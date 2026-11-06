Trump profețește un posibil acord „foarte mare” cu Rusia: „Ar putea să înglobeze toată Europa”

„Va fi un mare acord şi va privi mai mult decât Ucraina. Va fi foarte mare. Va îngloba mai mult decât Ucraina şi aş zice că ar putea să înglobeze toată Europa”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump a insistat că înțelegerea va avea o amploare deosebită și că rezultatul va fi pe placul tuturor, fără să explice însă ce ar urma să prevadă acordul sau ce state ar putea fi implicate. „Va fi un acord mare şi măreţ şi toată lumea va fi încântată”, a dat el asigurări.

Trump s-a întâlnit cu emisarul lui Putin, dar nu și cu delegația ucraineană

În discuția cu jurnaliștii, Trump a dezvăluit că s-a întâlnit cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin, invitat joi la Casa Albă de Prima Doamnă Melania Trump, la o întâlnire cu reprezentanți ucraineni. Liderul american a precizat însă că nu a discutat cu delegația ucraineană, deși aceasta fusese invitată de soția sa la un eveniment care a celebrat armistițiul pe care Trump l-a supervizat la Oleşkî.

Declarațiile au fost făcute înaintea unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, programată pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile vor fi mediate de Statele Unite, iar reprezentanții celor două țări urmează să caute o soluție pentru încheierea războiului.

Apropierea lui Trump de Moscova ridică întrebări în capitalele europene

Anunțul președintelui american vine după o serie de decizii care au marcat o apropiere de Moscova. Trump a încheiat recent un acord privind livrările de gaze naturale și a scutit Rusia de noi sancțiuni în sectorul energetic. În aceste condiții, afirmația că viitoarea înțelegere ar putea cuprinde întreaga Europă este de natură să provoace întrebări în mai multe state europene, aliate ale Statelor Unite în cadrul NATO.

La nivel european, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și-a exprimat speranța că viitorul Congres american va exercita mai multă presiune asupra Rusiei.

Declarația sa a venit după victoria importantă a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Noul Congres urmează să își înceapă activitatea în ianuarie.

Kremlinul speră ca Trump să continue demersurile pentru pace

De la Moscova, Kremlinul a transmis că Donald Trump rămâne în funcție și că Rusia speră ca liderul american să continue eforturile pentru pace. Reacția a venit prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a declarat: „Noi sperăm sincer ca el (Donald Trump) să-şi continue eforturile în favoarea păcii”.

O posibilă întâlnire între Trump, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping ar putea avea loc în mai puțin de două săptămâni, în timpul vizitei liderului american în China. Cei trei s-ar putea întâlni la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Află și Donald Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea bursei: Tâmpocrații au avut o zi mare marți