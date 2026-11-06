Alexandru Rogobete se vede sâmbătă cu Alin Tișe, contracandidatul lui Ilie Bolojan pentru șefia PNL/ Programul vizitei Ministrului Sănătății la Cluj

Ministrul social-democrat al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat programul unei vizite pe care o va efectua sâmbătă la Cluj-Napoca. Aceasta începe cu o întrevedere cu Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, dar și șeful Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul liberalilor. La această platformă s-au aliniat mai mulți liberali care au fost de partea lui Adrian Veștea în momentul în care acesta a propus un executiv format din tabăra anti-Bolojan a PNL și miniștri PSD.

În comunicatul de presă prin care anunță vizita, este prezentată o listă cu mai multe vizite pe care le are programate în cadrul acestei deplasări:

„Programul vizitei cuprinde:

• Întâlnire cu Presedintele Consiliului Județean Cluj;

• Vizită pe șantierul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii;

• Vizită la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca;

• Vizită la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”;

• Vizită la Centrul de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară;

• Vizită la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”;

• Vizită la compania Terapia S.A.;

• Vizită la Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu”.”

Alin Tișe îl contracandidează pe Ilie Bolojan

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a anunțat că vrea să devină președintele Partidului Național Liberal. Tișe este cel care a pus bazele construcției „Platforma Conservatoare” din PNL, ca alternativă la actuala conducere a partidului. El spune că „PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru!”.

În anunțul candidaturii, Alin Tișe a vorbit despre faptul că nu a candidat niciodată într-o alianță cu PSD. „PNL, prin noi înșine! Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”, scria Tișe în postarea în care își anunța candidatura.

Președintele CJ Cluj nu s-a bucurat însă de susținerea celorlalți lideri liberali din județ. Daniel Buda, președintele organizației județene, l-a criticat, iar edilul din Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a delimitat de șeful administrației județene.

„În primul rând, e de notorietate faptul că nu am fost și nu sunt un susținător al postărilor publice ale domnului Tișe”, a declarat primarul Clujului.

Alin Tișe i-a răspuns lui Emil Boc, într-o reacție pentru presa locală, invocând tocmai problema Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.

„Când refuzi să finanțezi un Spital de Copii cum a făcut domnul Bolojan este o crimă. Pentru asta nu o să îl uit niciodată. Clujenii care îl susțin azi pe Bolojan să știe că omul acesta a refuzat să dea bani la un Spital de Copii al regiunii și dacă ar merge la urgență cu copilul lui și ar sta la coadă câteva ore ce ar spune? Restul este poveste…politică dar tristă!”, a transmis, pentru ZIUA de CLUJ, Alin Tișe.

Acum, în cadrul vizitei, Alexandru Rogobete va susține o conferință de presă tocmai de la șantierul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.