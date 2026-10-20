UPDATE Declarații Luca Niculescu

În acestă sală mi-ați încreditat sarcina de a forma un guvern. Mi-ați fixat limita ca acest guvern să fie unul pro-occidental. Au fost zile întregi de consultări, rezultatul îl vedeți dumneavoastră.

Mulțumesc PSD pentru că și-a asumat responsabilitatea. Nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere. Mulțumesc partidelor care au votat în parlament. Mulțumesc și colegilor Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Am învățat din experiențele lor.

UPDATE Declarații Nicușor Dan

Îl felicit pe Luca Niculescu că a reuşit în termenul acesta scurt să facă un program

Au muncit enorm de mult. Vreau să le mulțumesc pentru că, în această perioadă de 5 luni și jumătate, de când nu am avut un guvern plin, România a funcționat, totuși: PNRR, SAFE, am avut de închis capitole OECD.

A existat, pe subiecte importante, colaborare între partidele politice și asta e un semn de maturitate.

Vreau să le mulțumesc, de asemenea, lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan pentru încercările de a face un guvern, precum și persoanelor care doreau să facă asta.

Îl felicit pe Luca Niculescu că a reușit, în timpul acesta scurt, să facă un program și să obțină voturile majorității. Înseamnă că are niște abilități pe care trebuie să le exercite din plin în perioada următoare.

Probabil o să fie mai greu decât a fost până acum, dar am încredere că va găsi echilibrul în discuția cu Parlamentul.

Mă bucur că există un portofoliu pentru digitalizare și AI. România trebuie să privească înainte din punct de vedere economic, să se conecteze cu punctele pe care joacă economia globală.

Mult succes!

UPDATE Premierul Luca Niculescu și miniștrii cabinetului său au ajuns la Palatul Cotroceni unde vor depune jurământul.

****

Luca Niculescu, alături de miniștrii votați de Parlament, ajung la ora 19.00 la Cotroceni, pentru a depune jurământul în fața președintelui.

Mai apoi, întregul Cabinet va ajunge la Palatul Victoria pentru prima ședință de guvern.

Guvernul Niculescu a trecut astăzi de votul Parlamentului și a fost învestit cu 280 de voturi pentru. Alți 58 de parlamentari au votat împotrivă.

Miniștrii au fost audiați luni și marți în comisiile de specialitate și toți au primit avize favorabile.

Cabinetul Niculescu

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacșu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor și infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu – ministrul justiției;

Ștefan-Radu Oprea – ministrul apărării naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială;

Dumitru Chisăliță – ministrul energiei;

Florin-Ionuț Barbu – ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor și pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investițiilor și proiectelor europene;

Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătății;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul educației și cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învățământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii.

Prioritățile Guvernului Niculescu

La pupitrul din plen, premierul a vorbit despre prioritățile mandatului pe care îl începe.

„Mă aflu azi în fața dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Românii au resimțit direct asta, în facturi, șantiere oprite, nesiguranță de la locul de muncă și, mai ales, în voturile lor.

Adevarata miză rămâne dacă România rămâne activă în calcule electorale, delimitări și faimoasele linii roșii sau are ocazia să închidă această etapă, o etapă nefericită a vieții noastre politice”, a spus acesta.

Niculescu a afirmat că a acceptat acest mandat „tocmai pentru că România nu își mai poate permite o criză prelungită și are nevoie de echilibru”.

„Responsabilitatea noastră nu e doar a scoate România dintr-o criză politică, ci să nu pierdem șansa de a îi construi viitorul. Va fi un guvern care aduce bani si investiții în țară, care creează locuri de muncă, care îi va apară pe români”, a mai spus.