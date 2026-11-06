„PSD-ul nu mai are lider”. Ciprian Ciucu, ironii la adresa lui Manda și etichete dure pentru AUR și USR: „neofasciști”, „agitați”

„AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. USR-ul este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii”, a declarat Ciprian Ciucu, afirmând că a mai făcut publice aceste opinii.

Ciucu spune că PSD nu mai are un lider național: „Manda? Hai să fim serioși”

Primarul Capitalei a criticat și conducerea PSD, despre care a spus că se află în declin la nivel național, chiar dacă partidul pare să aibă o poziție puternică în Buzău. Ciucu a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Claudiu Manda de a conduce formațiunea.

„PSD-ul nu mai are lider. Cine? Manda? Hai să fim serioşi”, a afirmat edilul.

În evaluarea sa asupra scenei politice, Ciucu a susținut că PNL are un candidat vizibil și se bucură de un nivel ridicat de încredere în sondaje, fără să ofere în declarațiile citate detalii despre numele acestuia sau despre cercetările sociologice la care s-a referit.

Ciucu a relatat discuția cu un om de afaceri despre impozitul pe dividende

Primarul general a povestit și o discuție cu un om de afaceri care i-ar fi spus că, deși Ilie Bolojan i-a majorat impozitul pe dividende, nu îl poate urî pentru această decizie. Potrivit relatării lui Ciucu, omul de afaceri considera că premierul „a făcut ceea ce era corect” și că, fără acea măsură, România ar fi intrat în colaps.

La finalul intervenției, edilul a prezentat PNL drept singurul partid care, în opinia sa, se încadrează în proiectul european și în valorile democratice.

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ilie Bolojan, președintele PNL, și Ciprian Ciucu, primarul municipiului București, l-au vizitat vineri pe Constantin Toma, primarul PSD al municipiului Buzău. Acesta din urmă a postat pe Facebook o fotografie din cadrul întâlnirii și le-a mulțumit celor doi liberali pentru vizită.

Constantin Toma s-a remarcat în ultimul an prin reacții dure la adresa propriului partid și i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, inclusiv față de acuzațiile pe care i le-au adus social democrații.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, îl numea pe Constantin Toma, în aprilie, „bolojenistul nostru” (n.r. al PSD). Primarul din Buzău nu l-a contrazis.