pregătesc de prima ședință de Guvern

UPDATE Premierul și membrii Cabinetului intră pe rând în Palatul Victoria, sediul Guvernului României.

Guvernul condus de Luca Niculescu, proaspăt învestit de Parlament cu 280 de voturi, a avut marți seară prima sa ședință de guvern. Tot atunci, premierul a susținut și o conferință de presă la Palatul Victoria. Noul cabinet are în componență 12 miniștri social-democrați și 6 miniștri independenți politic.

UPDATE Ilie Bolojan a sosit la Guvern la ora 17.15. Îl va primi pe noul premier personal în Palatul Victoria, pentru a-i înmâna mandatul. Este un gest cutumial.

Este prima ședință de guvern condusă de prim-ministrul independent Luca Niculescu. Ședința este una mai mult cutumială, în care nu se adoptă acte normative cu impact social major.

Totodată, ședința vine după mai bine de 5 luni de interimat la Palatul Victoria, ca urmare a crizei politice declanșate de moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva cabinetului Bolojan și a celorlalte trei desemnări eșuate făcute de președintele Nicușor Dan.

280 de voturi pentru Luca Niculescu

Luca Niculescu a fost învestit marți de Parlament cu 280 de voturi „pentru”, 58 î„mpotrivă” și o abținere. A urmat jurământul miniștrilor depus în prezența președintelui Nicușor Dan, iar de la Palatul Cotroceni miniștrii vor sosi la Palatul Victoria.

„Miza momentului pe care îl traversăm este mult mai mare decât depășirea unei crize bugetare, decât formarea unui guvern sau decât administrarea următorilor doi ani. Miza este felul în care România înțelege acest moment istoric și locul pe care dorește să îl ocupe în lumea care se clădește”, a spus premierul Luca Niculescu, la votul de învestitură din Parlament.

Cum arată noul guvern Luca Niculescu