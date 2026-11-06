Ilie Bolojan, în vizită la „bolojenistul din PSD”. Constantin Toma: „Schimb de experiență”

„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu”, a scris pe Facebook Constantin Toma.

„Da, sunt cu Bolojan”

Constantin Toma s-a remarcat în ultimul an prin reacții dure la adresa propriului partid și i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, inclusiv față de acuzațiile pe care i le-au adus social democrații.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, îl numea pe Constantin Toma, în aprilie, „bolojenistul nostru” (n.r. al PSD). Primarul din Buzău nu l-a contrazis.

„Da, domnule, în momentul acesta sunt cu Bolojan, pentru că este singurul care joacă pentru această țară”, a spus Constantin Toma pentru Antena 3 CNN.

„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect”

În februarie 2026, când Ilie Bolojan era premier, iar PSD încă era la guvernare, Constantin Toma spunea că Ilie Bolojan a moștenit „o situație dezastruoasă”.

„Trebuie să îl executăm pe premierul Ilie Bolojan că e vinovatul principal? După părerea mea nu este așa. Nu avea încotro. A moștenit o situație dezastruoasă, 9,3% acel deficit, ar dacă anul ăsta nu ne apropiem de acel 6,2% blocăm și capacitatea noastră de a lua împrumuturi și nu vom mai putea plăti nici salarii, nici pensii și nu vom mai primi nici fonduri europene. Am trecut deja pe lângă această posibilă nenorocire și ne îndreptăm din nou spre ea dacă nu vom face pași cât mai repezi”, declarat Constantin Toma.

Totodată, a catalogat acuzații lui Marcel Ciolacu, fost lider PSD și președinte al CJ Buzău, la adresa lui Ilie Bolojan drept „tupeu maxim”.

„Părerea mea e că greşeşte. Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii şi la câini. Atunci haideţi să stăm liniştiţi, haideţi să nu mai creem această tensiune, pentru că pericolul cel mai mare pentru această ţară în acest moment este instabilitatea politică. Deci dacă nu ne liniştim şi domnul Grindeanu şi domnul Ciolacu şi cei care mai bagă băţul prin gard aşa, o să avem probleme. Haideţi să stăm liniştiţi, să nu-l mai atacăm atât pe Ilie Bolojan, deocamdată îşi face treaba şi are deja primele rezultate bune şi e bine pentru toată lumea, pentru această ţară”, declară edilul.

De asemenea, Constantin Toma a declarat în aprilie, la Euronews, că „diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect”.

„Pentru că a recunoscut, și-a pus cenușă în cap în numele PNL-ului și încearcă să salveze țara, iar Sorin Grindeanu și cu echipa pe care o are la conducere, la București, tergiversează tot, bagă bățul prin gard în permanență, astfel încât să fie cât mai rău pentru țară, pentru că asta se întâmplă în acest moment”, a completat acesta.

Constantin Toma: Ilie Bolojan chiar își făcea treava, chiar dacă PSD a încercat să blocheze tot

Într-un interviu acordat în mai pentru Cotidianul, Constantin Toma a criticat actuala conducere a PSD și a cerut schimbarea ei. În același interviu, Constantin Toma declara că Ilie Bolojan a fost demis pentru că „a început să deranjeze”. Acesta a adăugat că fostul premier i-a deranjat inclusiv pe social-democrați, colegii săi de partid.

„Deci, plecând de la Olguța Vasilescu, că de aici a început circul, să spun așa, și Sorin Grindeanu n-a făcut decât să pună în aplicare ce a spus Olguța și cu soțul ei. Despre asta vorbim. Și iată în ce situație ne-au dus.

Omul ăsta (n.r. Ilie Bolojan) chiar își făcea treaba, chiar dacă PSD-ul, Sorin Grindeanu și actuala conducere au încercat să blocheze tot. S-au întârziat foarte multe, inclusiv cu aprobarea bugetului național, care ne crea și nouă probleme ca primari, pentru că de-abia din această lună începem să mișcăm și noi ceva, să putem să dăm drumul la investițiile pe care le avem”, a spus Constantin Toma.

„Nu mai doresc să candidez eu din partea PSD”

Edilul a demisionat din funcțiile de conducere de la nivel local ale PSD, în iunie. Decizia a venit pe fondul tensiunilor din el și colegii de partid. Mai exact, Constantin Toma a renunțat la funcția de președinte al Organizației Municipale PSD și la cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD. Edilul și-a anunțat demisia printr-o postare pe Facebook, în care a acuzat o atitudine ostilă din partea colegilor de partid.

Totodată, în august a anunțat că nu vrea să mai candideze din partea PSD la următoarele alegeri.

„Independent este prima optiune. Nu mai doresc să candidez eu din partea PSD. Este decizia mea”, a declarat Constatin Toma.