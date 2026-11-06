PNL acuză PSD că folosește AEP pentru a bloca o viitoare alianță cu USR pentru alegerile din 2028

Deputatul PNL Alexandru Muraru lansează acuzații dure la adresa Partidului Social Democrat și a conducerii Autorității Electorale Permanente, susținând că PSD încearcă să blocheze o posibilă alianță politică între PNL și USR pentru alegerile din 2028. Liderul liberal acuză utilizarea pârghiilor instituționale pentru modificarea normelor electorale și propune o reformă radicală: instituirea unui consiliu de supraveghere cu reprezentare parlamentară completă pentru depolitizarea AEP.

Tensiuni politice pe tema modificărilor reglementărilor electorale

Deputatul liberal Alexandru Muraru a reacționat dur la adresa acțiunilor recente inițiate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), instituție condusă în prezent de social-democratul Adrian Țuțuianu, conform unei postări publicate pe Facebook.

Potrivit reprezentantului PNL, acțiunile recente ale AEP reprezintă o încercare directă a PSD de a împiedica din timp conturarea unei alianțe politice de centru-dreapta. Muraru susține că social-democrații anticipează impactul electoral considerabil pe care o construcție politică formată din Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România l-ar avea la scrutinul parlamentar și prezidențial prevăzut pentru anul 2028.

În acest context, liderul liberal afirmă că instituția de monitorizare electorală este folosită strategic pentru a pune piedici legislative și administrative înainte ca un astfel de parteneriat politic să poată fi definitivat.

PNL respinge modificarea legilor electorale prin acte ale Executivului

O componentă centrală a poziției exprimate de Alexandru Muraru vizează cadrul legal și procedural în care trebuie adoptată orice modificare a normelor electorale.

Partidul Național Liberal transmite clar că nu va accepta ca regulile esențiale privind înființarea formațiunilor politice, radierea acestora sau dreptul de asociere în alianțe politice să fie dictate de proiecte promovate de instituții aflate sub control politic sau inițiate unilateral de un guvern condus de PSD.

Deputatul a subliniat că procesul de revizuire a legislației electorale trebuie să rămână exclusiv în atributul Parlamentului României. PNL solicită organizarea unei dezbateri democratice, transparente și incluzive, cu participarea tuturor partidelor reprezentate în legislativ.

Prin această abordare, liberalii urmăresc să împiedice modificările de natură administrativă care ar putea dezavantaja opoziția sau ar putea restricționa libertatea de asociere politică.

Acuzații de folosire a resurselor de stat în interes partizan

În postarea sa, Alexandru Muraru a reiterat avertismentele privind tendințele PSD de a acumula și de a utiliza resursele de stat în scopuri partizane. Deputatul susține că formațiunea social-democrată folosește pârghiile instituționale pentru protejarea intereselor proprii și pentru blocarea forțelor politice care militează pentru reformarea profundă a administrației publice.

„PSD, după ce a pus din nou mâna pe statul român, va folosi toate pârghiile instituționale și politice pentru a-și proteja interesele și pentru a continua atacurile împotriva celor care vor o Românie eliberată de sinecurism, clientelism și de rețelele care au tratat finanțele publice ca pe propria pușculiță”, a transmis Alexandru Muraru.

Conform analizei făcute de reprezentantul PNL, miza reală a social-democraților depășește controlul instituțiilor și vizează rescrierea normelor competitionale din politică. În opinia sa, proiectul unei alianțe PNL-USR centrat pe reforma administrației, responsabilitate fiscală și eliminarea privilegiilor speciale reprezintă principala amenințare la adresa PSD în perspectiva anului 2028.

Soluția propusă de liberali: depolitizarea reală a Autorității Electorale Permanente

Ca alternativă la măsurile propuse de AEP, Partidul Național Liberal avansează o inițiativă de reformă instituțională. PNL propune depolitizarea reală a Autorității Electorale Permanente prin crearea unui consiliu de supraveghere format din reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare.

Această structură ar avea rolul de a garanta neutralitatea instituției și de a pune în aplicare în mod efectiv subordonarea AEP față de Parlamentul României, așa cum prevede legea organică.

Prin această măsură, PNL dorește să prevină interferențele politice unilaterale în organizarea alegerilor și să asigure un teren de joc egal pentru toate forțele politice angrenate în viitoarele competiții electorale.