Spania obligă pentru prima dată fabricile să rețină 12% din uleiul de măsline. Avertismentul autorității de concurență

Este pentru prima dată când autoritățile spaniole activează acest mecanism, gândit pentru anii cu supraproducție, potrivit eleconomista.es.

Ce prevede rezoluția

Decizia a apărut pe 6 noiembrie 2026 în Monitorul Oficial al Spaniei (BOE) și a intrat în vigoare în aceeași zi. Este o rezoluție a Direcției Generale de Producții și Piețe Agricole.

Potrivit MAPA, retragerea înseamnă imobilizarea temporară a aproximativ 188.000 de tone. Rezoluția pune în aplicare articolul 5 din norma de comercializare a uleiului de măsline pentru campania în curs, adică Ordinul APA/1145/2026 din 29 octombrie.

Ordinul are la bază Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind organizarea comună a piețelor.

Una dintre cele mai mari recolte înregistrate vreodată

Pe baza datelor transmise de comunitățile autonome, ministerul estimează pentru această campanie o producție de 1.602.596 de tone.

Cifra e cu 23% peste cea de anul trecut și ar fi a patra recoltă ca mărime din istorie. Potrivit ministerului, explicația ține de vreme: în principalele zone de cultură, primăvara a avut temperaturi blânde și ploi abundente, iar asta a favorizat înflorirea și legarea fructelor.

La începutul campaniei existau deja în stoc 357.040 de tone, cu 23,3% mai mult decât în anul precedent, arată datele sistemului oficial de monitorizare a pieței (SIMO), publicate pe 28 octombrie.

Pragul care a declanșat măsura

Ordinul permite retragerea doar dacă producția estimată, adunată cu stocurile inițiale, ajunge la cel puțin 120% din media ultimelor șase campanii.

Pentru că acest nivel a fost atins, ministerul a putut activa mecanismul. Presa spaniolă a notat că procentul fixat ar fi putut urca până la 20%.

Ce trebuie să facă fabricile

Cota de 12% se calculează la producția lunară cumulată a fiecărei fabrici, oricare ar fi categoria uleiului. Fabricile aleg singure ce tip de ulei pun deoparte și îl pot păstra în depozitele proprii sau în spații închiriate, până la 30 septembrie 2027.

Producția din octombrie, prima lună a campaniei, rămâne în afara calculului, așa că obligația se aplică abia de la cantitățile declarate în noiembrie.

Producția lunară și stocurile finale se raportează prin canalele obișnuite ale SIMO, potrivit Decretului Regal nr. 861/2018 din 9 iulie.

Controale și posibile ajustări

Un grup tehnic de monitorizare va aproba un plan de control. Ministerul îl coordonează, iar comunitățile autonome îl pun în practică, fiecare în limitele competențelor sale.

Operatorii vizați trebuie să prezinte, la cerere, informațiile și documentele necesare și să permită, după caz, inspecții la fața locului.

De la 31 decembrie 2026, rezoluția poate fi modificată, dacă evoluția producției o cere, a precizat MAPA.

Argumentele Guvernului și rezervele autorității de concurență

Executivul de la Madrid susține că, prin reglarea ofertei, piața va fi mai stabilă. Agricultorii își vor păstra rentabilitatea, iar cumpărătorii de ulei vor fi și ei protejați, astfel încât să câștige atât producătorii, cât și consumatorii.

Autoritatea spaniolă pentru concurență (CNMC) a privit însă norma cu rezerve. În octombrie, instituția avertiza că noile reguli ar putea scumpi uleiul și că ridică riscuri pentru concurență și pentru consumatori.